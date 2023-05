Heger opäť otvoril tému veľkého spájania. Pripravený rokovať je len Most-Híd, ostatní mu dali košom

Síce chcú všetci poraziť šéfa Smeru Roberta Fica či líra Hlasu Petra Pellegriniho v predčasných voľbách, no nič pre to nerobia. Líder Demokratov stráca percentá a čaká na záchranné lano. KDH a Progresívne Slovensko ho odmietli, oslovil aj menšie strany. Chytil sa len Most-Híd, ktorý sám čelí problému.

Nielen stredopravé strany pri spájaní tápajú, postupne sa rozpadávajú aj maďarské strany. Z Aliancie postupne odchádzajú predstavitelia platformy Most-Híd a líder Krisztián Forró sa nedohodol ani s Maďarským fórom, ktorého líder Zsolt Simon našiel spojencov v ďalších štyroch stranách.

Most-Híd chce rokovať

Keďže tzv. koalíciu pokoja v zložení Demokrati, KDH a PS si vie z tejto trojice predstaviť len Eduard Heger, čaká sa, či dokáže osloviť ďalšie menšie strany. Širšie rokovania podľa neho prebiehajú s Mostom či stranou Mikuláša Dzurindu Modrí, ale aj s Alianciou a Maďarským fórom. Simon však ešte začiatkom marca Hegera odmietol.

Zatiaľ jedinou stranou, ktorá sú ochotná sa spájať, je Most-Híd. Zrejme kvôli nedávnym udalostiam. Ich cesty sa rozišli po tom, čo sa platforma SMK dohodla s Györgyom Gyimesim, že pôjde do volieb na jej kandidátke zo 150. miesta.

Vo štvrtok majú ustanovujúci snem, kde sa rozhodne. „Pre Most-Híd bude nájdenie spoľahlivých a hodnotovo blízkych partnerov jednou z prvých úloh. Jednou z prvých úloh predsedníctva strany bude, aby začalo rokovania so stredopravými politickými subjektmi, medzi ktoré patria aj Demokrati, ale aj Modrí alebo Maďarské fórum,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa strany Klára Magdeme.

Čo sa týka Dzurindu, nie je veľká pravdepodobnosť, že sa Heger s Dzurindom dohodne, keďže Dzurinda po príchode Hegera do Modrej koalície zo strany odišiel. Samostatne má v pláne ísť Aliancia a Maďarské fórum dalo Hegerovi košom ešte začiatkom marca. Podľa Cirnera je ťažké odhadnúť, ako dopadne spájanie, no dnes už to nie je také „terno“ ako pred výmenou vlády. „Dnes majú Demokrati za sebou mnohé zlyhania a nie sú veľmi želanými partnermi,“ dodal Cirner.