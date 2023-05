Fico žiadal informácie o obranyschopnosti SR. Neuspel. Naď: Čo všetko ste predali?

Fico tak žiadal ministra obrany Martina Sklenára, aby predložil správu o stave obranyschopnosti SR, najmä informácie o tom, koľko a akého druhu výzbroje vrátane munície bolo odovzdaných akýmkoľvek právnym spôsobom tretiemu štátu, osobitne Ukrajine. Predsedu Smeru-SD taktiež zaujíma, aký je aktuálny stav zásob, výzbroje a munície armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti SR. „Taja sa tu akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenska," uviedol Fico v pléne. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že si nie je istý, či spomínané informácie nie sú v utajenom režime.

S procedurálnym návrhom vystúpil aj exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý už parlament schválil. Naď požadoval, aby sa parlament uzniesol na tom, že ministerstvo obrany predloží v správe zoznam všetkého majetku, ktorý sa predal, a to do Slovenska alebo zahraničia alebo rozdal do zahraničia počas priebehu troch vlád Roberta Fica vrátane finančného vyjadrenia konkrétne po položkách.