Plavčanovu vysokú školu preverovali policajti. Agentúra vyberala tisíce eur za kurzy potvrdené jeho podpisom

Vyučovanie totiž neprebieha v Sládkovičove, kde sídli škola Danubius. Miesto toho učia mladých cudzincov v priestoroch robotníckej ubytovne v bratislavskom Lamači.

Firma, ktorá im študijné pobyty sprostredkovala, je preto aktuálne pod drobnohľadom polície. Jedným z dôvodov je, že mala cudzineckej autorite predložiť pochybné doklady. Na tých je aj podpis bývalého ministra školstva Plavčana.

Cieľom bolo Česko

Arina a Gadji sú dvaja študenti z Ruska, na Slovensko prišli vlani koncom jesene. Pôvodne mierili do Prahy. Ich plánom bolo vyštudovať češtinu, získať „papiere“ a následne podať prihlášku na niektorú z pražských vysokých škôl. Nakoľko ale podrobne nepoznali procesy získania víz a prijímacích procesov na univerzity v cudzine, obrátili sa na sprostredkovateľskú firmu GoStudy sídliacu v centre Prahy.

“Na začiatku som nemala žiadne pochyby, že ide o veľmi spoľahlivú firmu. Na webovej stránke poskytujú množstvo užitočných informácii, na sociálnych sieťach majú pekne účty a pozitívne hodnotenia od klientov,” popisuje svoj príbeh pre Pravdu študentka Arina.

Foto: Archív Arina V. Zahraničná študentka Arina Arina plánovala nastúpiť na univerzitu v Česku. No nakoniec nastúpila na prípravný kurz na Slovensku

Podľa dát z českého obchodného registra táto eseročka pôsobí na trhu od roku 2015 a jej ročné tržby sa v posledných rokoch pohybujú vo výške 4,5 až 8,5 miliónov eur.

GoStudy mala za poplatok 5100 eur zorganizovať pre Arinu prípravný a jazykový kurz, aby v priebehu školského roka 2022/2023 sa študentka naučila češtinu, absolvovala jazykovú skúšku a mohla tak nastúpiť na vysokú školu v Česku.

Podobne skúsenosti má aj Gadji, ktorý tiež pôvodne mieril k susedom. “Na tento kurz som sa začal pripravovať ešte počas pandémie, tá však komplikovala presťahovanie z Ruska. Vlani na jar sa konečne podarilo veci pohnúť a ja som začal riešiť sťahovanie do Česka,” spomína študent.

Foto: Archív Gadji Y. Ruský študent Gadji Gadji získal povolenie na pobyt na účel štúdia koncom minulého roka. O pár mesiacov ho mu zrušili, dôvodom bol pochybný dokument z vysokej školy

Situáciu však vlani na jar skomplikovala ruská invázia na Ukrajinu. České úrady vtedy sprísnili podmienky udeľovania víz a pobytov pre ruských občanov, preto plány študentov narazili na problém. Hoci mali totiž mnohí z nich uhradené nemalé poplatky za prípravný kurz, podľa nových pravidiel už zákonné povolenia na pobyt v Česku získať nemohli.

“Pýtala som sa manažérky firmy, ako sa situácia vyrieši. Povedala mi, že všetko je fajn a potrebné doklady získam tak, že pôjdem študovať češtinu na Slovensko. Zdalo sa mi to podivné, ale uverila som tomu, pretože manažérka pôsobila dojmom, že má viac skúseností, ako ja. Neskôr vyšlo najavo, že nakoniec nebudem študovať češtinu, ale slovenčinu,” opísala Arina.

Gadji sa tiež dozvedel o zmenách až po zaplatení programu. Ani jeden z mladých ľudí nechcel prísť o peniaze, ktoré by im firma nevrátila, preto sa rozhodli nastúpiť aj za nových podmienok. Stali sa tak súčasťou skupiny vyše 100 ľudí, ktorí vlani prišli na Slovensko s cieľom vyštudovať slovenčinu a prihlásiť sa na univerzitu. Nedostali sa však do akadémie, ale do problémov.

Vysoká škola v Sládkovičove

Ak chcú študenti z krajín mimo Európskej Únie nastúpiť na slovenské školy, musia splniť prísne pravidlá. V prvom rade sa od nich vyžaduje, aby získali povolenie na pobyt. Ten udeľuje cudzinecká polícia na základe predloženia niekoľkých dokladov. Jedným z nich je potvrdenie univerzity, že zahraničný občan je jej študentom alebo navštevuje kurz intenzívnej jazykovej prípravy, ktorý táto vysoká škola zorganizovala a prevádzkuje.

Arina a Gadji, ako aj vyše stovka ich spolužiakov z Ruska a Bieloruska, dostali takéto potvrdenia od Vysokej školy Danubius. Tá sa nachádza v Sládkovičove a vlani v novembri za jej rektora bol vymenovaný exminister školstva Peter Plavčan. V potvrdeniach oboch študentov, s ktorými sa oboznámila Pravda, je uvedené, že sú jej študentmi. “Podľa zákona o pobyte cudzincov, Vysoká škola Danubius organizuje a uskutočňuje jazykovú a odbornú prípravu k štúdiu na vysokej škole,” uvádza sa v dokladoch. Obadve dokumenty sú podpísane rektorom Plavčanom.

Na základe potvrdenia študenti koncom minulého roka dostali povolenia na pobyt na Slovensku na účel štúdia. Vyučovanie Danubiusu sa zdalo Arine aj Gadji čudné, keďže hodiny slovenčiny neprednášali v školských triedach, ale v priestoroch ubytovne v Lamači.

“Na prízemí sme sa učili, o pár poschodí vyše sme mali izby. V Sládkovičove sme neboli ani raz a vraj jediné, čo naše štúdium spájalo s vysokou školou bolo, že naši pedagógovia mali byť jej zamestnancami,” hovorí Gadji.

Zákon priamo neupravuje podmienky, za ktorých univerzity majú podobné kurzy poskytovať, uviedlo pre Pravdu ministerstvo školstva. “Jazykovú prípravu pre zahraničných študentov môžu zabezpečovať v rozsahu a forme podľa svojich možností. Ministerstvo školstva nevedie evidenciu vysokých škôl, ktoré poskytujú jazykovú prípravu, zároveň neurčuje podmienky poskytovania jazykovej prípravy,” uviedol rezort.

Foto: Študent prípravného a jazykového kurzu Trieda v priestoroch ubytovne v Lamači Školské triedy pre zahraničných študentov vznikli v priestoroch ubytovne v bratislavskom Lamači

Neplatné doklady

O pár mesiacov viacerí študenti kurzu, ktorý navštevovali Arina a Gadji, dostali listy od cudzineckej polície. V tých sa uvádzalo, že ich povolenie na pobyt bolo zrušené. Polícia totiž mala v decembri vykonávať kontrolu na vysokej škole v Sládkovičove. Jej výsledok ukázal, že prípravný jazykový kurz nebol v súlade so zákonnými podmienkami.

Štúdium totiž nebolo organizované priamo vysokou školou, ale prostredníctvom firmy GoStudy. Zákon však stanovuje, že jazykové kurzy s možnosťou získania pobytu môže organizovať a uskutočňovať iba slovenská univerzita, bez akýchkoľvek sprostredkovateľov. Síce tak mladí Rusi dostali doklady, podpísane rektorom Vysokej školy Danubius, podľa polície jej študentmi ale v skutočnosti neboli. Preto im boli zrušené udelené pobyty.

Tieto informácie pre Pravdu potvrdil aj Úrad hraničnej a cudzineckej polície. “Situácia sa dotkla približne 41 študentov,” uviedla hovorkyňa policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že zatiaľ rozhodnutia o zrušení pobytu nenadobudli právoplatnosť. Previerky na Plavčanovej škole boli rozbehnuté na podnet cudzineckej polície, doplnila.

Vedenie Vysokej školy Danubius však tvrdí, že práve oni zistili chyby pri študijnom programe a preto sami vyšli s iniciatívou o previerke kurzov, zorganizovaných v mene ich vysokej školy. Síce uznali, že študentom poskytovali jazykovú prípravu, od celej kauzy sa vysoká škola dištancuje.

“V minulom roku sme so spoločnosťou GoStudy začali spolupracovať pri poskytovaní prípravných kurzov slovenského jazyka. Sme dostali ohlasy od klientov, že niektorí z nich dostali a niektorí z nich nedostali prechodný pobyt v SR,” reagoval Danubius na otázky o problémovom štúdiu. Ako ďalej vyplýva zo stanoviska vysokej školy, mali z vlastnej iniciatívy kontaktovať cudzineckú políciu, aby od nich dostali metodické pokyny a odstránili problémy.

Priznať problémy s prípravným kurzom nechce ani česká firma, ktorá doviedla študentov na Slovensko. “Spoločnosť Go Study v rámci svojej činnosti vždy dbá na dodržiavanie platných právnych predpisov. To sa týka pôsobenia našej spoločnosti ako v Českej republike, tak v Slovenskej republike,” uvádza sa v stanovisku spoločnosti pre Pravdu.

Prípad má riešiť polícia

Zrušenie pobytov nechalo študentov v rozpakoch. Kým kurz, za ktorý zaplatili peniaze, nespĺňal zákonné požiadavky, začali si hľadať nový. Ten by im umožnil znovu požiadať o udelenie pobytu a pokračovať v štúdiu. “Bolo to náročné, lebo v polovici marca všetky miesta už boli obsadené. Navyše niektoré univerzity nás proste odmietli, lebo nechceli učiť ľudí z Ruska a Bieloruska,” hovorí Gadji.

Nakoniec sa skupine študentov, ktorí prišli o pobyt, podarilo nastúpiť na jazykový kurz spĺňajúci zákonné podmienky. Napriek tomu sa rozhodli nahlásiť svoj príbeh polícií. “My sme zaplatili obrovské peniaze za niečo, čo nebolo nakoniec splnené. Dokonca mám v zmluve s GoStudy uvedenú inú univerzitu, na ktorej som mala študovať jazyk. Ani toto nedodržali,” sťažuje sa Arina.

Spolu s niekoľkými ďalšími študentmi podala podnet na políciu. Tieto informácie pre Pravdu potvrdilo aj Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. “Evidujeme na príslušnom útvare Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I prijaté trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu. Uvedená vec je v štádiu doplňovania trestného oznámenia. Vzhľadom na uvedené štádium trestného konania nie je možné poskytnúť ďalšie informácie k tomuto prípadu,” uviedol hovorca bratislavskej polície Michal Szeiff.

Vysoká škola Danubius pre náš denník uviedla, že nemá informácie o podaní na spoločnosť, s ktorou spolupracuje. “O uvedenom údajnom podaní na spoločnosť GoStudy, nemáme vedomosť, nie sme účastníkmi konania a nepoznáme ani dôvody nespokojnosti ich klientov,” uviedla univerzita na naše otázky.

Firma GoStudy, ktorá sprostredkovala kurzy pre študentov, sa k vyšetrovaniu jej pôsobenia nevyjadrila a tvrdí, že sa nedopustila ničoho protiprávneho. “Naša spoločnosť je v tejto súvislosti nútená konštatovať, že sa stala terčom útokov a nepravdivých obvinení zo strany jednej konkrétnej slovenskej univerzity,” uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku. “Za daných okolností a v kontexte vyššie uvedeného nemá v tejto chvíli naša spoločnosť k veci žiadny ďalší komentár či vyjadrenie,” uzavreli.

Študenti Arina a Gadji na zaver konštatujú, že ich prípady nedopadli najhoršie. “Avšak mňa zaráža, že táto firma naďalej láka študentov a dokonca rozšírili svoju ponuku, okrem Česka a Slovenska ponúkajú už kurzy v Rakúsku,” poznamenala študentka. Podľa informácii na webovej stránke GoStudy, klientov v Rusku už nehľadajú. Zameriavajú sa hlavne na študentov z Ukrajiny, Kazachstanu, Kirgizska a Indie. Tým, ktorí zvolia štúdium v Bratislave, firma garantuje, že sa stanu študentmi Vysokej školy Danubius. To, že sa škola nachádza mimo slovenskej metropoly, na webe nespomínajú.