Hegerov tlak na výmenu šéfa SIS je politikárčenie. Mal mať odvahu spraviť to sám

Je dobré, že si Ódorova vláda uvedomuje limity svojej funkcie, pretože situácia v ktorej sme sa ocitli nie je bežná a nemali by sme si na ňu zvykať. „Aj keď vznikla v situácii, keď nebolo iného východiska, myslím si, že by mala mať čo najkratšie trvanie. Sme parlamentná demokracia a je dobré ak je na čele krajiny vláda, ktorá je odvodená od pomerov v parlamente, hoci sa nám nemusí páčiť akých, ale to je základ ako má krajina fungovať,“ tvrdí Matišák

Zatiaľ sa javí, že vláda Ľudovíta Ódora chce urobiť všetko pre to, aby doviedla krajinu stabilne do volieb a nechystá sa prekračovať nejaké červené ústavné čiary. „Myslím si, že ani pani prezidentka nechce, aby sa táto vláda púšťala do nejakých dobrodružstiev, pretože by to nemuselo prospieť jej aj jej prípadnej opätovnej kandidatúre,“ dodáva Matišák.

S výmenou šéfa SIS opatrne

Preto by na mieste premiéra Ódora skôr nešiel do výmeny šéfa SIS, na ktorú ho vyzývajú mimovládne organizácie a niektoré bývalé koaličné politické strany. „Som nemilo prekvapený, ak Eduard Heger alebo Veronika Remišová hovoria, že treba vymeniť šéfa SIS Michala Aláča (nominanta Sme rodina, pozn.red.). Ak to títo ľudia teraz hovoria a keď to mohli urobiť, neurobili to, tak je to čisto politikárčenie. Dostávajú premiéra Ódora pod tlak, ktorý si nezaslúži,“ myslí si Matišák.

Hoci komentátor uznáva, že ne jeho výmenu môžu byť relevantné argumenty, premiér by to podľa neho nemal urobiť skôr ako jednoznačnejšie uvidí pomery v parlamente. „Či jeho vláda bude mať, alebo nebude mať dôveru.“

Hoci je nepravdepodobné, že vláda odborníkov získa v parlamente podporu, podľa Andreja Matišáka je výhodou, že rozpočet na budúci rok bude pripravovať kabinet, ktorého členovia nie sú v predvolebnej kampani. „Myslím si, že pre akúkoľvek vládu, ktorá príde po voľbách, bude dobré ak bude mať na stole pripravený rozpočet, ktorý jej nastaví zrkadlo ako na tom sme, hoci s ním nemusí politicky súhlasiť,“ hovorí Matišák.

Fidesz nie je s Gyimesim spokojný

Rozkol u Maďarov na našej politickej scéne môže podľa Andreja Matišáka paradoxne pomôcť toľko diskutovanému spájaniu menších stredopravých strán.

„Ťah s Gyimesim Aliancii nevyjde,“ myslí si Matišák, „nedostanú sa do parlamentu. A ktovie, možnože tento ťah nakoniec prispeje k tomu, že sa nájde zhoda aspoň medzi niektorými stredopravými politickými stranami. Ak Most-Híd sa v podstate okamžite dokázal dohodnúť s Dzurindovcami a rokujú aj Hegerom, pri všetkých nie úplne najlepších vzťahoch je to možno krok, ktorý spustí domino, lebo si uvedomia, že čas ich tlačí a pokúsia so spojiť tá, ktorí sa môžu,“ uvažuje Matišák.

A čo hovorí na to, že Viktor Orbán má takýto vplyv na našu domácu politiku? „Ja som počul, že ani Fidesz už nie je celkom spokojný s Gyimesim, lebo sa zdá, že si hrá nejaké svoje hry a ak by sa Gyimesi neprihlásil do Aliancie a zostal by tam Most-Híd spolu s ostatnými platformami, tak by mali väčšiu šancu sa dostať do parlamentu. Aj s časťou politikov, ktorí očividne fandia Orbánovi. S Gyimesim majú menšiu šancu byť tam, tak mi uniká zmysel toho ako to pomôže Orbánovi na Slovensku,“ hovorí Matišák s tým, že sa nedá vylúčiť návrat Gyimesiho k Matovičovi do OľaNO.

V podcaste denníka Pravda je reč tiež o tom, prečo v konflikte, a v boji o voliča, medzi Hegerom a Matovičom ťahá prvý menovaný za kratší koniec a čo mu jedine ešte zostáva, aby sa to pokúsil zvrátiť. Podcast si vypočujte tu:

