Koniec priamej voľby prezidenta? Netreba šíriť paniku, tvrdia politológovia. Smer by poprel sám seba

Predčasné voľby sa blížia a slová o drsnej kampani sa napĺňajú každým dňom. Novú tému ešte minulý týždeň nastolil člen Demokratov Juraj Šeliga. V nedeľu na tlačovej konferencii sa postavil bok po boku s lídrom strany a expremiérom Eduardom Hegerom a uviedol, že Smer má jasný plán – chce zostaviť vládu, získať ústavnú väčšinu, zrušiť priamu voľbu prezidenta a šéf Smeru by mal vydláždenú cestu do Prezidentského paláca. Robert Fico to označil za klamstvo a akékoľvek snahy o zmenu priamej voľby odmietol.

„Smer – SSD nechce ani nepodporuje zrušenie priamej voľby prezidenta a jeho voľbu v parlamente,“ reagoval na sociálnej sieti Fico. Podľa politológov netreba robiť paniku. Zmenu priamej voľby odmietli aj OĽaNO, Saska aj Hlas. Šeliga naznačil snahy na zrušenie priamej voľby prezidenta ešte minulý týždeň.

VIDEO Podľa Šeligu a Hegera chce Smer chce meniť priamu voľbu prezidenta

Video Zdroj: FB/Demokrati

Plán Smeru vs. klamstvo

Aj predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš potvrdil, že túto informáciu mali v OĽaNO už skôr a dokonca informovali aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. „My sme to hovorili a pred dvoma týždňami sme upozorňovali aj pani prezidentku, že takáto informácia sa z okruhov Smeru šíri,“ uviedol Šipoš.

VIDEO Ak Fico vyhrá nasledujúce voľby, toto leto bude pre Slovensko posledné slobodné leto, tvrdí Gröhling

Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Podľa Demokratov je plán jasný. „Dostať sa k moci, získať čo najviac hlasov, aby mali v parlamente deväťdesiatku, a potom Fico, Pellegrini, Danko, Uhrík a možno aj niekto ďalší zmenia ústavu tak, aby poslanci, nie ľudia, volili prezidenta,“ vyhlásil Šeliga. Fico má podľa strany záujem byť v Prezidentskom paláci, aby si zabezpečil beztrestnosť či získal možnosť udeľovať milosti.

Smer slová Demokratov odmieta. „Je to klamstvo,“ napísal Fico na sociálnej sieti. „Ale na podobné zúfalé útoky zúfalcov zo skrachovanej vládnej koalície, ktorí dostali túto krajinu na okraj katastrofy, si budeme musieť zvykať,“ dodal.

Čo na to politici?

Mimoparlamentný Hlas odmieta čo i len úvahy o zmene priamej voľby prezidenta a nikdy ju v parlamente nepodporí. „Hlas od svojho vzniku odmieta akékoľvek obmedzovanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky. Bojovali sme za právo ľudí na referendum, za čo najskoršie parlamentné voľby a budeme brániť aj priamu voľbu prezidenta, o ktorú sa v minulosti zviedol ťažký politický zápas,“ vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini.

VIDEO Ficovi by už nebránilo nič v tom, aby prepustil svojich „zbojníkov, uviedol Šipoš

Líder Hlasu uviedol, že Demokratom asi trochu viac „pieklo slnko na hlavy“, ak si myslia, že Hlas by sa na niečom takom podieľal. „Nabádal by som aj Demokratov, aby obozretne narábali s informáciami v čase dezinformácií a hybridnej vojny,“ uviedol. Pellegrini o tom nepočul ani v parlamente. Ani podľa podpredsedníčky strany Denisy Sakovej nemali také informácie. „Riešili sme to až v sobotu po diskusii v RTVS,“ uviedla.

Podporiť prípadnú zmenu sa nechystá ani OĽaNO či Saska. „My si vážime, že voľba prezidenta je taká, aká je. Teda, že ľudia volia prezidenta a nie že politici sa v parlamente dohodnú. Robert Fico veľmi dobre vie, že sa prezidentom cez priamu voľbu nestane,“ povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

VIDEO Hlas priamu voľbu meniť nechce Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Podľa Šipoša robí Fico všetko pre to, aby keď Smer vyhrá voľby, priamu voľbu zrušili. „Potom už Ficovi nič nebráni, aby z pozície prezidenta rozhodoval o tom, komu dá amnestiu a komu nie a svojich zbojníkov, ktorí teraz čelia súdom, bude prepúšťať,“ dodal.

Podľa podpredsedu Sasky Branislava Gröhlinga je voľba prezidenta nastavená dobre. „Niečo také, ako tu chce zavádzať pán Fico, iba ukazuje, že to je direktívny človek,“ uviedol. Slovensko je v hybridnej vojne a podľa Gröhlinga strany reagujú na rôzne informácie, ale aj dezinformácie či zavádzanie.

Čítajte viac Demokrati tvrdia, že Smer chce zmeniť priamu voľbu prezidenta, Fico to odmieta

Za hybridnú vojnu sú podľa neho zodpovední najmä politici Smeru a OĽaNO. „Smer tu rozpráva o nejakej Sorosovej vláde a že prezidentka je agentka. Na druhej strane OĽaNO hovorí o nejakých tajných zmluvách medzi Ódorovou vládou a Bratislavou. Ideme do šialených predvolebných mesiacov,“ zhodnotil.

Demokrati podľa Gröhlinga nemajú tému, potrebujú zdvihnúť preferencie, a preto si vybrali túto tému. „Ak pán Fico vyhrá nasledujúce voľby, tak toto leto bude to posledné slobodné leto, ktoré Slovensko zažije,“ povedal Gröhling. Poslankyni Sasky Márii Kolíkovej sa takéto šírenie strachu nepáči. „Voľby by mali byť o tom, čo ktorá strana ponúka,“ uviedla. „Úprimne politik, ktorý by zobral ľuďom právo voliť si hlavu štátu, by veľmi ťažko zaplakal. Bola by to ťažká rana pre ľudí,“ dodala s tým, že pokiaľ majú Demokrati na to dôkaz, nech ho predložia.

Netreba šíriť paniku

Podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka je na takúto zmenu potrebná ústavná väčšina. „Nebude to jednoduché ani z časového hľadiska, ani z hľadiska možného rozloženia síl v parlamente po voľbách. Dôsledkom by bolo posilnenie úlohy politických strán, funkcia prezidenta by sa stala súčasťou politického obchodovania,“ zhodnotil pre Pravdu.

Čítajte viac Zrušiť priamu voľbu prezidenta? OĽaNO, Saska aj Hlas sú proti. Informáciu sme mali skôr aj my, tvrdí Šipoš

Navyše by sa podľa neho zabránilo možnosti politického prekvapenia. „Do zápasu by nemali šancu vstúpiť kandidáti, ktorí doteraz pôsobili mimo politiky alebo nemajú dostatočnú stranícku podporu. Bol to prípad posledných dvoch prezidentov SR, ale aj napríklad Miloša Zemana v Česku,“ uviedol Marušiak.

„Tak ako zavedenie priamej voľby prezidenta v SR v roku 1999 bolo účelovým krokom, s iniciatívou vyšli v roku 1997 strany protimečiarovskej opozície, aby prekvapili vtedajšiu koaličnú väčšinu v parlamente a zároveň oslabili vplyv HZDS, tentoraz ide o krok účelovo namierený proti Zuzane Čaputovej, keďže je vysoko pravdepodobné, že bude opäť kandidovať. Ani vtedy, ani dnes nešlo teda o systémové riešenie,“ povedal.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, rokovanie, hlasovanie, Schôdza parlamentu

Pozitívom zrušenia priamej voľby prezidenta by bola podľa neho vyššia pravdepodobnosť, že sa na post hlavy štátu dostane politik s väčšími skúsenosťami. „Pre ktorého prezidentovanie nebude začiatkom, ale – naopak – vyvrcholením politickej kariéry,“ dodal s tým, že negatívom v podmienkach polarizovaného Slovenska bude zas vysoká pravdepodobnosť, že sa parlamentu nebude dariť nejakého prezidenta vôbec zvoliť.

Zrušenie priamej voľby prezidenta nie je reálne ani podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka. „Ale múdrejší budeme určite po voľbách. Navyše, ak by tento návrh prišiel zo Smeru, popreli by samých seba. Celý čas totiž tvrdia, aká dôležitá je priama forma demokracie, a teraz by tento nástroj chceli ľuďom zobrať? Takýmto návrhom by sa Smer dostal do ťažkej schizofrénie,“ myslí si.

Foto: Pravda, Ivan Majerský rokovacia sála, schôdza, májová schôdza, parlament Poslanci počas schôdze parlamentu. V úvode sa snažili otvoriť mimoriadnu schôdzu, po dvoch neúspešných pokusoch nasledovala riadna 90. schôdza.

Podľa Štefančíka však nie je dôvod na paniku. „V každom prípade by som ale nešíril paniku. Nepriama forma voľby hlavy štátu je v niektorých krajinách bežnou a osvedčenou praxou,“ uviedol. S čím súhlasí aj politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner a vzhľadom na systém v iných krajinách to nepovažuje za niečo nedemokratické.

„Ale myslím si, že občania by boli proti zmene, keďže si zvykli prezidenta vyberať priamo vo voľbách a považujú to za demokratickejší spôsob,“ dodal politológ. Čo by to znamenalo, ak by sa zrušila priama voľba prezidenta? Právomoci parlamentu by sa posilnili a poslanci by mali v rukách voľbu hlavy štátu. „Politikárčenie a boj o prezidentský úrad by sa presunuli z ulíc a reálnej predvolebnej kampane do parlamentu a do jeho zákulisia, voľba prezidenta by sa stala predmetom politických dohôd,“ vysvetlil Cirner s tým, že v tom prípade by za ľudí rozhodovali politici a šlo by o zastupiteľskú demokraciu.