Jozef Kuciak: Na doživotí mi až tak nezáleží, musím vidieť ľútosť

Krátko pred „finále“ kauzy Kuciak sme navštívili rodičov novinára v ich dome v Štiavniku. „Dnes je pre nás špeciálny deň – sú Jankove narodeniny. Mal by 33 rokov,“ povedala dojato jeho mama Janka. „Áno, oslávil by Kristove roky,“ pridal sa jej manžel Jozef Kuciak. Práve on je v ťažko skúšanej rodine akýmsi neoficiálnym hovorcom. Porozprávali sme sa s ním o blížiacom sa verdikte, očakávaniach a pocitoch.

Zastihla som vás vo výnimočný deň. Ako ho trávite?

Hneď ráno sme boli v kostole, dali sme za Janka odslúžiť svätú omšu. Robíme to každoročne, je to už taká tradícia. Kým budeme žiť, aspoň toto preňho, vždy 17. mája, urobíme. Zvláštne je, že v rovnaký deň má narodeniny aj Marian Kočner. No a rok sa mu zase zhoduje s narodením mojej manželky.

Video Zdroj: TV PRAVDA

Je tesne pred vynesením rozsudku. Cítite nervozitu?

Máme zmiešané pocity. Na jednej strane sme radi, že sa to už končí, no na druhej strane je tu očakávanie, ako to dopadne. Či pravda naozaj vyjde najavo, alebo nie. My sme presvedčení, že Kočner so Zsuzsovou sú vinní.

Veríte tomu na sto percent?

Áno. Nech si to zoberiem z ktorejkoľvek strany, nikto iný nemal dôvod dať Janka odstrániť.

Zaznelo v záverečných rečiach niečo, čo vás prekvapilo?

Teraz už nič, lebo väčšinu tých vecí sme už počuli aj predtým. Obidvaja obžalovaní odmietali vypovedať pravidelne a vždy si to nechávali na koniec – aby mohli reagovať na to, čo sa dokázalo alebo čo povedali niektorí svedkovia. Skrátka to prispôsobili tomu, čo už odznelo. Ich záverečné reči sme nepočúvali, asi by sme to nevydržali. Za tú dobu už toho bolo dosť.

Prokurátori pre nich navrhujú doživotie. Podľa vás by to bol najspravodlivej­ší trest?

K tomu sa ťažko vyjadrovať. Podľa psychológov je možnosť nápravy u oboch málo pravdepodobná. Časom sa však všeličo môže zmeniť. Hovorí sa, že každý má právo na druhú šancu. Osobne nie som za doživotné tresty.

Čítajte aj Kočner so Zsuzsovou sú citovo vyprahnutí. Zaslúžia si najvyšší trest, hovorí Kušnírová

To je dosť prekvapujúce. Súvisí to s tým, že viete odpúšťať?

Odpustiť dokážem, ale musím vidieť tú ľútosť. Žiaľ, to sa nestalo.

Chápem, no keďže tvrdia, že sú nevinní, k tomu zrejme ani nedôjde.

Tiež to tak beriem, ale na začiatku to tak bolo aj so Szabóom, ktorý sa nakoniec k účasti na vražde priznal.

Nedá mi nevrátiť sa k vašim slovám o doživotí. Myslíte, že by išlo o príliš prísny trest?

Ten trest nie je nejaký krutý, ale neviem, ako by som to správne povedal. Na jednej strane je to tak, že by sa mal uložiť čo najvyšší trest. Minimálne preto, aby si už nikto nič také nedovolil. Čiže v rámci odstrašujúceho príkladu. Uvidíme, či to bude práve doživotie. Ale hovorím, na tom mi, teda mne osobne, až tak nezáleží. Veď Kočner má aj ďalšie stíhania, tie tresty sa mu môžu navyšovať tak či tak. No, a tiež už nie je najmladší. Dôležité je, aby boli potrestaní a už sa to uzavrelo.

Očakávate, že opäť môže padnúť aj verdikt, ktorý vás neuspokojí?

Človek na to nikdy nie je pripravený. Stále mám v sebe dôveru k súdnictvu s tým, že pravda nakoniec zvíťazí, a myslím, že tá je pri nás. Aj tak predpokladám odvolania na Najvyšší súd. Či už z našej, alebo ich strany. Pevne však verím, že príde odsudzujúci ortieľ.

Prinesie vám to vytúžený pokoj?

Ten už asi nikdy mať nebudeme. Čo sa stalo, už sa neodstane. Pokojnejšie to bude v tom zmysle, že znovu budeme môcť viesť svoj život. Bez médií a podobne.

Váš proces ostro sleduje verejnosť. Čo bolo pre vás počas toho kolotoča pojednávaní najťažšie?

Asi to, keď sme museli počúvať obžalovaných. To ich zavádzanie a niektoré úplné nepravdy. To ma dosť iritovalo. Musel som sa vtedy veľmi ovládať.

Čítajte aj Europoslanci v ankete: Prichádza viac nezmyslov z Bruselu či skôr z Bratislavy?

Zaznelo aj to, od vášho právneho zástupcu, že žiadate náhradu škody milión eur. Samozrejme, vieme, že žiadne peniaze nenahradia život človeka. Ide teda z vašej strany o symbolické číslo?

Keď sme chceli byť aktívnymi účastníkmi súdneho procesu ako poškodení, museli sme žiadať nemajetkovú ujmu. Inak by sme sa nemohli zúčastňovať pojednávaní, klásť otázky, ani nič. Ten milión, to je ten, ktorý sme videli na tej pamätnej tlačovke na stole. Ide o symboliku, ktorá na to poukazuje. Bol to môj nápad, lebo vtedy ma to naozaj veľmi rozčúlilo. Ja by som si nikdy nedovolil ohodnotiť žiadny ľudský život peniazmi. To sa nedá.

Ak to odškodné, čisto teoreticky, dostanete, čo s tými peniazmi urobíte?

Je to pre nás nepodstatné, o to nám naozaj nejde. Myslím, že ich nedostaneme, a ak náhodou áno, určite nie milión. Nech pôjde o akúkoľvek sumu, ja ju nepoužijem. Peniaze pôjdu skôr na nejaké projekty, ktoré by mohli pomôcť.