Remišová pripustila, že bude kandidovať za Matoviča

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová sa pri vyslovení dôvery vláde odborníkov chce rozhodnúť na základe predloženého programového vyhlásenia vlády (PVV). Uviedla to v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Remišovej oponent v debate, predseda Smeru-SD a parlamentný poslanec Robert Fico, vyhlásil, že vláda odborníkov je iba pokračovaním predchádzajúcej garnitúry. „Od Smeru preto nedostane ani jeden jediný hlas v parlamente,“ do­dal.

Remišová od novej vlády očakáva, že bude vyvíjať opatrenia na pomoc ľuďom, rovnako si praje, aby nezastavila projekt výstavby nemocnice v Martine z plánu obnovy. „Sever Slovenska si zaslúži špičkovú nemocnicu,“ zdôraznila. Kabinet Ľudovíta Ódora preto vyzvala, aby sa v Bruseli pokúsil zmeniť nastavenie podmienok a čerpania v pláne obnovy.

Fico považuje fakt, že sa do výberového konania na výstavbu novej nemocnice v Martine nikto neprihlásil, za potvrdenie to, že plán obnovy bol od začiatku zle nastavený. Mieni, že Slovensko príde o obrovské peniaze, varuje však pred neuváženými a zmätočnými zásahmi, ktoré by mohli situáciu ešte zhoršiť.

Remišová pripustila, že v predčasných voľbách bude kandidovať za OĽaNO Igora Matoviča. „Rokovania prebiehajú. Každé jedno prepadnuté percento by bolo v prospech Roberta Fica,“ povedala.