Policajt netrafil len útočníka, ale aj 15-ročné dievča. Rodina žiada od štátu uznanie chyby, súdy ich zamietli

Koncom mája 2019 v centre Bratislavy útočil muž ozbrojený nožom. Najprv dobodal príslušníka Finančnej správy v sídle ministerstva financií a následne so zbraňou prechádzal od po centre mesta až na Obchodnú ulicu.

Streľba na Obchodnej

Policajná hliadka sa útočníka snažila zadržať uprostred ľudnatej ulice. Najprv po ozbrojenom mužovi kričali, aby odhodil nôž a ľahol si na zem. Ten na pokyn nezareagoval a zbraňou zaútočil na jedného z mužov zákona. „Policajti následne začali strieľať,“ vyplýva s materiálov zverejneného rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Z celkom siedmich strel jedna guľka trafila útočníka do nohy. Ďalšia prešla telom páchateľa, odrazila sa od kovových častí električkovej trate a trafila okoloidúce dievča. Tou bola 15-ročna Nina, ktorej rodina je dodnes v spore so štátom.

„Som počula, že nahlas niečo kričia. No ako vytiahli tie zbrane, tak sme sa zľakli, okoloidúci ľudia začali utekať, my sme boli veľmi blízko a potom sa už začalo strieľať. Pamätám si, ako sa zintenzívnil ten krik a potom len hlasné výstrely. Bol zlomok sekundy a už som bola na zemi,“ popisovala pre týždenník Plus 7 dní mladá žena.

Počas zásahu polícia zranila nielen ozbrojeného útočníka, ale aj okoloidúce dievča

Guľka z policajnej zbrane ju zasiahla do oblasti ľavej bedrovej kosti a spôsobila trieštivú zlomeninu. Kvôli vážnemu zraneniu mala náročnú operáciu, po ktorej bola dva mesiace pripútaná na lôžko, užívala silné antibiotiká a lieky proti bolesti. Po prepustení z nemocnice musela 15-ročná Nina absolvovať niekoľkomesačnú rehabilitáciu.

Môže si za to sama

Ministerstvo vnútra ihneď začalo vyšetrovanie nešťastného postrelenia. Po desiatich mesiacoch vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zastavila trestné stíhanie policajtov, ktorí použili strelné zbrane v centre mesta. Dôvodom bolo, že ich konanie vraj nie je trestným činom. Podľa uznesenia úradu nemožno hovoriť, že by zasahujúci strážcovia zákona „pri použití služobnej zbrane nedbali na potrebnú opatrnosť, aby nebol ohrozený život iných osôb“.

Inšpekcia tiež vo svojom rozhodnutí uviedla, že keby poškodené dievča „ihneď opustila priestor“, teda rýchlejšie utekala, nemuselo prísť k zraneniu. „Nutné je konštatovať, že v prípade poškodenej a jej kamarátky rovnako ako aj u pomerne veľkej časti okoloidúcich civilných osôb bez akýchkoľvek pochýb zvíťazila nezmyselná zvedavosť nad racionálnym rozhodnutím utekať,“ uvádza sa v rozhodnutí. Vyšetrovateľka ÚIS tiež napísala, že v prípade postreleného dievčaťa „nejde o ťažké a závažné poranenia“.

Rodina chce spravodlivosť

Mama neplnoletej poškodenej podala voči rozhodnutiu ÚIS sťažnosť, no prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave ju zamietla ako nedôvodnú. Podľa prokuratúry totiž zásah policajtov bol oprávnený, použitie strelných zbrane bolo nevyhnutne „keďže miernejšie prostriedky použité z ich strany boli neúčinné“.

Rodina postrelenej Niny zároveň nebola spokojná s tým, že voči policajtom, ktorí použili zbrane, nebolo vytýčené aspoň priestupkové alebo disciplinárne konanie. „Akoby nič zlé sa nestalo a v podstate je to moja vina, že som tam bola. Celé vyšetrovanie išlo tak, aby to nejakým spôsobom upratali, len aby všetci ostali čistí. A nič sa z toho nevyvodilo, žiadna zodpovednosť,“ zhodnotila mladá žena.

Proti rozhodnutiu prokurátorky podala rodina sťažnosť na Ústavný súd. Domáhali sa vyslovenia porušenia základných práv na ochranu života, nedotknuteľnosť osoby a súkromia. Tiež napadli vyšetrovanie prípadu Úradom inšpekčnej služby, ktorá podľa poškodených neposudzovala policajný zákrok nezávisle a nestranne, keďže ide o štruktúru pod ministerstvom vnútra.

Požadovali, aby Ústavný súd zrušil uznesenie krajskej prokuratúry a vec vrátil inšpekcii na ďalšie konanie. Pre dievčinu žiadali finančné zadosťučinenie v sume 10-tisíc eur a jej matka žiadala tritisíc eur. Ústavný súd sťažnosti nakoniec nevyhovel.

Senát v zložení z predsedníčky Jany Laššákovej a sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho vlani v apríli skonštatoval, že nenašiel v napadnutom prípade okolnosti, ktoré by svedčili o porušení uvedených základných práv. „Preto ústavnej sťažnosti sťažovateliek nevyhovel a ich ostatnými námietkami sa ani podrobne nezaoberal,” uvádza sa v zverejnenom rozhodnutí.

Na ESĽP neuspeli

Postup slovenských orgánov rodina postrelenej Niny napadla na Európskom súde pre ľudské práva. Advokát poškodených Michal Davala pre denník Pravda vysvetlil, že ESĽP sa podobným prípadom už zaoberal vo vzťahu k Českej republike. Vtedy rozhodol, že vyšetrovanie policajných zásahov inšpekciou, ktorá nie je nezávislým subjektom, nespĺňa požiadavky na ochranu práv garantovaných Európskym dohovorom.

Napriek tomu rodina postrelenej Niny so sťažnosťou neuspela. „ESĽP sťažnosť zamietol, dostali sme odpoveď jednou vetou, bez odôvodnenia,” povedal advokát Davala. Ako ďalej uviedol, rodina postreleného dievčaťa v spore so štátom pokračuje. Najnovšie žiadajú o výplatu odškodnenia, príslušnú žalobu už predložili na súd. Akú sumu jeho klientka žiada ako odškodnenie neprezradil.