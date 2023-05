Naď ignoráciou infozákona pri migoch otvára priestor absurdným výkladom, zdôraznil Transparency international

Čo je oficiálny dokument?

Infozákon počíta aj so situáciou, keď sa zo sprístupnenia môžu vyňať pracovné materiály, no nie celé analýzy. „Napríklad chystám analýzu a pripravuje mi ju desať ľudí. Každý chystá nejakú časť a každý len to svoje. Za daných okolností sa tak dá pripustiť, že to je pracovný dokument, a nie finálna verzia,“ podotkol senior právnik organizácie Transparency International Slovensko Ján Ivančík. Boli žiadatelia, ktorí požadovali, aby sa sprístupnila nejaká parciálna časť. Ten, kto pracuje na analýze, by teda tieto materiály musel posielať po kapitolách. „V tomto smere treba určite pristúpiť k reštriktívnemu výkladu, ale nie takým spôsobom, že keď mám hotovú analýzu, z ktorej vychádzam, poviem, že to nesprístupním, lebo je to len podklad pre ďalšie rozhodovanie. Pokiaľ tá analýza hotová je, nie je žiaden dôvod na to, aby nebola sprístupnená, ako keby bola napríklad v režime utajenia. Z môjho pohľadu by táto informácia sprístupnená byť mala,“ uzavrel Ivančík. (pst)