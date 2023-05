Čo oslobodilo Kočnera? Dôkazy boli nepriame a len „z počutia“. Kauza Kuciak ide znova na Najvyšší súd

Ako súd oslobodil Kočnera, poslal Zsuzsovú do väzenia a reakcie rodičov Jána a Martiny Video Zdroj: TV Pravda

Verdikt je pre rodičov nepochopiteľný. Vina Aleny Zsuzsovej nie je pre nich dostatočnou satisfakciou. Prípad tak pôjde znova na Najvyšší súd. Dôkazy znova nestačili.

Nepriame dôkazy a „dôkaz z počutia“

„Ani vysoký stupeň podozrenia nestačí,“ skonštatoval súd v odôvodnení rozsudku v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O nevine Kočnera rozhodol trojčlenný senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku na čele s Ruženou Sabovou v pomere 2:1. Ďalšími členmi boli sudcovia Rastislav Stieranka a Jozef Pikna.

Zsuzsovú uznal súd vinnou z prípravy vraždy Kuciaka a prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku. Uložil jej súhrnný trest vo výške 25 rokov. Zároveň ju označil za iniciátorku a objednávateľku vraždy Kuciaka a Žilinku. O jej vine ani jeden z členov senátu nepochyboval.

Obžaloba Kočnera bola podľa súdu založená na nepriamych dôkazoch. Súd znova skonštatoval, že výpoveď Andruskóa nie je dostatočným dôkazom, ale len „dôkazom z počutia“. Kompletná objednávka bola, že Kočner chcel dať zabiť Žilinku, Kuciaka a Šufliarskeho.

„Súd nevylučuje, ani nepovažuje za nemožné, že Zsuzsová verziu o Kočnerovi ako objednávateľovi predostrela Andruskóvi, aby dala zákazkam punc dôležitosti,“ povedala predsedníčka senátu Ružena Sabová.

Musí to byť jednoznačná istota, nie pochybnosť

V prejednávanej veci boli podľa Sabovej také pochybnosti, ktoré nesmerovali u všetkých sudcov k presvedčeniu o vine Kočnera, uviedla predsedníčka senátu v odôvodnení. „Vykonané dôkazy musia jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že práve obžalovaný je tou osobou, ktorá skutok spáchala. V prípade pochybností je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech,“ uviedla.

„Výrok o vine môže byť založený len na takých vyjadreniach, ktoré vylučujú pochybnosti o vine obžalovaného,“ uviedol súd. Vina Zsuzsovej a Dušana Kracinu je dokázaná priamymi aj nepriamymi dôkazmi, skonštatoval súd. „Ich vina bola jednoznačne dokázaná a reťaz dôkazov nenarušená,“ dodala.

Orgány činné v trestnom konaní podľa senátu nepredložili dostatok a ani také dôkazy, ktoré by s istotou umožnili konštatovať, že sa na čine zúčastnil ako objednávateľ práve Kočner. Záver súdu musí byť podľa predsedníčky senátu Ruženy Sabovej v rovine istoty, nie v rovine podozrenia. Odôvodnenie musí byť jednoznačné, nesmú byť žiadne pochybnosti o tom, že práve obžalovaný spáchal skutok tak, ako je uvedené v obžalobe.

Prečo sa o vražde rozprávali len cez Threemu a nie osobne?

Oslobodzujúci rozsudok nie je rozhodnutím o nevine, ale ide o výraz dôkaznej núdze. „Obžalovaný nie je povinný dokazovať svoju nevinu. Stačí, ak priebeh skutku nebol jednoznačne preukázaný ako objektívne možný. Prezumpcia neviny vyžaduje, aby to bol štát, kto nesie dôkazné bremeno. Nakoniec je to súd, ktorý je zodpovedný za náležité objasnenie veci,“ uviedol senát.

Súd sa pýtal aj to, že ak sa Zsuzsová s Kočnerom rozprávali v Threeme o vražde, prečo by to nerobili aj osobne. Ku komunikácii o zuboch, ktorá mohla byť o vražde, súd povedal, že ju iniciovala Zsuzsová.

„Nepotvrdilo sa, že by mala problém so zubami,“ uviedol senát. Senát hovoril aj o komunikácii zo dňa, keď vyšla vražda najavo, teda 26. februára. Podľa senátu v Threeme vidí každý čo chce, a záleží od toho, ako ju interpretuje. Podľa senátu je kontext komunikácie ironický.

Súd založil záver o nevine Kočnera okrem iného aj na tom, že nevedel o kriminálnej minulosti Zsuzsovej. Senát sa pýta, či by jej Kočner zadal objednávku vraždy, keď mal informácie o tom, že zlyhala pri zbere podpisov pre jeho stranu Cieľ.

„Na čom je postavená vina Kočnera? Na tvrdení Andruskóa, že si ju objednal Kočner, na vyhrážkach Kuciakovi, na vyjadreniach Tótha a brata Kočnera,“ uviedla Sabová s tým, že podľa súdu je to málo. Sabová v odôvodnení skonštatovala, že nepochybuje, že Zsuzsová mala fotky zo sledovania Jána Kuciaka od Mariana Kočnera. Ich účel však mohol byť podľa súdu aj iný ako vražda novinára. Sledovanie novinára a prokurátorov podľa súdu nebolo nevyhnutné na to, aby k vraždám došlo.

Sabová v odôvodnení spolu so senátom konštatuje, že ak by Kočner vedel o tom, že sa chystá vražda Jána Kuciaka, tak by zastavil aj činnosť sledovacieho tímu, ktorý viedol Peter Tóth. Ten vypovedal proti Kočnerovi a pôvodne vystupoval ako utajený svedok. „Aj po siahodlhých pokusoch hľadania významu komunikácie medzi Kočnerom a Zsuzsovou stále zostávajú otázky a rôzne možné verzie,“ uvádza sa v odôvodnení.

Neexistuje dôkaz, že si Kočner skutok objednal

Podľa súdu neexistuje ani časový priestor na vyslovenie objednávky zo strany Kočnera tak, ako predostrela prokuratúra. Súd poukázal na „robustnú komunikáciu“ Zsuzsovej a Kočnera. Z tejto komunikácie podľa senátu nie je zaznamenaná žiadna indícia svedčiaca o tom, že by v letných až jesenných mesiacoch 2017 alebo v období mesiaca december 2017 došlo k vzájomnej komunikácii, ktorá by svedčila o tom, že si Kočner takýto skutok objednal.

„Neexistuje žiadny dôkaz, že by si obžalovaný Kočner v letných mesiacoch akýmkoľvek krokom alebo akýmkoľvek prejavom takýto skutok objednal,“ hovorila Sabová a špeciálne pri tejto časti sa pozerala na prítomných v sále a nečítala odôvodnenie len z papiera.

Zsuzsová je vinná, satisfakcia pre rodičov to nie je

Na rozdiel od Kočnera boli dôkazy pri Zsuzsovej dostačujúce. „Senát v pomere 2:1 dospel k záveru, že iniciátorom a objednávateľom vraždy Žilinku a Kuciaka bola obžalovaná Zsuzsová s motívom straty finančného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval Kočner,“ uviedla Sabová.

Zsuzsovú súd uznal za vinnú. Prípad vraždy Kuciaka pôjde opäť na Najvyšší súd. Rodiny Kuciaka a Kušnírovej sa odvolajú. „Nenecháme to tak,“ povedali po odchode zo súdnej siene. „Absolútne ma to zaskočilo, nedáva mi to žiadnu logiku a som zvedavý na odôvodnenie súdu,“ povedal po oslobodení Kočnera otec Jána Kuciaka.

Okrem odvolania sa chcú Kuciakovci poradiť s právnikmi, či budú trvať na novom senáte. Ten by si však musel spis nanovo preštudovať. Odsúdenie Aleny Zsuzsovej neberú ako satisfakciu. Rodičia Jána a Martiny bezprostredne po vynesení rozsudku začali neveriacky krútiť hlavami a v emóciách opustili miestnosť potom, čo si museli opäť vypočuť desivé detaily vraždy ich detí. Súd totiž pri každom odôvodnení znova číta, čo sa malo v deň dvojnásobnej vraždy stať.

Právny zástupca Kuciakovcov Peter Kubina na sociálnej sieti uviedol, že súd sa dopustil tých istých chýb ako predtým. „Po vypočutí ústneho odôvodnenia tejto oslobodzujúcej časti rozsudku môžem v tejto fáze konštatovať iba to, že trpí rovnakými chybami ako v prípade pôvodného oslobodzujúceho rozsudku. Povedané inak, prvostupňový súd sa dopustil pri hodnotení dôkazov tých istých pochybení ako predtým, pričom niektoré ešte viac prehĺbil,“ napísal.

Po prvom rozsudku pripustil, že išlo o bežnú povrchnosť či pochybenie. „Dnes sa to už povedať nedá, pretože ak súd urobí tú istú, prípadne ešte väčšiu chybu opakovane po tom, ako dostal záväzný pokyn od odvolacieho súdu ako sa jej vyhnúť, nedá sa to označiť inak než svojvôľa,“ uviedol.

„Božie mlyny melú pomaly (a niekedy sa na chvíľu môžu aj zaseknúť), ale je to spoľahlivá firma,“ myslí si. „Viem, že to niekedy trvá dlho a je to ťažké a komplikované, ale spravodlivosť na konci vždy vyhrá nad svojvôľou, hoci niekedy na to potrebuje nadstavený čas alebo predĺženie. Bojujeme ďalej,“ dodal.

Ako 19. mája 2023 rozhodol senát pod vedením Ruženy Sabovej?

Marian Kočner – Nevinný vo všetkých bodoch.

Alena Zsuzsová – súd ju uznal za vinnú za prípravu vraždy prokurátorov Žilinku a Šufliarskeho a novinára Kuciaka a jeho snúbenice a odsúdil ju na súhrnný trest vo výške 25 rokov v ústave na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Zsuzsová sa plánuje odvolať. Súd povedal, že Alene Zsuzsovej nedal doživotie preto, lebo psychologický posudok povedal, že jej náprava je možná, aj keď pravdepodobnosť je nízka. Okrem toho dostala tiež trojročný ochranný dohľad a povinnosť nahradiť Kuciakovcom nemajetkovú ujmu v celkovej výške 160-tisíc eur.

Dušan Kracina – je vinný z prípravy vraždy prokurátorov Žilinku a Šufliarskeho. Súd ho odsúdil na 8 rokov nepodmienečne v ústave so stredným stupňom stráženia. Dostal aj dvojročný ochranný dohľad a povinnosť absolvovať ochranné psychiatrické liečenie pre patologické hráčstvo. Kracina sa odvolal.

Darko Dragić – súd ho oslobodil spod obžaloby. Tieto rozhodnutia prijal senát jednohlasne. Darko odchádzal bol po rozsudku šťastný, na novinárov žmurkal a zo súdnej siene odišiel so slovami: „Finito!“

Obžalovaní boli zároveň oslobodení spod obžaloby týkajúcej sa prípravy vraždy vtedajšieho advokáta Daniela Lipšica. „Nebolo dokázané, že sa stal skutok na škodu Daniela Lipšica,“ priblížila predsedníčka senátu.

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš navrhovali Kočnerovi a Zsuzsovej doživotie, Kracinovi 25 rokov a Dragičovi 17 rokov.