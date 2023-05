Po zmiznutom malom lietadle na Orave stále pátrajú, v noci ho hľadalo sto ľudí

Janckulík uviedol, že prehľadali Oravskú Lesnú a široké okolie, no bezúspešne. „Ideme smerom do Novote, ešte tam máme informácie od svedkov, ktorí nám volajú. V noci sa do akcie zapojilo vyše sto ľudí. Medzi nimi Oravský záchranný systém, dobrovoľní hasiči, polícia aj Záchranný systém Slovensko z Trnavy, Serede s dronmi,“ vymenoval.

Oblasť od Flajšovej cez Okrúhlicu smerom na Oravskú Lesnú počas noci prehľadávali aj horskí záchranári, a to pomocou dronu s termovíziou. „Zatiaľ bezvýsledne,“ napísali na sociálnej sieti.

Lietadlo mal podľa Janckulíka riadiť profesionálny maďarský pilot, ktorý mal nalietaných 4500 hodín. Štartoval v Topoľčanoch, smeroval do Bialsko Bialej v Poľsku. Približne o 18.30 h mali svedkovia počuť lietadlo v okolí Zázrivej. Lietadlo sa stratilo z radarov približne o 18.45 h nad Oravskou Lesnou. Pilot mal vyslať aj tzv. SOS signál.