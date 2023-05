Opitý, bez vodičáku a tri malé deti v aute. Skončil v priekope

Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a vošiel do priekopy, kde prednou časťou narazil do brehu potoka pod mostom.

Nehoda sa stala v nočných hodinách na ceste medzi Ondrejovcami a Tekovským Hrádkom v okrese Levice. Vodič vozidla Opel Astra pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. V dôsledku toho prešiel s vozidlom do protismeru, kde vošiel na ľavú krajnicu. Následne dostal s vozidlom šmyk a vošiel do priekopy, kde prednou časťou narazil do brehu potoka pod mostom, skonštatovala polícia.

Pri dopravnej nehode sa zranil vodič a štyria spolujazdci. Traja z nich boli deti vo veku päť, tri a jeden rok. Pri nehode neutrpeli vážne zranenia. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,13 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,35 promile. Lustráciou zistili, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a navyše jazdil na vozidle bez platnej emisnej a technickej kontroly.

Levickí dopravní policajti začali trestné stíhanie a súčasne vzniesli obvinenie vodičovi pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.