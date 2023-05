Jablko Ďuriš Nicholsonovej rokuje s Demokratmi: Verím, že sa tento týždeň posunieme

Detaily rokovaní známe nie sú. Tri spomínané strany dostali podľa Hegera „štedrú a férovú“ ponuku, no rozhodli sa ju neprijať. Na spájanie vyzýva dokonca aj líder OĽaNO Igor Matovič.

Jablko rokuje s Demokratmi

„My sme aktuálne v rokovaní s Demokratmi. Pevne verím, že sa tento týždeň posunieme,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová pre Pravdu. Europoslankyňa pri oznámení o tom, že strana už vyzbierala podpisy, že sa ešte uvidí, či pôjdu do volieb samostatne, alebo sa s niekým spoja.

Zavážia aj preferencie z prípadného prieskumu. Strana ešte stál nie je oficiálne zaregistrovaná. Líder Demokratov Eduard Heger cez víkend informoval, že rokovania s Modrými, Maďarským fórom a Mostom-Híd nedopadli úspešne.

„Demokrati dali férovú ponuku na spoločný postup, ostatné strany ju odmietli a chcú ísť samostatne,“ uviedli Demokrati v stanovisku. Ponúknuť im mal pomerné rozdelenie kandidátky a nákladov na kampaň na základe preferencií za posledné mesiace. „Napriek tomu, že spomedzi menovaných sme preferenčne najsilnejšia strana, boli sme ochotní rokovať aj o pozícií lídra kandidátky,“ dodal Heger.

„Nesmierne nás mrzí, že ostatné strany sa rozhodli ponuku odmietnuť a nateraz ísť vlastnou cestou. Spolupráca sa vynútiť nedá,“ dodala strana s tým, že ak by si to niektorá strana rozmyslela, u Demokratov majú dvere otvorené.

Heger šil podľa Simona horúcou ihlou

Predseda Maďarského fóra Zsolt Simon prirovnal rozhovory s Demokratmi k Hegerovmu vládnutiu. „Snažil sa všetko nechať vyhniť a potom šiť horúcou ihlou,“ povedal na tlačovej besede. Podľa Simona malo ísť o rozhodnutie, na ktoré mali podľa Hegera 37 hodín.

„Nie každý vie byť povolaním lekárom, nie každý vie byť politikom,“ povedal Simon smerom k Hegerovi. „Odmietli sme byť komparzom v chaose,“ povedal o stretnutí Pavel Macko z ODS, ktorá sa s Maďarským fórom spojila. Simon už predtým odmietal spoluprácu s Demokratmi práve kvôli tomu, že Heger priznal podiel na „vláde chaosu“.

Most-Híd bude nateraz spolupracovať so stranou Mikuláša Dzurindu. Maďarské fórum, ktoré sa spojilo so štyrmi menšími stranami sa do volieb už s nikým ďalším spájať nemieni. Líder strany Simon však nevylúčil, že by mohli na svoju kandidátku zobrať niekoho ďalšieho, napríklad z radov odborníkov.

Jablko či Most Matoviča odmietajú

Na spájanie v nedeľu vyzval aj Igor Matovič. „Informoval som predstaviteľov všetkých týchto drobných strán a nestačím sa čudovať. Keď si pozerám FB stránky a výstupy týchto politických strán, že len samé gulášky, opekačky, teambuildingy a rôzne mecheche a žiadne rokovania spoločné,“ povedal včera líder OĽaNO.

„Myslím si, že keď to preženú a oddnes nezačnú nonstop rokovať do zajtrajšieho (pondelkového, pozn. red.) poobedia, kedy je deadline na odovzdanie zmeny názvu na ministerstvo vnútra, tak nie Fico sám seba zvolí v parlamente ústavnou väčšinou, ale títo páni, či to je Heger, Dzurinda, Simon, Ďuriš Nicholsonová a podobní, títo zvolia Roberta Fica, lebo mu to umožnia,“ uviedol.

„Každý by chcel spájať druhých, ale nechce ísť na kandidátku toho druhého,“ dodal s tým, že takto prepadnú hlasy voličov troch alebo štyroch strán, ktoré vo voľbách získajú tri alebo štyri percentá. Na hranici zvoliteľnosti je zatiaľ aj hnutie OĽaNO.

S OĽaNO však napríklad Most-Híd ani Jablko spolupracovať nechcú. Ďuriš Nicholsonová jeho hnutie zo spolupráce vylúčila a predseda strany Most-Híd o jeho pomoc nestojí. „Nestojíme o pomoc Igora Matoviča, lebo to nikdy nedopadne dobre,“ napísal na sociálnej sieti. Most-Híd odišiel z Aliancie potom, čo strana oznámila, že zo 150. miesta bude kandidovať György Gyimesi.