Heger: Predsedom branno-bezpečnostného výboru by mal byť Jaroslav Naď, lebo je najlepší

Predsedom branno-bezpečnostného výboru parlamentu by mal byť Jaroslav Naď, lebo je najlepší. Uviedol to dnes pred médiami šéf strany Demokrati a expremiér Eduard Heger. Potešilo ho, že sa podarilo zastaviť novelu Trestného zákona, čo je podľa neho "veľká vec, lebo to bola veľká hrozba. Na miesto predsedu branno-bezpečnostného výboru chce Heger navrhnúť Jaroslava Naďa, pretože podľa jeho názoru je to "legitímne najlepší minister obrany v histórii Slovenskej republiky".

Branno-bezpečnostný výbor je v súčasnosti po odvolaní jeho predsedu Juraja Krúpu nefunkčný, takže preto je podľa Hegera dôležité, aby na tento post zasadol nový predseda. Hegerov spolustranník Juraj Šeliga dodal, že Demokrati nebudú súhlasiť, aby sa predsedníčkou výboru stala Denisa Saková zo strany Hlas. A to najmä z toho dôvodu, že nechcú tento dôležitý post dávať do rúk opozície, ktorá je navyše podozrivá zo závažných káuz. „Však tam sa vyšetruje, baví sa tam často o vojne v polícii a o podobných veciach,“ vysvetlil Šeliga, ktorý si myslí, že Jaroslava Naďa by mali podporiť aj Boris Kollár (Sme rodina) a Igor Matovič (OĽaNO) so svojimi poslancami.

VIDEO: Naď s parádou odovzdal ministerstvo obrany Sklenárovi

Eduard Heger upriamil pozornosť aj na chaos v parlamente a dodal, že „to tam bude až do konania predčasných volieb ešte ťažké“. Členovia strany Demokrati sú podľa Šeligu za to, aby parlament rokoval aj budúci týždeň. V parlamente je podľa neho veľa zákonov, ktoré sú populistické, ale aj veľa takých, ktoré sú správne. „Je to pomoc s hypotékami, ochrana Úradu špeciálnej prokuratúry v ústave, pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a mnoho ďalších vecí, ktoré sú naozaj dobré,“ skonštatoval Šeliga.

VIDEO: Krúpa už nebude šéfom brannobezpečnos­tného výboru