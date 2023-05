Zrušiť priamu voľbu prezidenta? OĽaNO, Saska aj Hlas sú proti. Informáciu sme mali skôr aj my, tvrdí Šipoš

Šeliga vyzval strany, aby sa vyjadrili, či by takúto zmenu podporili, alebo nie. OĽaNO, Saska aj Hlas sú proti, uviedli v nedeľu zástupcovia strán. Podľa poslancov majú mať ľudia právo politikom moc dať a aj ju vziať.

VIDEO Ficovi by už nebránilo nič v tom, aby prepustil svojich „zbojníkov, uviedol Šipoš

Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Fico a jeho „zbojníci“

Hnutie OĽaNO by prípadnú zmenu voľby prezidenta z priamej na nepriamu, teda, že by prezidenta volili poslanci v parlamente, nepodporilo. „My si vážime, že voľba prezidenta je taká, aká je. Teda, že ľudia volia prezidenta a nie že politici sa v parlamente dohodnú. Robert Fico veľmi dobre vie, že sa prezidentom cez priamu voľbu nestane,“ povedal.

VIDEO Ak Fico vyhrá nasledujúce voľby, toto leto bude pre Slovensko posledné slobodné leto, tvrdí Gröhling

Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Podľa Šipoša robí Fico všetko preto, aby keď Smer vyhrá voľby, aby priamu voľbu zrušili. „Potom už Ficovi nič nebráni, aby z pozície prezidenta rozhodoval o tom, komu dá amnestiu a komu nie a bude svojich zbojníkov, ktorí teraz čelia súdom, bude prepúšťať,“ uviedol šéf poslaneckého klubu hnutia OĽaNO.

Šipoš uviedol, že túto informáciu majú v OĽaNO už dlhšie. „My sme to hovorili a pred dvoma týždňami sme upozorňovali aj pani prezidentku, že takáto informácia sa z okruhov Smeru šíri. Je vidno, že ani Fico to nevylúčil, takže reálne hrozí zmena volebného systému,“ uviedol Šipoš. Šéf Smeru Robert Fico však informáciu na sociálnej sieti Facebook označil za klamstvo. „Keď získajú 90 poslancov a viac, pokojne zmenia aj prezidentskú voľbu a vtedy už Ficovi nebude nič stáť v ceste,“ dodal.

Za hybridnú vojnu môže Smer a OĽaNO

Ani Saska sa nechystá podporiť prípadnú zmenu voľby prezidenta. „Myslím si, že priamu voľbu prezidenta máme dobre nastavenú,“ povedal podpredseda Sasky Branislav Gröhling. „Niečo také, ako tu chce zavádzať pán Fico iba ukazuje, že to je direktívny človek,“ uviedol. Podľa neho sa chce Fico takýmto spôsobom pomstiť občanom Slovenska, že ho pred tromi rokmi nezvolili a nevyhral voľby.

VIDEO Hlas priamu voľbu meniť nechce. Ľudia moc politikom dajú a môžu im ju aj vziať, uviedla Saková

Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Je táto téma vôbec reálna? „Slovensko je v hybridnej vojne,“ povedal Gröhling. „Reagujeme na rôzne informácie a dezinformácie, zavádzaniaa takto šírime aj ostatné veci do spoločnosti, ktorá ich začne riešiť a robíme z toho tému,“ uviedol Gröhling.

Foto: TASR, Jakub Kotian SR NR SR 90. schôdza zasadnutie dane diskusia BAX Na snímke vpravo poslanec NRSR Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania 90. schôdze parlamentu 16. mája 2023 v Bratislave.

Za hybridnú vojnu sú podľa neho zodpovední najmä politici Smeru a OĽaNO. „Smer tu rozpráva o nejakej Sorosovej vláde a že prezidentka je agentka. Na druhej strane OĽaNO hovorí o nejakých tajných zmluvách medzi Ódorovou vládou a Bratislavou. Ideme do šialených predvolebných mesiacov,“ zhodnotil.

Demokrati podľa Gröhlinga nemajú tému, potrebujú zdvihnúť preferencie a preto si vybrali tému zmeny priamej voľby prezidenta. „Stavajú sa na stranu ľudí a podporujú priamu voľbu. Je to nezmysel. Skôr, keby zastavili túto schôdzu v parlamente, lebo tam sa prijímajú nezmyselné základy,“ uviedol.

Hlas nechce na priamej voľbe meniť nič

„Ak pán Fico vyhrá nasledujúce voľby, tak toto leto bude to posledné slobodné leto, ktoré Slovensko zažije,“ povedal Gröhling. „Po parlamente sa toho šušká veľa a šuškalo sa aj to, že by mohol pán Fico, keby bol vo vláde, mohol by priniesť takýto návrh zákona,“ reagoval. Rovnako sa podľa neho šušká aj to, že strany dajú podporu úradníckej vláde len preto, aby mohli jednotlivých členov vlády a ministrov odvolávať.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, hlasovanie, Schôdza parlamentu

Podpredsedníčka strany Hlas Denisa Saková uviedla, že Hlas nemá záujem meniť nič. „Ľudia majú právo moc politikom dať a takisto odobrať,“ povedala. „To, že ľudia dávajú politikom moc, naďalej na tom trváme a nemienime to meniť a nemienime to meniť ani v spôsobe voľby prezidentka. Ak je priama voľba prezidenta prostredníctvom ľudu, tak na tom trváme,“ myslí si poslankyňa.

V Hlase informácie o takejto snahe nemali. „My sme to preberali včera (v sobotu, pozn. red.) po diskusii, ktorá odznela v RTVS. Skôr sa k nám nedostali,“ dodala Saková. „Treba sa pýtať strany Smer,“ odpovedala na otázku, či je takáto zmena reálna.