Matovič vinšuje malým stranám: Nech nájdu cestu k sebe. Majú čas do pondelka zahodiť egá

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič praje lídrom menších stredopravých strán, aby našli k sebe cestu, lebo inak všetky ich strany vo voľbách prepadnú. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Majú čas do pondelka zahodiť egá, nájsť zdravý rozum a dohodnúť sa na tom, na kandidátke ktorej strany spolu pôjdu a čas zmeniť jej názov, aby boli všetci spokojní. Držím palce,“ napísal. Zároveň však dodal, že by nikdy nechcel byť súčasťou takéhoto spolku. „Ale musím uznať, že sa všetci zobrazení k sebe charakterovo hodia,“ napísal pri zverejnenej fotografii, ktorá zobrazuje Eduarda Hegera (Demokrati), Mikuláš Dzurindu (Modrí – Európske Slovensko), Zsolta Simona (Maďarské fórum), Lászlá Sólymosa (Most-Híd 2023), Pavla Macka (ODS) a Luciu Ďuriš Nicholsonovú (Jablko).

Rozhádaní. Heger a Matovič hádžu vinu jeden na druhého za Vlčana Video Zdroj: TV Pravda

Eduard Heger, ktorý združuje strany Demokrati, Zmena zdola, Šanca a Dobrý deň, Slovensko, v piatok oznámil, že pozval lídrov strán Modrí – Európske Slovensko, Most-Híd 2023 a Maďarské fórum na rokovanie v najbližších dňoch. Hovoriť chce o spoločnom postupe do predčasných parlamentných volieb, ktoré budú 30. septembra. Modrí – Európske Slovensko a Most-Híd 2023 sa už dohodli na volebnej spolupráci, oznámili to vo štvrtok. Strana ODS – Občianski demokrati Slovenska v apríli oznámila, že pôjde do volieb pod spoločným názvom kandidátky „Maďarské fórum, ODS, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana". Právny základ pre spoločnú kandidátku poskytne Maďarské fórum, ktoré zmení názov.