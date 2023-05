Vinia ho z desiatok skutkov. Podľa Magáta Židia vládnu svetu, na súde mu fandia odsúdení extrémisti

VIDEO: Marián Magát stojí pred súdom, je obžalovaný z extrémizmu

Proces s vyše dvojmetrovým autorom knihy Židokracia sa začal skoro ráno. Magáta na súd doviedli kukláči, keďže je v kolúznej aj pokračovacej väzbe už od jeho zadržania začiatkom roku 2021. Magát sa síce snažil usmievať na prítomnú verejnosť, ktorá ho prišla podporiť aj na dodávke ĽS NS. No v lavici si neustále poklepkával nohou a stále sa vrtel.

Foto: Lubos Pilc súd Pezinok Marian Magát Marián Magát.

V publiku tentokrát nechýbali ani dve mediálne známe tváre. Magáta prišiel podporiť Dávid Kúrňava, ktorý sa v roku 2015 preslávil inzerátom, v ktorom ponúkal 25 eur za postrieľanie migrantov, za čo bol aj právoplatne odsúdený. A vlani v auguste dostal ďalší 20-mesačný trest, zatiaľ neprávoplatný, opäť za extrémizmus.

Aj druhý Magátov fanúšik, Anton Grňo, bol odsúdený za extrémizmus. Tomu naparil súd pokutu 5-tisíc eur. Grňo totiž priamo na Najvyššom súde pred prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry zakričal gardistický pozdrav Na stráž.

Čudné otázky

Pojednávanie tentokrát pokračovalo výsluchom znalca, experta na politický extrémizmus Mateja Medveckého. Otázky mu kládol sám Magát. Prekvapil však značnou jednoduchosťou otázok, pýtal sa napríklad, či je história pavedou, ak nie je exaktnou vedou ako je matematika.

Magát sa tiež vyjadril, že nie je historik, že na to nemá vzdelanie a v tej súvislosti ho zaujímalo, či si znalec myslí, že bolo liberálnym Spojené kráľovstvo, keď „bez zjavnej provokácie” vyhlásilo v roku 1939 Nemecku vojnu.

Zaujímalo ho tiež, prečo neanalyzoval aj jeho zdroje v spomínanej knihe. „Zdroje sú všeobecne známe a mnohé sú vedecky vyvrátené. Niektorí autori, ktorých diela uvádzate, za ne boli odsúdení,“ vysvetlil mu napríklad znalec.

Kompilát

O Mariánovi Magátovi a jeho „dielach“ napísal rovno niekoľko blogov poslanec Ján Benčík. “Všetci poznáme jeho staršie statusy o tom, aký bol Hitler fajn chlapík či popieranie holokaustu. Tá kniha Židokracia je už len čerešničkou na torte. Aj keď starí neonacisti sa vyjadrili tak, že je to len kompilát. Že si Magát len robí reklamu a pritom jeho je len úvod a záver, zvyšok len zozbieral staršie knihy, ktoré popierali holokaust a že zbytočne so sebou stiahne ľudí podobného zmýšľania,” hodnotí Magáta Benčík.

Foto: Lubos Pilc súd Pezinok Marian Magát Marián Magát.

Podľa neho je zaujímavé, že Magáta prišli podporiť ľudia z ĽSNS, keďže v minulosti sa o nich vyjadroval nie veľmi lichotivo, keď o nich vyhlasoval, že “nemajú gule na to, aby hovorili to, čo si myslia”. No dodáva známe príslovie, vrana k vrane sadá.

Právo na názor

Magát sa od začiatku procesu snaží dokázať, že nejde o žiadnu výrobu a rozširovanie extrémistických materiálov, ale o historické bádanie. „Marián Magát má právo prejavovať svoj názor, svoje historické postoje, ktoré vyplývajú z konkrétnych historických prameňov ako zdrojov informácií. To, čo mu je kladné obžalobou za vinu zo strany prokuratúry, nie je s úmyslom toho, že by chcel niečo hanobiť, niečo propagovať a prezentovať,“ povedal ešte na jednom z predchádzajúcich pojednávaní jeho obhajca Martin Burian.

Foto: Lubos Pilc súd Pezinok Marian Magát Mariána Magáta prišiel podporiť aj Dávid Kúrňava. Ten sa kedysi preslávil inzerátom na strieľanie migrantov.

Magát bol zakladateľom Akčnej skupiny Vzdor Kysuce, militantného zoskupenia, ktorého členovia pobehovali po lesoch v maskáčoch, striekali si obranné spreje do tvárí.

Neskôr, v roku 2016 sa chcel Magát dostať do parlamentu za Kotlebovu stranu ĽSNS, a to z 88. miesta na kandidátke. Asi nešlo o náhodné číslo, keďže aj zo súdu s Marianom Kotlebom vyplynulo, že ide o obľúbenú neonacistickú šifru, ktorá znamená pozdrav „Heil Hitler“. Vo volebnej kampani Magát sľuboval, ako zatočí so všetkými „asociálmi a politickými zlodejmi“. Chcel ich dokonca posielať do pracovných táborov.

Počas domovej prehliadky, ktorú polícia urobila v marci 2022 v Magátovom švajčiarskom obydlí našli okrem iného, podľa NAKA, aj “väčšie množstvo extrémistických materiálov s nacistickou symbolikou ako aj nelegálne držaná strelná zbraň a väčšie množstvo nelegálne držaného streliva.”