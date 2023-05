Sulík v Ide o pravdu: Robiť vedu z Dubaja je smiešne. Matovičovi preskočilo z funkcie

Pozrite si debatu Petra Bielika a Richarda Sulíka v relácii Ide o pravdu Video

Sulík sa vrátil aj k oslave po skončení svetovej výstavy Expo v Dubaji, kde dal pokyn vypiť bar. Podľa neho to bola oslava bez návštevníkov a určitá odmena za mesiace tvrdej roboty na výstavisku. Kritiku tejto oslavy nazval divadlom, ktoré sa nafukuje na veľkú kauzu.

„Koľko reálne škodlivých vecí sa tu poschvaľovalo, kadejaké atómovky, čo stáli stovky miliónov. Len taká očkovacia lotéria, vyhodených 26 miliónov – a tu jedna večerná oslava. Odmietam hrať túto hru,“ tvrdí Sulík. Prekáža mu, že úspech slovenskej výstavy sa prekrýva pre neho bezvýznamnou kauzou.

Určite nie sme bez viny, možno sme mali odísť skôr, povedaL Sulík o konci pôvodnej vládnej štvorkoalície a podiele SaS na jej rozpade.

Boli sme dva a pol roka riadnou súčasťou koalície, ale už po roku muselo prísť k výmene premiéra, lebo „vtedajší premiér Igor Matovič sa nevedel správať a v podstate mu preskočilo z tej funkcie a vymýšľal a končilo to hentým divadlom na košickom letisku, keď doniesol vakcíny Sputnik, ale tomu predchádzala kopa iných vecí, až sa s ním nedalo fungovať,“ uviedol Sulík.

Nádejali sme sa, že to bude lepšie, keď bude Matovič minister, ale nedalo sa a „Heger, ako obvykle, strčil hlavu do piesku“. Keď sme videli, že Igor Matovič rozbíja štátnu kasu, odišli sme, hovorí o svojom pohľade na to, kto zavinil rozpad koalície.

Prezradí Sulík, o čom sa medzi štyrmi očami zhovárali s prezidentkou Zuzanou Čaputovou? Čo hovorí na novú „úradnícku“ vládu a ako sa k nej jeho strana postaví? V akom stave je Slovensko a bude potrebné si uťahovať opasky? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Richardom Sulíkom.