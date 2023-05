Europoslanci v ankete: Vďaka EÚ nemusíme čeliť „priateľstvu” Ruska

Vstup do EÚ bol jediným úspešným referendom v našej histórii. Otvorilo nám to mnoho možností – prístup na jednotný trh, sloboda pohybu, štúdium, práca. V súčasnosti sa do popredia dostal najmä mier. Pri príležitosti nedávneho dňa Európy, ktorý je oslavou mieru a jednoty v Európe, by sme si preto mali uvedomiť, čo boli hlavné myšlienky na pozadí vzniku Európskej únie, a že tento mier nebol vždy samozrejmosťou. Bohužiaľ dôkazom, že mier v Európe nie je samozrejmosťou ani v 21. storočí, je ruská invázia na Ukrajinu, sprevádzaná množstvom najkrutejších vojnových zločinov. To len potvrdzuje, že európska cesta, ktorou sa Slovensko a väčšina jeho susedov vydali, je pre nás tá najlepšia cesta, a že členstvo v tomto medzinárodnom spoločenstve nám prináša mier a prosperitu.

Na začiatku bola EÚ vnímaná veľmi pozitívne. S odstupom času však na Slovensku začínal prevládať populizmus a s ním spojený aj euroskepticizmus, nezanedbateľne vplyvom sociálnych médií. Popularita EÚ preto začala klesať. EÚ je však podľa prieskumov stále pozitívne vnímaná väčšinou občanov – euroskeptici patria k „hlučnejšej väčšine“. Únia v tej forme ako je doteraz, je pritom slobodná únia členských štátov, ktorá je postavená na dobrých základoch a rešpektovaní pravidiel. Základom je dodržiavanie princípu subsidiarity, aby sa jednotlivé členské štáty rozhodli, v čom chcú spolupracovať a v čom nie. To celkom funguje. Napríklad nie všetci majú euro a sú v únii. Nie všetky krajiny sú v obrannej spolupráci, nie všetky krajiny zdieľajú myšlienky energetickej únie. To je úplne v poriadku, spolupráca musí byť založená na slobodnom rozhodnutí. Nie je dobré, aby sme z centra rozhodovali a nariaďovali štátom, že musíte urobiť to a to, tak to nefunguje. Ak o tom nebudú všetky členské štáty presvedčené, tak to nebude fungovať.