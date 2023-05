Matovičove karafiáty na atómovku nezabrali. Roztržka medzi SaS a OĽaNO: Hrobári rozpočtu a prepitý milión v Dubaji

Líder OĽaNO Igor Matovič ešte v polovici apríla predložil ďalšiu svoju atómovku. Do parlamentu dal návrh zákona, ktorým by sa mali matky a mladí do 25 rokov oslobodiť od daní. Návrh čelil kritike, Matovičovi nevyšla ani výzva, ani karafiáty, ktoré poslancom symbolicky rozdával. V rokovacej sále však nastala slovná prestrelka. SaS vyčítalo Matovičovi, že pochoval štátny rozpočet a normálnosť na Slovensko. OĽaNO zas vytiahlo kartu žúrky v Dubaji.