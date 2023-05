DEMDIS anketa: Je členstvo v EÚ nevýhodné či len nevieme využiť jeho potenciál?

Členstvo v EÚ ťažko hodnotiť účtovným prístupom plusov a mínusov. Vo svojej podstate je to predovšetkým historicky výnimočná šanca pre Slovensko suverénne spolurozhodovať o vlastnom osude. Na konkrétnej podobe EÚ sa vám môže mnoho vecí páčiť, alebo nepáčiť: ja by som bol napríklad rád, ak by EÚ viac a rýchlejšie investovala do environmentálnej udržateľnosti, ak by mala kompetencie, ktoré by umožnili efektívne zdaniť veľké firmy, ktoré sa vyhýbajú plateniu daní vďaka dieram v národných daňových systémoch, ak by mala rozpočet, ktorý by jej umožňoval viac a lepšie investovať do sociálnej kohézie, či tlmiť dosahy externých hospodárskych šokov, ak by mala vyššie obranné kapacity, rozhodnutia v zahraničnej politike nemohla blokovať jedna členská krajina atď. Riešením týchto nedostatkov však nie je spochybnenie „výhodnosti“ členstva v EÚ pre Slovensko (a ľudí žijúcich v ňom), ale snaha o zmenu podoby EÚ – priamo či prostredníctvom volených zástupcov na národnej aj európskej úrovni. A, samozrejme, v spolupráci s európskymi občanmi v iných členských krajinách. Okrem toho, členstvo v EÚ je v prvom rade príležitosťou – a závisí v mnohom od krajiny, ako ju dokáže využiť. Dáva príležitosť pracovať či študovať inde v Európe. No ak krajina nedokáže ponúknuť takýmto ľuďom dôvod vrátiť sa, príde o nich. Otvára polmiliardový trh pre naše firmy. No ak ich nedokážeme efektívne podporiť, neuspejú na ňom. Atď. Opäť, to neznamená, že by bolo členstvo v EÚ „nevýhodné“ – musíme sa naučiť využiť jeho potenciál.