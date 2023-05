Demokrati nechcú žiadne ďalšie "atómovky". Poslancov vyzvali na stiahnutie nekrytých návrhov

Strana Demokrati vyzýva poslancov, aby stiahli nekryté návrhy s dopadom na štátny rozpočet a verejné financie alebo jasne preukázali, odkiaľ na to chcú vziať peniaze. Poslanecké návrhy predložené na aktuálnu schôdzu parlamentu by celkovo občanov od budúceho roku stáli viac ako dve miliardy eur. Nekryté dve miliardy eur, upozornili Demokrati.

„Za minulý rok sme dosiahli deficit 2 percentá HDP, ak by tieto návrhy prešli, deficit by budúci rok išiel na dvojnásobok. A to len za návrhy, ktoré poslanci priniesli na túto schôdzu,“ upozornil poslanec Eduard Heger. „My Demokrati vyzývame predkladateľov aby tieto návrhy stiahli, alebo povedali ako chcú tieto návrhy vykryť. Inak to pripomína spôsob, ako Smer pred voľbami v roku 2020 pretlačil 13. dôchodok a sami priznali, že išlo len o spôsob, ako nalákať hlasy voličov. Toto nie je vec straníckeho trička, toto je otázka zodpovednosti. Nemôžeme rozhadzovať lopatou.“

Čítajte viac Čas sa kráti. Šancu má prvá stovka zákonov, tie kontroverzné odsunuli. Matovič strieda atómovky

Ide o poslanecké návrhy z dielne OĽaNO, Hlas, Smer, Progresívne Slovensko a ďalších. Strana Demokrati upozorňuje, že úradnícka vláda nemá dosah na to, aby poslanci populistické návrhy neschválili.

„Keď chcete okamžite rozdať napríklad 458 miliónov, ako Igor Matovič, alebo 250 miliónov, ako Peter Pellegrini a strana Hlas, tak musíte povedať, kde tie peniaze zoberiete? Peniaze nerastú na strome, preto sa pýtam, budeme stavať menej ciest, nejdeme modernizovať nemocnice, zoberieme zo školstva, alebo dáme menej na obranu, menej deťom do škôl,“ pýtal sa poslanec Juraj Šeliga.