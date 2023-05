Prvé mamičky prídu do Nemocnice Bory rodiť už o pár dní. Pente stále chýba zmluva s VšZP

Svet zdravia, a.s.

Aktuálne má nemocnica zazmluvnený kompletný medicínsky program oddelení s oboma súkromnými zdravotnými poisťovňami, poistenky VšZP budú môcť využiť služby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia iba v neodkladnom zdravotnom stave. V súčasnosti už prebieha predpôrodná príprava mamičiek s plánovanými pôrodmi.

Štátna zdravotná poisťovňa však odkazuje, že nie je dôvod na paniku. VšZP z omeškaného zazmluvnenia obviňuje Nemocnicu Bory. „Ubezpečujeme našich poistencov, že VšZP má v Bratislavskom kraji zabezpečený dostatočný počet zdravotníckych zariadení tohto typu, ako aj špecializovaných zdravotných zariadení a zariadení, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach,“ zdôraznila VšZP v stanovisku.

Priebeh pôrodu v nemocnici Bory

Pôrod bude prebiehať na osobitnej pôrodnej izbe hotelového typu s vlastnou toaletou pri zachovaní vysokého stupňa intimity. Žiadne prechodné miestnosti či rodenie v spoločných priestoroch, kde sú rodičky od seba oddelené len paravánom, s čím sa ženy stále stretávajú v niektorých pôrodniciach na Slovensku.

Ak sa nevyskytnú komplikácie, počas celého pôrodu vrátane približne dvoch hodín po pôrode, žena zostane stále v tej istej izbe. Počas tohto obdobia bude na ňu odborne dohliadať pôrodná asistentka. Takisto pri nej bude môcť byť aj sprevádzajúca o­soba.

Rodička sa nebude musieť nikam presúvať a od príchodu do nemocnice až po záverečnú popôrodnú fázu strávi pobyt v súkromí na jednom mieste. Jednolôžkové izby sú v nemocnici štandard, ktorý platí aj pre pôrodné izby. V ich tesnej blízkosti sa nachádzajú aj dve sekčné sály, z ktorých jedna je vždy pripravená pre prípad, ak by pri pôrode nastali nečakané komplikácie, keď by lekár musel pôrod ukončiť cisárskym rezom.

V prípade akejkoľvek komplikácie bude privolaný člen lekárskeho tímu, ktorý sa bude zameriavať najmä na rizikové a patologické pôrody.

„Od predpôrodnej prípravy, kde sa bude mamička stretávať aj s pôrodnou asistentkou, aj s lekárom, až po samotný pôrod ju bude mať na starosti tím ľudí, ktorých už bude poznať po mene. Aj takto vznikne priestor na vybudovanie vzájomnej dôvery, ktorá je pri pôrode veľmi podstatná. Pôrodná asistentka bude mať tiež dostatok času dohodnúť sa s mamičkou na postupe pôrodu, a tak bude naša spolupráca pri pôrode oveľa jednoduchšia a atmosféra priateľskejšia,“ hovorí Darina Farkašová, pôrodná asistentka Nemocnice Bory. Nemocnica Bory aktuálne spĺňa kritériá na poskytovanie starostlivosti o predčasne narodených novorodencov od ukončeného 32. gestačného týždňa, novorodencov s pôrodnou hmotnosťou nad 1 250 g a deti s perinatálnymi komplikáciami.

Pôrodné asistentky sa starajú o tehotnú ženu po fyzickej aj psychickej stránke. Okrem toho, že budú viesť predpôrodné prípravy a samotný pôrod, ženám sa budú venovať aj po pôrode, pomôžu im v rámci prvého dojčenia a starostlivosti o dieťa, a taktiež môžu robiť návštevnú službu doma po pôrode. Ženy, ktoré majú termín pôrodu v septembri a v októbri sa môžu v pôrodnici registrovať od 15. júna.

„Teší nás vysoký záujem mamičiek o pôrod v našej nemocnici, ktorý sme pociťovali ešte pred otvorením nemocnice. Celú nemocnicu otvárame postupne, aby sme pre našich pacientov zabezpečili nadštandardnú, kvalitnú a najmä bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Inak to nebude ani v prípade pôrodnice, ktorú budeme tiež rozbiehať postupne. Samozrejme, už od 1. júna budeme našim rodičkám poskytovať všetko pre ich bezpečný a čo najpríjemnejší pôrod. Keďže však chceme, aby bolo o každú jednu mamičku a jej novorodenca postarané čo najlepšie, nemôžeme nič podceniť. Práve preto musí byť v nábehu pôrodnice počet pôrodov o niečo menší, ako po jej úplnom rozbehnutí. Bezpečnosť a spokojnosť našich mamičiek s novorodencami je pre nás najdôležitejšia,“ uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory.

Pracovisko je vybavené modernými medicínskymi prístrojmi vrátane špičkových ultrazvukov a robotickým operačným systémom da Vinci Xi. Gynekológovia sa okrem tradičných laparoskopických výkonov zameriavajú aj na robotické operácie, ktoré budú využívať pri celom spektre onkogynekologických a niektorých urogynekologických operácií.

„Okrem všeobecnej benígnej gynekológie budeme poskytovať aj najmodernejšiu komplexnú liečbu pre onkologické pacientky a pacientky s urologickými problémami, vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Maximálny dôraz budeme klásť na miniinvazívne výkony a individuálny prístup k našim pacientkam. Za liečbu pacientky bude podľa jej diagnózy zodpovedný vždy jeden lekár špecialista, ktorý ju bude mať po celý čas na starosti,“ vysvetľuje Mikuláš Redecha.

Mediálny tlak na VšZP

Štátna poisťovňa odmieta, že by v otázke zazmluvnenia výkonov nekonala. „VšZP má aktuálne pre svojich poistencov v Nemocnici Bory zazmluvnených 33 ambulancií a je pripravená posúdiť ďalšie žiadosti hneď, keď ich poskytovateľ skompletizuje a odstráni nedostatky. Zdravotná starostlivosť v tomto regióne je však už dnes dostatočne zabezpečená aj vďaka iným štátnym či súkromným zariadeniam, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach. Preto nie je dôvod zavádzať verejnosť, že Nemocnica Bory je jediná, ktorá to dokáže,“ zdôraznila Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.

VšZP aktuálne kompletné žiadosti posudzuje a opakovane vyzýva zariadenie BORY na doplnenie chýbajúcich povinných dokladov a na odstránenie iných nedostatkov.

„Odmietame mediálny tlak zástupcov Nemocnice Bory, ktorý Všeobecná zdravotná poisťovňa znáša viac ako rok. Tvrdenie, že ide o Nemocnicu novej generácie, je zavádzajúce. Aktuálne je toto zdravotnícke zariadenie, podľa odborníkov, schopné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na úrovni mestskej polikliniky,“ upozornila.

„Máme zato, že Nemocnica Bory by aktuálne mala venovať svoje plné úsilie k dosiahnutiu rozpočtového krytia, aby jej financovanie nebolo realizované na úkor iných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Namiesto konštruktívnej snahy o zaradenie do rozpočtu verejnej správy, vedenie Borov strávilo viac než rok tvorbou zbytočného mediálneho tlaku, keďže prvá oficiálna žiadosť o zazmluvnenie časti zdravotnej starostlivosti prišla do VšZP až 15. februára 2023,“ povedala zástupkyňa štátnej poisťovne.

„Vyzývame preto zástupcov Nemocnice Bory, aby prestali šíriť poplašné správy, nezavádzali verejnosť a prestali poistencov VšZP opakovane stavať do pozície rukojemníkov. Ak sa pôrodnica v Nemocnici Bory rozbehne podľa plánov, niektoré jestvujúce oddelenia naprieč hlavným mestom zaniknú,“ dodala Peterová za VšZP.