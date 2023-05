OĽaNO či Demokrati? Matovič má navrch. Heger ťahá za kratší koniec a musí zaútočiť

Líder OĽaNO Igor Matovič a jeho niekdajšia pravá ruka a súčasný líder Demokratov Eduard Heger tvorili kedysi silný tandem. Dnes si pomaly nevedia prísť na meno.

VIDEO Rozhádaní. Heger a Matovič hádžu vinu jeden na druhého za Vlčana

Heger sa napriek dotačnej kauze a neschopnosti dovládnuť vrátil do parlamentu s úsmevom na tvári a so slovami „sme späť“. V prieskumoch má však len niečo okolo troch až štyroch percent a zdá sa, že konať sa nebude ani veľké spájanie.

Už teraz je jasné, že o voliča budú bojovať tvrdo a Matovič má jednoznačne navrch. V politickom marketingu a predvolebnej kampani je ako doma. Dokáže v takom nerovnom súboji ešte Heger zachrániť svoje premiérske ambície?

Kto z koho?

Keď zo seba dnes už bývalý predseda vlády zhodil bremeno „premiérovania“, nič mu nebráni v tom, aby veci pomenoval pravým menom a naplno sa zapojil do predvolebnej kampane. Čoraz viac sa vyhraňuje voči svojmu bývalému straníckemu šéfovi Matovičovi a lídrovi Sasky Richardovi Sulíkovi. Teraz ich už totiž chrániť nemusí a sám sa priznal, že na chaose v krajine má podiel aj on.

VIDEO Sulík a Matovič? Smrteľná kombinácia, jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky, hovorí Heger

Pri hádkach medzi dvoma lídrami mal konať skôr. „Pozeral som sa na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných, hrýzol som si do jazyka a trpel ich konflikty,“ uviedol. No a každým dňom sú Hegerove vyjadrenia ostrejšie.

Matovič síce opakoval, že ide o priateľský rozchod, napätie však bolo cítiť, odkedy sa objavili prvé správy o odchode Hegera z OĽaNO. Vrcholom bola dotačná kauza exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Jeho rodinná firma získala od ministerstva životného prostredia, ktorému vtedy šéfoval Ján Budaj (Demokrati), 1,4 milióna eur. „Edo, pokazil si si to sám svojím nekonaním, tým, že si nechával problémy vyhnívať,“ zneli Matovičove slová po prevalení kauzy.

Začala sa prestrelka o tom, kto z nich dvoch bol zodpovedný za nomináciu Vlčana do funkcie šéfa rezortu. Podľa Hegera sa Matovič zbavuje zodpovednosti, Matovič zas dookola opakoval, že Vlčan bol čisto Hegerovým nominantom a líder Demokratov sa hnevá len preto, lebo si OĽaNO dovolilo pomenovať pravdu a hovoriť o obrovskom zlyhaní.

„Miesto toho, aby prijal zodpovednosť a povedal, ako sa veci mali, o čom vie každý jeden človek v našom hnutí a Edo, bohužiaľ, vie o tom sám, tak sa snažil komunikovať ilúziu, ktorá pravdivá nebola,“ uviedol líder OĽaNO. „Igor, Rišo, všetci vidia, že vaše vzájomné spory viedli k pádu tejto vlády. Uprednostnili ste vlastné egá pred záujmami tejto krajiny. Priznajte si svoj podiel viny na chaose, ak chcete ľudí na Slovensku znovu požiadať o dôveru. Ja som to dokázal,“ oponoval Heger.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, hlasovanie, Heger, Budaj a Naď sa vrátili do parlamentu

Matovič by podľa neho už nemal byť ani v politike. „Igor, vďaka, že ukazuješ, prečo by mali ľudia ako ty, Sulík a Fico z politiky čo najskôr odísť,“ uviedol. No a po slovách, že Demokrati sú späť v parlamente v mieste silnej radiácie, atómoviek, hádok a chaosu dodal, že so svojou stranou chce byť pre ľudí alternatívou pokoja, pretože Sulík a Matovič sú ako „dvaja chlapci“. „Jeden má bandasku s benzínom, druhý zápalky. To je smrteľná kombinácia pre akúkoľvek vládu,“ dodal na adresu takisto niekdajších spojencov, ktorých konflikty nakoniec položili vládu.

Kráľ je nahý, Matovič má navrch

Líder OĽaNO však na konfliktnosti, „obyčajnom“ štýle komunikácie a boji proti korupcii vybudoval značku svojho hnutia, ktoré funguje už roky. Na druhej strane sa Heger síce snažil dať do roly „spasiteľa“ a netajil sa tým, že chce ako premiér pokračovať.

VIDEO Matovič: Za pád vlády môže slabošstvo Hegera a Čaputovej

Prišiel však o svoju najsilnejšiu zbraň, ktorou je funkcia premiéra a viditeľnosť. „Igor Matovič ukázal, že je veľmi dobrý v politickom marketingu a vo vedení predvolebnej kampane, ukazujú to aj stúpajúce preferencie OĽaNO,“ povedal pre Pravdu politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

„Demokrati stratili funkcie v exekutíve, budú mať menšiu mediálnu pozornosť a ich líder Eduard Heger je spájaný so všetkými neduhmi vládnutia po roku 2020,“ zhodnotil politológ. Jeho vláde bola navyše vyslovená nedôvera, musel „potupne“ odísť a jeho kabinet nahradila vláda prezidentky. „Sú to značné reputačné škody. Nikdy nebol silným lídrom a teraz sa to ukazuje, Demokrati to budú mať veľmi ťažké,“ uviedol.

A aj keď je jeho jazyk ostrejší, Heger a Demokrati ťahajú za kratší koniec povrazu. „Musí zaútočiť na SaS aj OĽaNO,“ uviedol. „Ak sa im nepodarí zvrátiť trend, nebude to pre ich vyhliadky dobré,“ myslí si Cirner.

Demokrati klesajú

Z počiatočných piatich percent, ktoré Demokratom hneď po vzniku strany namerala agentúra Focus, klesli strane preferencie na niečo okolo troch percent. Ak chce uspieť, bude musieť Heger zabrať. Okrem toho má OĽaNO po rokoch existencie jednoznačne silnejšie voličské jadro. „Prirodzene ho majú v OĽaNO silnejšie,“ uviedol pre denník Pravda šéf agentúry Focus a sociológ Martin Slosiarik. „Zároveň sú to voliči, ktorí pri OĽaNO ostali napriek všetkému, čo sa udialo v súvislosti so stranou a Igorom Matovičom,“ zhodnotil.

VIDEO Jaroslav Naď o spájaní s KDH: Už dvakrát narazili čelom do steny

Pri Demokratoch sa trend zatiaľ nedá úplne vypozorovať. V prieskumoch Focusu sa objavila strana dvakrát, agentúra AKO zaznamenala jej preferencie trikrát. „Nástup bol relatívne pozitívny, keď v prvých prieskumoch atakovala päťpercentnú hranicu, následne stratila a teraz je skôr otázkou, či si po skončení vlády Eduarda Hegera dokáže udržať aspoň tú pozíciu, ktorú mala predtým,“ skonštatoval Slosiarik.

Demokrati majú potenciál osloviť voličov viacerých strán na stredopravom spektre. Ide najmä o voličov OĽaNO, Progresívneho Slovenska, KDH, Sasky, bývalých voličov Za ľudí a potenciál majú aj u nerozhodnutých voličov.

Hegerovi určite nepomohla už spomínaná dotačná kauza spojená s Vlčanom, ale ani najnovšia kauza okolo právnej analýzy ústavnosti darovania migov na Ukrajinu. „Volič má slabú pamäť a nevenuje politike veľa pozornosti. Z tohto pohľadu by sa aj pán Heger a Demokrati mohli šikovne a rýchlo vyviniť z toho, čoho boli súčasťou, ale lepšie to ide Igorovi Matovičovi,“ myslí si politológ Cirner.

Matovič vie totiž voliča zaujať, priniesť „atómovku“, ale aj odviesť pozornosť. „Vie komunikovať veci tak, že on nič, on muzikant a zodpovední sú druhí. Stačí, že presvedčí len malú časť voličov a má vyhraté,“ uviedol s tým, že voliči to budú vnímať ako kauzy Hegerovej vlády, nie Matovičove.

Je ešte niečo, čo Eduarda Hegera zachráni? Zatiaľ to vyzerá len na nereálne premiérske ambície než na reálnu šancu vyhrať voľby. Podľa Cirnera sa môže stať, že stratí líderskú pozíciu aj v rámci strany Demokrati. „Určite tam všetci vnímajú to, že rétoricky ani charizmou pán Heger nevyniká. Jeho jedinou prednosťou bola funkcia predsedu vlády, o ktorú prišiel a ako sa hovorí – kráľ je nahý,“ dodal Cirner.

Záchranné lanko

No a líder Demokratov vytiahol okrem alternatívy pokoja opäť tému spájania, aj keď v polovici apríla nevidel u demokratických síl „vôľu spájať sa“. Podľa neho by bol ideálnou „koalíciou pokoja“ spojenie Demokratov, progresívcov a KDH. Obe strany však majú jasno – KDH Hegera odmietlo a PS mu zaželalo veľa šťastia.

Foto: TASR, Martin Baumann matovic, gyimesi Poslanci za OĽaNO Igor Matovič a György Gyimesi

Širšie rokovania však majú prebiehať aj so stranami Aliancia, Most-Híd, Maďarské fórum či so stranou Modrí Mikuláša Dzurindu. Čo sa týka poslednej menovanej strany, nie je veľká pravdepodobnosť, že sa Heger s Dzurindom dohodne, keďže Dzurinda po príchode Hegera do Modrej koalície zo strany odišiel. Samostatne má v pláne ísť Aliancia a Maďarské fórum dalo Hegerovi košom ešte začiatkom marca.

Jedinou stranou, ktorá uviedla, že je otvorená spolupráci, je Most-Híd. Tá donedávna pôsobila v Aliancii-Szövetség ako platforma. Ich cesty sa rozišli po tom, čo sa platforma SMK dohodla s Györgyom Gyimesim, že pôjde do volieb na jej kandidátke zo 150. miesta.

Most-Híd má vo štvrtok ustanovujúci snem, kde sa rozhodne. „Pre Most-Híd bude nájdenie spoľahlivých a hodnotovo blízkych partnerov jednou z prvých úloh. Jednou z prvých úloh predsedníctva strany bude, aby začalo rokovania so stredopravými politickými subjektmi, medzi ktoré patria aj Demokrati, ale aj Modrí alebo Maďarské fórum,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa strany Klára Magdeme.

Podľa Cirnera je ťažké odhadnúť, ako dopadne spájanie, no dnes už to nie je také „terno“ ako pred výmenou vlády. „Dnes majú Demokrati za sebou mnohé zlyhania a nie sú veľmi želanými partnermi,“ dodal Cirner. Aj keby sa Demokrati dohodli s niektorým z menších subjektov, o veľkom spájaní už reč byť nemôže a Heger bude mať veľmi veľa práce, aby svoju stranu dostal cez potrebných päť percent a nezažil porážku ako Andrej Kiska so stranou Za ľudí, ktorý sa takisto videl v kresle premiéra, či koalícia PS/Spolu, ktorá sa do parlamentu nakoniec nedostala, ale aj KDH, ktoré bolo neúspešné posledné dve volebné obdobia.