Výmena šéfa SIS? Koalícia sa rozpadla a bývalí partneri sa už torpédujú

V Slovenskej informačnej službe (SIS) vraj viackrát zlyhali. To sú podľa exministerky Veroniky Remišovej dôvody na to, aby bol šéf SIS Michal Aláč odvolaný. Ako príklady uviedla zlyhanie služby v prípade vrážd v Teplárni či “únik” tajnej správy, ktorú čítali poslanci v parlamente.

VIDEO Odvolá nový premiér Ódor šéfa SIS?

Aláča do funkcie navrhnlo hnutie Sme rodina. To bolo spolu s Remišovej stranou Za ľudí v bývalej koalícii. Mŕtvola rozpadnutej vlády ešte nevychladla a už sa bývalí partneri naplno žerú. “Strana Za ľudí vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú a jej vládu, aby vymenila vedenie tajnej služby. Mala by to byť úloha na jednom z prvých zasadaní novej vlády pani prezidentky,” tvrdí strana v oficiálnej správe, ktorú rozoslala médiám.

“Už viackrát sa ukázalo, že tajná služba, ktorá by mala napomáhať v boji proti organizovanému zločinu a trestnej činnosti ohrozujúcej SR, nie vždy túto úlohu riadne plní a vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní systematicky spochybňuje,” zdôvodňuje výzvu Remišová. A ako príklad udáva “uniknutú” správu SIS, ktorá sa čítala v Národnej rade, alebo zlyhanie tajnej služby v prípade vraždy v Teplárni.

Sme rodina to nechce komentovať

Remišová prízvukuje, že viackrát apelovala na bývalého premiéra Eduarda Hegera, aby výmenu na poste šéfa SIS urobil. “Nebudem to komentovať, len na margo tej výzvy chcem povedať, že to bola práve SIS, ktorá identifikovala páchateľa vraždy v Teplárni,” reaguje podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. Aláč vystriedal na poste riaditeľa informačnej služby Vladimíra Pčolinského, po tom, čo ho zadržala a obvinila NAKA.

Ódor: Budeme o tom diskutovať

“Téma výmeny šéfa Slovenskej informačnej služby je otvorená,” povedal po prvom rokovaní novej vlády premiér Ľudovít Ódor. „Ešte som ani len nestihol navštíviť ministra vnútra. Nejaké kompetencie tam má pani prezidentka, takže budeme o tejto možnosti diskutovať,“ dodal s tým, že sa zatiaľ nestretol ani s aktuálnym riaditeľom SIS Aláčom.

Pri ďalších personálnych výmenách, napríklad pri šéfovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo policajnom prezidentovi, dal predseda vlády ministrom voľnú ruku. Ako skonštatoval, ministri potrebujú na kľúčových pozíciách ľudí, ktorým dôverujú. „Každý minister teraz zvažuje, koho si ponechá, kde donesie svojho vlastného človeka,“ načrtol Ódor s tým, že bude mať právo veta.