Fico: Sú ešte dve – tri vyšetrovacie verzie vraždy Kuciaka, ktorým sa polícia nevenovala

Ako súd oslobodil Kočnera, poslal Zsuzsovú do väzenia a reakcie rodičov Jána a Martiny

Odpovedal tým na otázku moderátorky Marty Jančkárovej, ktorá ho vyzvala, aby povedal, kto teda zabil Kuciaka, keďže vlani v máji na mítingu strany povedal „nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil a budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil.“ Priamej odpovedi sa však Fico vyhol. „Je viacero verzií a v tých verziách sa nachádzajú nejaké mená. My hovoríme, že v týchto verziách je viac pravdy ako v tej, ktorú preveruje polícia,“ uviedol. Tieto verzie sa podľa jeho slov týkali výrazných daňových podvodov súvisiacich s palivami a ďalšie boli orientované na inú skupinu ľudí. Polícia ich podľa neho úmyselne nevyšetrovala, pretože „by mohli dôjsť k veľmi nepríjemnej pravde.“

Emotívny odchod rodičov zo súdu a reakcia Petra Bárdyho

Fico povedal, že strana Smer-SD odsúdila vraždu novinára a jeho snúbenice, rovnako však odsúdila aj to, ako bola zneužitá na politické ciele. „Rozčarovanie médií a politikov po rozsudku nie je úprimné. Ono je len preto, že každý čakal, že Kočner bude odsúdený a znova príde vlna útokov na Smer a znova bude pokračovať to, čo bolo v roku 2018 a potom v roku 2020,“ myslí si Fico. Zároveň zdôraznil, že tlak na sudcov bol v tejto veci mimoriadny. „Ak pri tomto tlaku súd rozhodol tak, že Kočnera oslobodil spod obžaloby, tak tá vec musela byť ešte čistejšia a jasnejšia pre Kočnera ako obyčajne,“ domnieva sa Fico.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že piatkové rozhodnutie Špecializovaného trestného súd v Pezinku je obrovským sklamaním, pokiaľ ide o spravodlivosť, a to hlavne pre rodinu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Počká však na konečné rozhodnutie v tejto veci a nebude spochybňovať rozhodnutie súdu.

„Bol to Kočner, ktorý sa Jánovi Kuciakovi vyhrážal a zo strany polície bolo toto za predchádzajúcej vládnej garnitúry zametené pod koberec. Vieme, čo bol Kočner za človeka, vieme, aké kontakty pestoval, aké podvody robil, bol odsúdený v obrovskom podvode so zmenkami a naozaj to bol človek, ktorý bol schopný všetkého,“ skonštatovala a dodala, že verí, že spravodlivosť pre Jána a Martinu raz príde. Remišová zdôraznila, že Kuciak písal predovšetkým o obrovských kauzách predošlej vládnej garnitúry, kde zo štátnej kasy odtekali milióny eur do rúk oligarchov. Považuje za neprípustné, že Fico sa dnes snaží vyvíjať tlak na orgány činné v trestnom konaní, ktoré objasňujú tieto kauzy.