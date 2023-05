Sudcovia stavili na istotu. V prípade Kočnera im chýbala „dymiaca zbraň“ v jeho rukách

Očakávalo sa, že súd buď oboch hlavných obžalovaných aktérov kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a objednávky vrážd prokurátorov odsúdi alebo oslobodí. Výrok o vine Aleny Zsuzsovej, ale zároveň oslobodenie Mariána Kočnera skutočne prekvapil.

„Je absolútne logická otázka – kto je pani Zsuzsová? Keď to vyzerá tak, že si tu objednávala vraždy kohokoľvek. Pred prípadom Kuciaka sme o nej v podstate nevedeli. Zdá sa, že bola Kočnerovou volavkou. Platil jej a jej dcére, ona sama nemala zamestnanie alebo iný príjem. Napriek tomu si objednala tie vraždy. Tak nevieme, či ona bola ten capo di tutti capi nášho slovenského podsvetia,“ s miernou nadsázkou komentuje verdikt reportér denníka Pravda Andrej Matišák.

Aký motív by mohla mať samotná Alena Zsuzsová k objednávke vrážd? Poďľa súdu bolo jej motívom obava zo straty príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej a jej rodine poskytoval Marián Kočner.

„Do istej mieri toto vysvetlenie dáva zmysel. Ale ak by toto mal byť motív, zasa to jednoznačne spája Zsuzsovú s Kočnerom Na druhej strane, aj toto poukazuje na silnú väzbu a spojitosť Mariána Kočnera s Alenou Zsuzsovou. Veľmi by ma zaujímalo aj to, že na základe čoho súd dospel k tomuto motívu u Zsuzsovej, keďže ona sama vinu popiera. Na základe akých výpovedí či dôkazov si to senát, respektíve dvaja z troch sudcov senátu myslia,“ dodáva Matišák.

Teraz bude na prokuratúre, aby pred najvyšším súdom dokázala, že to preukázané silné spojenie Kočnera a Zsuzsovej viedlo k tomu, že si tie vraždy objednal skutočne Marián Kočner. Kauza pred piatimi rokmi spôsobila zemetrasenie v spoločnosti a na politickej scéne, ktoré malo za následok odchod vlády Roberta Fica a jeho samotného z premiérskeho kresla, aj porážku Smeru vo voľbách v roku 2020.

Ako môže aktuálne rozhodnutie súdu ovplyvniť výsledok predčasných volieb, ktoré sú už koncom septembra? Konečný verdikt podľa Matišáka do tohto termínu určite nepadne. Tento neprávoplatný rozsudok však určite oživí debatu o zodpovednosti politikov, ktorí boli v čase vraždy a pred ňou pri moci.

„Myslím si však, že politici by mali byť opatrní pri komentovaní rozsudku, či už ho budú vnímať pozitívne alebo negatívne. Minimálne z ohľaduplnosti voči rodičom Jána Kuciaka a mami Martiny Kušnírovej, ktorí už päť rokov bojujú s nočnou morou, ktorá je realitou ich životov. Nevarme si politické polievočky. Čokoľvek hovoríme o tom prípade, skúsme sa zamyslieť nad tým, či by sme také niečo povedali im do očí,“ vyzýva Matišák.

A hoci sa rozhodnutie súdu nemusí veľa ľuďom páčiť, podľa Matišáka aspoň dokazuje, že sudcovia nepodliehajú tlaku verejnosti. „Už niekoľko rokov tu časť politickej scény spochybňuje fungovanie spravodlivosti a právny štát. Po tomto verdikte už však nikto nemôže povedať, že by súd nejakým spôsobom podliehal verejným náladám. Nemal by sa teda tento rozsudok príliš spochybňovať, ale ani spochybňovať celý systém, len preto, že to vyhovuje nejakej konkrétnej politickej strane. V tomto prípade Smeru, keďže jeho viacerí členovia a blízky ľudia boli a sú vyšetrovaní a stíhaní,“ tvrdí v podcaste denníka Pravda Andrej Matišák. Viac si vypočujte tu:

