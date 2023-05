Rodičia Jána Kuciaka sú sklamaní. Fuj nášmu súdnictvu, povedala mama Martiny Kušnírovej

Reakcie rodičov po vynesení rozsudku Video Zdroj: TA3.

„Absolútne nechápem. Zsuzsová odsúdená, Kočner nevinný,“ skonštatoval otec Jána Kuciaka. Rodina zavraždených je z rozsudku sklamaná. „Fuj nášmu súdnictvu,“ povedala mama Martiny Kušnírovej.

„Samozrejme, odvoláme sa,“ pokračovala Zlatica Kušnírová. „Nie je možné, ako to ide na našich súdoch, čo sa tu deje, na to nemám slová. Neviem, ako to vysvetlí súd, že Alena Zsuzsová mala v krabici od topánok 200-tisíc a na druhej strane bola nezamestnaná. Niekto na ten súd tlačí. Je to môj názor a za tým si stojím. Oni hádam čakajú, kým mi traja zomrieme, niekoho z nás klepne a nikto sa viac nebude domáhať spravodlivosti. Musíme sa otriasť. Musí vyhrať spravodlivosť. Naše deti neurobili nič zlé. A práve tí, čo konali zlo, konajú ho ďalej. A to je hanba celej justícii,“ dodala.

Rozčarovaný bol aj otec Jána Kuciaka Jozef, jeho manželka Janka sa zmohla len na slzy. „Už keď začali hovoriť, ako koho potrestali, som šípil, že je zle,“ trasúcim sa hlasom reprodukoval dojmy zo súdnej siene. „Hovoril som si, že najskôr vynesú nižšie tresty a potom najvyšší. Zaskočilo ma to, nedáva mi to logiku. Som zvedavý na odôvodnenie, prečo bol vlastne Kočner oslobodený. Musel to financovať on, Zsuzsová na to nemohla mať peniaze. Nikdy ti nepochopím. Odvoláme sa, je to pre nás náročné, bude to zase dlho trvať a ktovie či sa dožijeme, že sa to vôbec skončí.“

Podnikateľa Mariana Kočnera v piatok ŠTS oslobodil spod obžaloby v prípade objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka aj v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Alena Zsuzsová je vinná. Súd jej vymeral 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

