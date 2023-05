Hlas vyzýva Ódora, aby na Ústavnom súde preveril darovanie MiG-29. Analýza je zdrap papiera, tvrdia

Keď sa v polovici marca vláda uzniesla, že 13 stíhačiek Ukrajine daruje, opierala sa o právnu analýzu ústavnosti darovania migov na Ukrajinu. Analýza však podľa rozhodnutia ministra obrany z 25. apríla nemala oficiálne ani existovať. Žiadosť o zverejnenie právnej analýzy bola ministerstvu doručená 7. marca 2023.

Naď vraj dokument zverejniť nemusel

Na zverejnenom dokumente je perom napísaný dátum 14. marca. Podpredseda Demokratov Naď pre denník Pravda ozrejmil, že dokument na základe infozákona zverejniť nemusel. Tvrdí, že materiál nemal oficiálne číslo a nebol rozhodujúcim dokumentov. Tým malo byť až rozhodnutie vlády, ktoré bolo dostupné verejnosti.

Naď je presvedčený, že dokument, ktorý bol len poradný, nemusí byť zverejnený. Pokiaľ bola podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka z Právnickej fakulty Univerzity Komenského právna analýza vytvorená úradníkmi ministerstva obrany a postupne odovzdávaná členom vlády skutočne ešte v marci 2023, potom jej nesprístupnenie na žiadosť občanov v apríli 2023 predstavuje porušenie infozákona, ktorý je budovaný na princípe „čo nie je tajné, je verejné“.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic potvrdil, že prípadu sa venuje prokurátor Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý preveruje, či odovzdaním stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nedošlo k porušeniu zákona. „Tá vec nám bola postúpená pred pár týždňami a bola pridelená dozorovému prokurátorovi odboru ekonomickej kriminality,“ povedal Lipšic. Doplnil, že prokurátor vo veci koná.

Ústavná požiadavka pre úradnícku vládu

Rezort obrany ešte v apríli informoval, že všetky stíhačky MiG-29, ktoré Slovensko prisľúbilo darovať ukrajinskej strane, sú už na Ukrajine. Celkovo išlo o 13 stíhačiek. Bývalý minister obrany v tejto súvislosti zdôraznil význam stíhačiek pre obranu Ukrajiny a pripomenul, že pre Slovensko boli lietadlá MiG-29 nepoužiteľné.

Poslanec Hlasu Erik Tomáš bol ten, kto Naďa k zverejneniu analýzy ešte v nedeľu v relácii V politike na TA3 dotlačil. Aj napriek tomu, že utajovaný dokument bol zverejnený, pochybnosti podľa Tomáša pretrvávajú.

Naď podľa neho viackrát vyhlásil, že o vecí má rozhodnúť Ústavný súd. Podľa Tomáša by to však nebolo tak jednoduché. „Najčistejším riešením by bolo, aby kompetentná inštitúcia požiadala o výklad Ústavy v tejto otázke, teda či odvolaná vláda mohla, alebo nemohla v tejto veci rozhodnúť,“ spresnil Tomáš.

O tento výklad môže požiadať len prezidentka alebo samotná vláda. „Úradnícka vláda, ktorá nemá politické ambície a nikto ju nemôže obviňovať z toho, že by konala politicky, by mala túto vec navždy rozseknúť, mala by požiadať o výklad ústavy Ústavný súd, aby aj ďalšie vlády už vedeli, ako sa majú v takýchto situáciách zariadiť,“ ozrejmil. No Ústavný súd nemôže spätne rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Akékoľvek rozhodnutie bude platné len pre budúcnosť.

Je to zdrap papiera

Generálny manažér Hlasu Šutaj Eštok hodnotí zverejnenú analýzu ako „zdrap papiera“. Podľa neho ide vo výklade analýzy o podvod. V Ústave SR sa píše, že „každé ustanovenie Ústavy SR treba interpretovať a uplatňovať v nadväznosti na iné normy Ústavy SR, pokiaľ medzi nimi existuje súvislosť“. „Ak ústava na nejaký typ zmluvy vyžaduje ratifikáciu parlamentom a vzniknú pochybnosti o konkrétnej zmluve, tak takáto zmluva má byť predložená parlamentu na ratifikáciu, čo sa nestalo,“ vyhlásil Eštok.

Pokračoval citovaním zverejneného materiálu. „pred posúdením otázky, či uzatvorenie medzinárodnej zmluvy prekračuje mandát odvolanej vlády je podstatná skutočnosť, či vlády takýmto rozhodnutím napĺňajú programové vyhlásenie vlády. Úlohou dočasnej vlády je i plnenie obrany štátu a prijímanie opatrení, ktorými sa zachováva mier a bráni a zabezpečuje zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc, čo sa dosahuje aj touto medzinárodnou zmluvou,“ citoval.

Upozornil, že ak si raz vláda do programového vyhlásenie vlády „napíše akýkoľvek nezmysel, tak môžu potom všetko“. Odvolaná vláda má podľa neho doviesť Slovensko k voľbám a nie si plniť programové ciele. „Odvolaná vláda nemala akékoľvek ústavné kompetencie na odoslanie migov na Ukrajinu. Vedome porušila ústavy, hoci na to boli viac krát upozornení a museli si byť vedomí, že porušujú ústavu,“ zdôraznil.

Čo nie je tajné, je verejné

Bujňák upozornil, že Naď nezverejnením dokumentu porušil infozákon, ktorý je budovaný na princípe „čo nie je tajné, je verejné“. „Prístupnosť informácií je nevyhnutná pri rozvoji a udržiavaní občianskej a demokratickej spoločnosti. Napomáhaním verejnej diskusii totiž vytvára významnú bariéru proti zneužívaniu funkcií a chybnému vykonávaniu verejnej moci,“ ozrejmil Bujňák. Otvorenosť a transparentnosť v rozhodovacom procese môže podľa neho len pomáhať vo vytvorení dôvery občanov smerom k verejnej moci a jej aktivitám.

Z obsahového hľadiska je podľa neho prekvapujúce, že ústavnoprávna analýza neobsahuje ani jeden odkaz na relevantné rozhodnutie Ústavného súdu, ako ani jeden odkaz na relevantnú publikáciu z oblasti ústavného práva. Tvrdí, že ústavnoprávne analýzy štandardne odkazujú napríklad na komentáre k ústave alebo na vedecké články z uznávaných právnických časopisov.

„O to viac chýba v predloženom dokumente vysporiadanie sa s rozhodnutím Ústavného súdu z roku 2015, v ktorom sa súd venoval zásadnej otázke zahraničnej politiky a súbežnému výkonu dvoch ústavných právomocí. Aspoň jednociferný počet odkazov na rozhodnutia Ústavného súdu či odborné publikácie z oblasti ústavného práva obsahujú už seminárne práce začínajúcich študentov právnickej fakulty, ak sa venujú ústavnoprávnej téme,“ zdôraznil.

„Navyše, prístup k informáciám umožňuje občanom skúmať a vyhodnocovať činnosť verejných funkcionárov a žiadať vyvodenie zodpovednosti. Z verejne dostupných informácií vyplýva, že podnet so žiadosťou o preskúmanie postupu pri infozákone už má na stole ombudsman,“ uzavrel.

So skutkovým stavom sa nestane nič

Exminister obrany je naďalej presvedčený o správnosti rozhodnutia darovať stíhačky Ukrajine, ale aj o zákonnosti rozhodnutia.

„Čo sa týmto zverejnením stane? So skutkovým stavom nič. Poslať pre nás už nevyužiteľné stroje na Ukrajinu, kde zachraňujú ľudské životy, je z morálneho hľadiska jasným imperatívom. Navyše, som absolútne presvedčený, že aj z právneho hľadiska bol proces absolútne v poriadku. To, že popletený právny “odborník” so špecializáciou na ochranu osôb a majetku Fico, sa kvôli pokynom z Moskvy hádže o zem a dal na mňa trestné oznámenie za sabotáž proti našej republike, mi je ale že úplne jedno,“ vyhlásil Naď.

Dočasne poverený minister Naď ešte v marci priznal, že aj keby Ústavný súd rozhodol, že vláda nemala kompetenciu v tejto otázke konať, tak by toto rozhodnutie platilo až „pro futuro“. Dnes tvrdí, že sa neobáva, že najbližšie roky bude chodiť po súdoch.