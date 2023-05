Neboja sa nálepky rozbíjačov? Matovič krajine neprospieval. Staronová Saska má odvážny cieľ: Veríme vo výhru

Na Tyršovom nábreží v Bratislave sa v pondelok krátko po štvrtej poobede slnko pomaly dostávalo za obzor a k jednej z lodí sa zbiehali nič netušiaci okoloidúci. Mladí ľudia či mamičky s kočíkmi pozerali na hlúčik kamier a ľudí v oblekoch. „Čo sa to deje?“ pýta sa žena. „Asi nejakí politici,“ odpovedá starší pán. Tí „nejakí politici“ boli Saskári a po kauze so „žúrkou“ v Dubaji predstavili svoju kandidátku na Dunaji.

Jedno meno stále chýba

Na veľkolepej tlačovej besede predstavil predseda Sulík svojich top 30 ťahúňov. V brožúrke tak nájdete všetky mená okrem čísla 31. „Vedieme viacero rokovaní, s veľkou pravdepodobnosťou to bude niekto, kto dnes nie je členom Sasky, ale bolo by priskoro teraz povedať meno,“ vysvetľoval líder strany.

Sulík predstavil na Dunaji svojich top 30 kandidátov.

Väčšina mien aj tvárí je slovenskej verejnosti po dlhých rokoch v politike dobre známych. Strana SaS bola v registri politických strán zaregistrovaná koncom februára 2009. Odvtedy si prešla dlhou cestou. Sulíkovi sa síce ani raz nepodarilo voľby vyhrať, no ani jedno volebné obdobie neostali mimo parlamentu.

Mená stálic netreba nijak zvlášť predstavovať, medzi tridsiatimi predstavenými kandidátmi sa však nájdu aj politici z iných strán i verejnosti neznáme mená. V prvej dvadsiatke sa ocitli odídenci zo Za ľudí vrátane štvorky na kandidátke, bývalej ministerky spravodlivosti a „na oko tvrdej ženy“ Márie Kolíkovej.

Pridá sa aj Vladimíra Marcinková, ktorá sa nedávno stala mamičkou, a jej otec, „búrač mýtov o tom, ako sa to nedá a superstarosta“ Vladimír Ledecký. Obaja boli takisto sklamaní z toho, kam smeruje projekt Andreja Kisku.

Okrem toho sú na popredných miestach už tradične zástupcovia OKS Ondrej Dostál ako „politický matador“, ktorý je jedným zo štyroch zástupcov strany OKS v Saske či odídenec z OĽaNO Juraj Krúpa, ktorý má s heslom „je čas na krúpobitie“ zastrešovať tému bezpečnosti.

Predstavovanie ako na súťaži

Sulík svojich top poslancov predstavoval postupne, s každým si podal ruku a ku každému povedal pár slov. Súčasní i nádejní poslanci čakali na svoju chvíľu. Na scénu postupne prichádzali „celým srdcom východniar“ Jozef Kanúščák, „chodiaca úprimnosť a kamarátka do dažďa“ Jana Bittó Cigániková a nechýbal ani „profesionál na strane žiakov a učiteľov“ Branislav Gröhling.

Nasledovala „Naša Nancy Pelosi“ Anna Zemanová. „Preskočil som nášho tímlídra pre kultúru,“ zastavil sa Sulík pri uvádzaní Zemanovej. „Na kultúru sa vždy zabúda,“ zavtipkoval René Parák, odborník Sasky na kultúru.

Z miesta číslo 18. bude za liberálov kandidovať aj „húževnatý a komunikatívny chlapík“ Ján Rudolf, súčasný šéf Správy štátnych hmotných rezerv. „To tu mám napísané, inak by som ti nepovedal chlapík,“ okomentoval líder Sasky.

Droba ministrom zahraničných vecí?

Tímlídrom pre zahraničné veci je Juraj Droba. „Ty máš dosť veľa funkcií, ako tak zisťujem,“ povedal šéf Sasky. Droba už tradične kandiduje za Sasku, aj keď v poslednom volebnom období do parlamentu nenastúpil, keďže sa stal bratislavským županom a zvolený bol aj druhýkrát v posledných spojených voľbách, ktoré sa konali minulý rok.

V Saske si prešiel tŕnistou cestou, zo strany odišiel spolu s Danielom Krajcerom a Jurajom Miškovom v roku 2013. Jeho predstavy o liberálnej politike sa vtedy nezhodovali s predstavami strany. Republiková rada SaS ho odmietla vziať späť. Spolu s Eugenom Jurzycom sa neskôr k liberálom vrátili o dva roky neskôr a v parlamente tak umožnili vznik poslaneckého klubu. Členom sa opäť stal pred 1433 dňami, ako sa uvádza v brožúrke, teda takmer pred štyrmi rokmi.

Predtým bol tímlídrom pre osobné slobody a ešte v roku 2012 predkladal návrh o registrovaných partnerstvách. Ašpiruje teraz na post ministra zahraničných vecí? „Bavme sa 1. októbra. Ak bude mať Saska 20 percent, tak všetky scenáre sú možné,“ uviedol.

Staronové tváre idú meniť hru

Najväčšou hviezdou však bol jednoznačne Alojz Hlina, ktorého Sulík predstavil ako prvého a pozná ho dlhé roky. Je rád, že sa k Saske pridal. Na záver ostalo predstavenie jednotky na kandidátke, ktorá sa roky nemení. „No a potom som tu ešte ja, na mňa noty neostali, ale myslím, že ma poznáte,“ povedal Sulík. „Spravíme všetko preto, aby sme voličom dali najlepšiu možnú ponuku,“ uviedol.

Denník Pravda sa kandidátov pýtal na to, ako chcú meniť hru, keď sú na scéne dlhé roky. Zemanová je jednou z najstarších členiek strany. Bola úplne prvou a jedinou kandidátkou za SaS, ktorú zvolili v roku 2009 do zastupiteľstva Bratislavského kra­ja.

„Je to zmena hry v zmysle komunikácie, lebo komunikácia, ktorá momentálne je na politickej scéne, je naozaj zvlčelá. Keby to bola hra vlkov, nebola by taká falošná,“ uviedla s tým, že jej ponukou je odborná a slušná komunikácia. „Je to taký politický nešvár, ako sa hovorí, ktorý sa na politickej scéne veľmi rozmohol,“ skonštatovala.

Sulík predstavil na Dunaji svojich top 30 kandidátov.

Aj podľa Dostála by sa mal zmeniť spôsob „robenia politiky“ na Slovensku. „Ten spôsob, ktorý sme tu zažili uplynulé tri roky a ktorého sme boli aj my súčasťou, určite Slovensku neprospieva,“ uviedol s tým, že len vytvára priestor pre návrat šéfa Smeru Roberta Fica a „jemu podobných“.

„Chceme mať šancu doniesť pre Slovensko zmenu a to je základná zmena hry,“ reagovala Kolíková. „To, že ste vo vláde znamená, že môžete meniť krajinu k tomu, čo si myslíte, že je pre ňu správne a dobré,“ dodala na margo volebného hesla Sasky.

Rozbíjači vlády? Veríme vo výhru

Saska však súčasťou vlády bola dvakrát. V roku 2011 hlasovali za pád vlády Ivety Radičovej, po kauze s dovezením neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá stála Matoviča kreslo premiéra, odišli z koalície a nakoniec hlasovali aj za pád Hegerovej vlády.

Okrem toho k „divokej“ komunikácii prispel aj Sulík, ktorý si vymieňal štipľavé odkazy s lídrom OĽaNO a niekdajším spojencom Igorom Matovičom nielen na tlačovkách, ale aj na sociálnej sieti. Neboja sa, že voličov odradí nálepka „rozbíjača vlád“?

Podľa Kolíkovej za odchodom z vlády stálo to, že liberáli viac nechceli podporiť chaotické vládnutie. „Bolo jednoznačné, že Igor Matovič je človek, ktorý tú vládu rozbíja v jej základoch a nepomáha to krajine, ale hrubo jej to škodí,“ uviedla bývalá ministerka.

„Bohužiaľ, partneri v rámci bývalej koalície uprednostnili Igora Matoviča predtým, aby sme spoločne mohli pokračovať ďalej,“ dodala Kolíková. Dostál je podobného názoru.

„Myslím si, že každý by mohol vidieť, kto bol skutočným a hlavným zdrojom problémov a konfliktov v rámci vládnej koalície. Igor Matovič sa dostal do konfliktu nielen s Richardom Sulíkom, ale aj s bývalými spolustraníkmi, ktorý mu držali chrbát do poslednej chvíle a keď odišli, tak začal útočiť aj na nich. Problémom tohto volebného obdobia bol Igor Matovič, nie Richard Sulík,“ myslí si.

Sulík predstavil na Dunaji svojich top 30 kandidátov.

„Stretávam sa s tým, že my sme boli tí, ktorí povedali to rozprávkové, že cisár je nahý. Nikto nemal odvahu povedať počas doby, kedy sme boli v koalícii, že v nej je problém,“ uviedla Zemanová. „Dnes dostávam reakcie, že mali sme to urobiť skôr,“ dodala jedna zo zakladajúcich členiek SaS s tým, že neskôr dali dôveru Eduardovi Hegerovi, ktorý ich takisto žiadal o toleranciu a hovoril, že veci posunie dopredu. „Vždy povýšil lojalitu voči Igorovi Matovičovi nad to, aby slúžil Slovensku.“

Sulík pred pár týždňami ohlásil, že jeho cieľom je vyhrať voľby a aj preto pôjde o kampaň jeho života. Veria si liberáli, že vyhrajú voľby? „Členkou som sa stala až v roku 2012 paradoxne v čase, keď padla Radičovej vláda. Cítila som nedôveru v Sasku a odliv voličov,“ spomína jedna zo zakladateliek Sas­ky.

„Aj dnes sa hovorí, že sme boli príčinou predčasných volieb. A znova cítim mobilizáciu aj voličov, aj nás, že je tá doba. My sme pripravení,“ zhrnula Zemanová s tým, že aj keby boli voľby o pár týždňov, sme pripravení mať slušný výsledok. „Túto vieru máme a urobíme pre to všetko,“ uzavrela Kolíková.