Gyimesi rozdelil Maďarov: Most-Híd ide do volieb samostatne

Gyimesi známy svojou tvrdou pro-Orbánovskou rétorikou či odporom voči dúhovým vlajkám mal byť na 150. Mieste kandidátky Aliancie. Aspoň tak si to predstavovala platforma SMK. S tým však Most zásadne nesúhlasil a vo vnútri Aliancie to začalo vrieť. Ani pondelkové grémium Aliancie neprinieslo upokojenie situácie, keďže SMK nechce v otázke Gyimesiho ustúpiť.

Most: Porušujú pravidlá

„Príchodom pána Gyimesiho sa celá politika Aliancie posunie. Bude posilnená tá radikálna časť SMK, ktorá si ho vynútila,” tvrdí Solymos, bývalý minister za Most-Híd. Ako hovorí, Gyimesiho si vynútili na úkor názoru celej jednej platformy. „My dlhodobo hovoríme, že pán Gyimesi prinesie iba matovičovskú politiku a stranu posunie tam, kde sme ju nechceli mať. Na toto sme sa nespájali, chceli sme urobiť stranu, ktorá bude zastupovať všetkých Maďarov a bude otvorená,” vysvetľuje.

Podľa neho porušila Aliancia pretláčaním Gyimesiho svoje vlastné pravidlá. „Forró s Berényim obišli stanovy. A stalo sa to už viackrát, na tom sa spolupráca stavať nedá. Rok sme rokovali a dohadovali pravidlá. V tých sme si stanovili, že kandidátku budeme odsúhlasovať v grémiu strany jednohlasne,” opisuje Sólymos.

Nevymeníme hodnoty za krátkodobý úspech

Uznáva, že do volieb je málo času a je možné, že sa žiadna maďarská strana do parlamentu nedostane. „Nemyslím si ale, že maďarská menšina nebude mať zástupcov v parlamente,” hovorí Sólymos a dodáva, že sa pokúsia spojiť so stranami, ktoré sú im hodnotovo blízke. „Dôležité pre nás je, začať budovať stranu, ktorá bude pre Maďarov aj pre iné národnosti,” vraví. „Už sme urobili veľa chýb v minulosti, z ktorých sme sa poučili. Pre krátkodobé úspechy sa neoplatí zbaviť sa základných hodnôt,” dodáva.

Šéf Aliancie: Odchádzajú len niektorí jednotlivci

Predseda Aliancie Krisztián Forró (predtým SMK) v reakcii na rozhodnutie Mosta-Híd reagoval, že platforma nemôže odísť zo strany. „Môžu ju opustiť jedine jednotlivci. Zatiaľ sme však žiadne žiadosti nedostali. V platforme Most-Híd sú naďalej aktívni členovia. O konečnej podobe kandidátnej listiny rozhoduje republiková rada strany," uviedol pre TASR.

Šéf Aliancie považuje tvrdenie o odchode platformy zo strany za nepravdivé. „Predsedníctvo platformy Most-Híd okresu Trebišov uviedlo, že v súlade s rozhodnutím svojho predsedníctva zostáva v platforme v rámci Aliancie. Okrem toho desať okresných zástupcov platformy Most-Híd sa taktiež zaviazalo, že chcú pokračovať v práci v Aliancii," deklaroval v stanovisku Forró s tým, že tí, ktorí jednotu opúšťajú, ju oslabujú a musia niesť dôsledky.

Podpredseda Aliancie Szabolcs Mózes (predtým Spolupatričnosť) už skôr vyhlásil, že odchod jednej z platforiem by znamenal zánik Aliancie. Zdôraznil, že je kľúčové, aby strana zostala jednotná.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je známe, že Gyimesi obdivuje Orbána a nemá rád liberálnu demokraciu. „Ale to mi príde málo na to, aby jedna strana riskovala vstup do parlamentu. Na mieste je sa opýtať, čo má vlastne ten Gyimesi za ušami, že sa toto stane,” hovorí Štefančík.

Premenujú maďarskú kresťanskú stranu

Strana Most-Híd, tak ako bola zaregistrovaná v minulosti už neexistuje. Do volieb však mosťákom neostáva čas na zbieranie podpisov. A tak sa spoja s MKDS. „Tá sa premenuje na Most-Híd a budeme pokračovať v novom,” hovorí Sólymos.

Podľa politológa Štefančíka šance maďarskej strany dostať sa do parlamentu rozpadom Aliancie prudko klesajú. „Mnoho občanov maďarskej národnosti už nevolí etnicky, ale podľa úplne iných kritérií. Na voľby už pozerajú inak ako pred 20 rokmi,” myslí si Štefančík. Práve preto by mohlo byť cestou, aby mali v parlamente zastúpenie práve to, že by za strany kandidovali maďarskí kandidáti. „Koniec koncov aj súčasný premiér Ľudovít Ódor je maďarskej národnosti,” vraví Štefančík.

Ako dodáva, aj strana exministra Zsolta Simona sa dohodla s Občianskymi demokratmi Slovenska, ktorej šéfuje generál Pavel Macko na spolupráci. Most-Híd má zas snahu spolupracovať so stranou Mikuláša Dzurindu. „Šancu by mali, ak sa spoja so silnejším subjektom,” myslí si však Štefančík.