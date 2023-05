V parlamente sú štyria expremiéri. Sily sa preskupili: Heger má štvrtý najsilnejší klub. Poslanec OĽANO sa balí už tretíkrát

Okrem toho sa preskupia sily aj medzi poslaneckými klubmi, či už oficiálnymi, alebo tými, ktoré sa sformovali po rozkoloch v strane Smer, OĽaNO a ĽS NS. Podľa politológov nie je preskupovanie síl nič nezvyčajné. Návrat dvoch premiérov medzi poslancov však považujú za zlú vizitku tejto vlády.

Sulík a Matovič? Smrteľná kombinácia, jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky, hovorí Heger

Štyria expremiéri

Pôvodnému vládnemu štvorlístku sa nepodarilo dovládnuť do konca a teraz sa vracajú medzi svojich poslaneckých kolegov. V laviciach sa opäť stretnú premiéri, ktorí viedli Slovensko posledných jedenásť rokov: šéf Smeru Robert Fico, líder Hlasu Peter Pellegrini, predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, no aj najčerstvejší prírastok Eduard Heger, ktorý sa postavil do čela Demokratov.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera je pád Matoviča a Hegera z postu premiéra späť do poslaneckých lavíc zlou vizitkou politikov v tomto volebnom období. „Jednoducho to nezvládli a pobabrali to, ak sa na to dívame ako na celok,“ zhodnotil pre Pravdu.

Sme späť v parlamente - v mieste silnej radiácie, hovoril Heger

Aj podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave to svedčí o neschopnosti pravicových vlád spravovať veci verejné. „Čudujem sa tým ľuďom, ktorí tvrdia, že voľbou týchto babrákov zachránime na Slovensku demokraciu. Veď to boli pravicové strany, ktoré túto krajinu doviedli do aktuálnej mizérie,“ povedal.

Okrem Hegera sa do parlamentu vrátia piati ministri, pričom najviac zmien nastane v klube OĽaNO. Roman Mikulec (OĽaNO) nahradí Vladimíra Zajačika, ktorý bol členom neoficiálneho klubu Demokratov, Veronika Remišová (Za ľudí) vystrieda Miriam Šutekovú, Jaroslav Naď (Demokrati) Györgya Gyimesiho (predtým OĽaNO).

Štefan Holý po poslednom rokovaní vlády

Ján Budaj (Demokrati) si vezme späť stoličku po svojom náhradníkovi Vojtechovi Tóthovi (OĽaNO) a Milan Krajniak (Sme rodina) sa vystrieda s Jozefom Hlinkom (Sme rodina). Okrem toho sa do parlamentu vráti na miesto Petra Cseha (OĽaNO) aj štátny tajomník rezortu diplomacie Andrej Stančík (Demokrati). Do poslaneckých lavíc sa vráti tiež podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina), ktorého náhradníčkou bola Eva Hudecová (Sme rodina).

„Čo som mal spraviť, som spravil, moja agenda je vybavená,“ povedal na poslednom rokovaní vlády. Holého aktuálne nikto nenahradil a nie je jasné, či jeho úrad zanikne. Podľa neho je potrebný a na jeho zrušenie treba zmenu zákona.

Rekordéri a najšťastnejší Naď

Keďže ministri sa vrátia do poslaneckých lavíc, náhradníci si môžu opäť zbaliť kufre. Už druhýkrát opustí Národnú radu Vojtech Tóth, ktorý nastúpil v marci 2020 ako náhradník vtedajšieho ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského, ktorý sa do parlamentu vrátil po demisii v júni 2021. Po dvoch mesiacoch sa Tóth vrátil ako náhradník Budaja.

Foto: Pravda kozarec, heger, naď, budaj výmeny, parlament, preskupenie síl

Rekordérom v počte odchodov je Sebastián Kozarec (OĽaNO). Do parlamentu nastúpil ako náhradník Mareka Krajčího, ktorý sa stal ministrom zdravotníctva. Po jeho demisii v marci 2021 Kozarec odišiel a vrátil sa o tri mesiace neskôr ako náhradník Igora Matoviča, ktorý sa po rekonštrukcii vlády stal ministrom financií. Z parlamentu sa porúčal po páde vlády, keď sa z Matoviča stal poslanec.

Mimo neostal dlho. Vo februári si opäť zasadol do poslaneckých lavíc. Tentoraz už ako spomínaný náhradník Hegera. Jeho pôvodný náhradník Richard Nemec sa stal totiž štátnym tajomníkom v rezorte školstva. No a po návrate Hegera Kozarec odíde tretí raz. Ako sám povedal, už si zvykol. „Som pohotovostne zbalený stále, teraz to bude najľahšie balenie z tých troch,“ povedal v parlamente Kozarec.

Foto: Pravda krajniak, remišová, šuteková, mikulec

Zrejme najšťastnejší z návratu do parlamentu je Jaroslav Naď. Po odchode z OĽaNO otvorene hovoril, že i jeho náhradník Gyimesi bol jedným z dôvodov, prečo odišiel z OĽaNO a nazval ho „geopolitickým pomätencom“. Dnes už ani jeden z nich v OĽaNO nie je.

Naď odišiel po boku Hegera k Demokratom a Gyimesi sa dohodol s maďarskou Alianciou – Szövetség; do volieb pôjde z posledného miesta na kandidátke. Kvôli nemu z Aliancie nakoniec odišla platforma Most-Híd.

Čítajte viac Most-Híd opúšťa Alianciu, prekáža mu Gyimesi aj postoj SMK

Gyimesi sa vtedy vyjadril, že mal s Naďom názorový konflikt, a ak by s ním podľa neho mal bývalý minister problém, za tri roky sa mohol do parlamentu kedykoľvek vrátiť. „Podľa môjho názoru je prilepený k stoličke,“ povedal Gyimesi.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, hlasovanie, Schôdza parlamentu

Ten sa podľa Naďa nemal do parlamentu nikdy dostať. „Bude to jeden z najkrajších dní, ktoré som zažil v politike, keď budem môcť tohto človeka poslať kadeľahšie z Národnej rady,“ uviedol. Gyimesi „dvakrát odvolanému ministrovi Naďovi“ na druhý deň poslal odkaz.

„Pomôžme tomuto frustrovanému človeku, pošlime mu všetci jedno veľké srdiečko a urobme jeho deň krajším,“ povedal vo videu na sociálnej sieti. Naďovi však ministerské povinnosti chýbať nebudú. „Ako poslanec už necítim toľkú zodpovednosť,“ priznal bývalý minister.

Heger bude musieť zabrať

Okrem toho sa v parlamente preskupia aj sily medzi jednotlivými klubmi. Ešte pred politickým zemetrasením a vymenovaním úradníckej vlády oznámil Juraj Šeliga, že v parlamente vznikol neoficiálny klub Demokratov s trinástimi poslancami.

Foto: Pravda parlament, preskupenie síl, demokrati, oľano Sily v parlamente sa preskupili. Najviac poslancov má stále OĽaNO (35), no Hegerovi Demokrati majú až 16 poslancov.

Po príchode Hegera a dvoch exministrov – Jaroslava Naďa a Jána Budaja získajú Demokrati ďalšie tri mandáty a budú mať spolu šestnásť poslancov.

Je to viac mandátov, než po voľbách získala Veronika Remišová so stranou Za ľudí, a viac, ako si zo Smeru ukrojil Pellegrini so stranou Hlas. Heger bude mať štvrtý najväčší počet poslancov, no neplánuje požiadať o oficiálne zaregistrovanie klubu. Svojho zástupcu v Tomášovi Valáškovi získalo aj Progresívne Slovensko.

Jaroslav Naď o spájaní s KDH: Už dvakrát narazili čelom do steny

Posnažil sa aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa dohodol s Tomášom Tarabom a so Štefanom a s Filipom Kuffovcami. Všetci traja pôjdu do volieb na kandidátke SNS a v parlamente tak zastupujú aj Dankove záujmy. Remišová mala dvanásť poslancov, no po troch rokoch bude stranu Za ľudí ako jej predsedníčka zastupovať sama.

Najmenšie straty utrpel poslanecký klub hnutia Borisa Kollára Sme rodina, ktorý prišiel po všetkých zmenách vo finále len o jedného poslanca. Najlepšie je na tom Saska, ktorej poslanecký klub sa od začiatku posilnil až o sedem poslancov, aj keď ich rady po nezhodách opustil Martin Klus, aktuálne nezaradený poslanec.

Heger: Sme späť v parlamente - v mieste silnej radiácie

Podľa Cirnera nie je preskupovanie síl nič nezvyčajné a k nejakým prestupom nakoniec ešte môže dôjsť, keďže sa blíži uzatváranie kandidátok strán do predčasných volieb. „Dokonca aj po uzávierke môže dochádzať k posunom. V každom volebnom období cirka štvrtina poslancov zmení politickú stranu, založia novú alebo sa stanú v parlamente nezávislými. Myslím, že teraz to bude ešte vyšší počet,“ povedal.

Zmena rozdelenia síl je dnes nepodstatná aj podľa Štefančíka. „V parlamente vznikajú ad hoc väčšiny. Ak si niekto niečo chce presadiť, dohodne sa s inými stranami,“ uviedol. „Nemožno však vylúčiť, že Smer, Hlas, Republika a Sme rodina tvoria základ budúcej koalície. Lebo práve táto zostava si v parlamente dobre rozumie,“ zhodnotil politológ.

Čítajte viac Heger hovorí o koalícii PS, KDH a Demokrati: Ak sa rozdelíme, Fico zvíťazí. Matovič a Sulík sú smrteľná kombinácia

V Demokratoch bude mať zároveň Matovič v parlamente konkurenciu. Heger na tlačovke označil lídra Sasky Richarda Sulíka a lídra OĽaNO za smrteľnú kombináciu. „Máme tu Sulíka s Matovičom, ktorí podkopávajú stabilitu v akejkoľvek vláde, v ktorej sú. To sú dvaja chlapci – jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky,“ povedal.

Bývalí spojenci sa vraj rozišli priateľsky, no niekoľko štipľavých odkazov v posledných dňoch svedčí o inom. Už od začiatku medzi nimi panovalo napätie a od poznámky Igora Matoviča: „Edo, ty si si to zavinil sám,“ sa dostali až k spomínanej „smrteľnej kombinácii" a k tomu, že Matovič by mal spolu s Ficom a so Sulíkom odísť z politiky.

Čítajte viac Heger exemplárne zlyhal, uviedol Matovič. Uteká pred zodpovednosťou, reaguje šéf Demokratov

Všetko odštartovala dotačná kauza exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a prehadzovanie zodpovednosti za to, čí nominant to vlastne bol. Hnutie OĽaNO sa v preferenciách aktuálne pohybuje na hranici zvoliteľnosti a Demokrati klesli z piatich na niečo vyše troch percent. Matovičovi sa už z piatich percent podarilo dostať na 25 a vyhrať voľby.

Zvládne to aj Heger? Podľa Cirnera boli Demokrati viac viditeľní vo vláde. „Mali reálnu moc a zaručený mediálny priestor. Teraz prišli o funkcie v exekutíve a v parlamente budú súčasťou masy a budú si musieť vyboxovať priestor,“ hovorí.

Štefančík si myslí, že Heger sa medzi ostatnými poslancami v parlamente stratí. „U Demokratov by mali zvážiť, či ho nevymenia za komunikačne zručnejšieho politika,“ dodal.