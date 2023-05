ONLINE: Kočner si vypočuje rozsudok, Zsuzsová nepríde. Prokurátor žiada doživotné tresty

Kočner si dnes osobne vypočuje rozsudok v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej a v prípade objednávky vrážd prokurátorov, Zsuzsová sa pojednávania nezúčastní

obaja obžalovaní sa cítia byť nevinní, Kuciakovci požadujú odškodné milión eur, prokurátor žiada pre Kočnera a Zsuzsovú doživotný trest a trest prepadnutia majetku

prečítajte si kľúčové momenty a čo verdiktu predchádzalo

opäť rozhoduje senát na čele s Ruženou Sabovou, ktorý Kočnera a Zsuzsovú prvýkrát oslobodil, v trojčlennej zostave je však jeden nový sudca

VIDEO Kuciak: Na doživotí mi až tak nezáleží, musím vidieť ľútosť

Video Zdroj: Pravda/Eva Štenclová

13:35 Na súd priviezli Mariana Kočnera. Na otázky, aký rozsudok očakáva, neodpovedal.

Kukláči nastupujú pred vyhlásením rozsudku v prípade vraždy Jána Kuciaka Video

13:30 Kto je už odsúdený?

Zoltán Andruskó sa ešte v roku 2018 priznal, uzavrel dohodu o vine a treste. Odsúdili ho na 15 rokov, s políciou spolupracuje od začiatku.

sa ešte v roku 2018 priznal, uzavrel dohodu o vine a treste. Odsúdili ho na 15 rokov, s políciou spolupracuje od začiatku. Miroslav Marček sa priznal k streľbe v roku 2020. Vyčlenili ho na samostatné konanie a dostal 23 rokov. Spoznal fotografie zo sledovania Kuciaka a ďalších novinárov, ktoré sa našli na USB u Kočnera.

sa priznal k streľbe v roku 2020. Vyčlenili ho na samostatné konanie a dostal 23 rokov. Spoznal fotografie zo sledovania Kuciaka a ďalších novinárov, ktoré sa našli na USB u Kočnera. Tomáš Szabó dlho odolával, nakoniec sa krátko po začiatku druhého kola procesu kola priznal k účasti na vražde Kuciaka a neskôr aj na príprave vrážd. Dostal 25 rokov.

dlho odolával, nakoniec sa krátko po začiatku druhého kola procesu kola priznal k účasti na vražde Kuciaka a neskôr aj na príprave vrážd. Dostal 25 rokov. Kočner a Zsuzsová sú obaja uznaní za vinných v iných prípadoch – Kočner dostal v prípade falšovania zmeniek 19 rokov, Zsuzsová v prípade vraždy exprimátora Hurbanova 21 rokov

Foto: Pravda, Ivan Majerský, TASR/Pavel Neubauer, Martin Baumann marček, szabó, zsuzsová, kočner (Hore zľava) Tomáš Szabó, Miroslav Marček, (dole zľava) Alena Zsuzsová a Marian Kočner.

13:25 Ucelenejší obraz

Prípad je rozšírený o prípravy vrážd prokurátorov a tvorí to ucelenejší obraz toho, čo sa stalo. V oboch prípadoch ide o príbeh z roka 2017, v ktorom bol Marian Kočner frustrovaný, že Kuciak o ňom písal a začalo sa trestnoprávne stíhanie v čase, keď zakladal svoju stranu Cieľ a z pomsty si mal objednať vraždu novinára. Ešte predtým sa zameral sa súčasného generálneho prokurátora, vtedy rádového prokurátora ÚŠP. Maroš Žilinka bol autorom doktríny, vďaka ktorej mohli obviniť Kočnera z ekonomickej trestnej činnosti.

13:20 Kľúčový Andruskó

S políciou takmer od začiatku ako jediný spolupracoval Andruskó. Jeho výpoveď patrí dodnes ku kľúčovým dôkazom. Obhajoba Kočnera a Zsuzsovej sa odvoláva na to, že svoju výpoveď neustále dopĺňa a sú tam chyby a rozpory, ktoré však často nie sú v kľúčových veciach. Práve on hneď v deň jeho zadržania povedal meno Alena Zsuzsová, a to v čase, keď nikto nevedel o koho ide. A to ani na polícii, ani na SIS-ke. Podrobne opísal, ako došlo k poprave mladého páru, Kočnera označil za objednávateľa a Zsuzsovú za sprostredkovateľku.

13:15 Prvýkrát boli nevinní, Najvyšší súd vrátil prípad na opätovné prejednanie

Najvyšší súd (NS) SR v júni 2021 zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020 v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Senát zároveň vrátil konanie na ŠTS, ktorý má opätovne prejednať obžalobu voči Zsuzsovej a Kočnerovi. Predseda senátu NS SR Peter Paluda v rámci odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že prvostupňový súd pri oslobodení v časti týkajúcej sa vraždy Kuciaka konal predčasne. Niektoré navrhované dôkazy nevykonal a o iných ani nerozhodol. ŠTS tak prípad opätovne prejednáva od apríla minulého roku.

Pomýlení a morálne skazení, vinu odmietajú

ŠTS ukončil dokazovanie v spojenom súdnom procese týkajúcom sa vraždy Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho 9. mája. Záverečné reči trvali niekoľko hodín. Prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš v nej pripomenuli oboznámené dôkazy ako svedecké výpovede alebo elektronické komunikácie.

Čítajte viac Kauza Kuciak vrcholí. Kočner: Nie som hlupák, ktorý by si neuvedomoval, čo spôsobí smrť štyroch ľudí

„Je to mimoriadne nešťastný príbeh dvoch pomýlených a morálne skazených ľudí,“ zhodnotil Harkabus. „Marian Kočner je pomstychtivý človek,“ vyhlásil Mikuláš.V súvis­losti s obžalovaným Kočnerom zdôraznili hlbokú nenávisť, ktorú pociťoval k osobám, ktoré mu podľa jeho názoru škodili.

Do tejto kategórie podľa prokuratúry spadal novinár Kuciak pre svoje investigatívne články, ako aj všetci traja prokurátori. Právny zástupca rodičov zavraždeného novinára Peter Kubina v rámci svojej reči zdôraznil, že sa bezvýhradne pripája k záverečnej reči prokurátorov, ktorá konštatovala vinu obžalovaného Kočnera. Poškodených v oboch spojených trestných veciach podľa Kubinu spája, že sa v istej fáze svojho profesionálneho života stretli so záujmami kontroverzného podnikateľa a on ich vnímal ako hrozbu.

Čítajte viac Takto prebiehalo vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, dnes sa dozvieme rozsudok

Práve Kuciak pritom podľa neho svojou investigatívnou činnosťou najviac a najdlhšie ohrozoval záujmy obžalovaného. Pre rodičov Kuciaka od obžalovaných náhradu škody vo výške jeden milión eur. Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry navrhli obžalovaným Kočnerovi a Zsuzsovej doživotné tresty a tiež tresty prepadnutia majetku.

Kočner trvá na tom, že Kuciakova práca ho nijako neohrozovala a jeho články nevybočovali z toho, čo o ňom písali iní novinári. Zsuzsová zdôraznila, že už po stýkrát opakuje, že si žiadnu vraždu neobjednala. „Existuje na to nejaká komunikácia, nejaký svedok, nejaký kamerový záznam? Neexistuje nič,“ zdôraznila.