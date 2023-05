Politický cestovateľ? No ukrižujte ma, tvrdí Hlina. Nestal som sa liberálom, ponuka Sasky bola veľkorysá

V minulosti pôsobil v hnutí OĽaNO, neskôr v KDH a jeho posledným pôsobiskom bola Dobrá voľba, ku ktorej sa pridal so svojou platformou Umiernených. Kvôli spojeniu Tomáša Druckera s Hlasom však z Dobrej voľby odišiel.

Ak umrie pravica, umrie demokracia

Aj on chce v Saske meniť hru, aj keď veľké ambície nemá. „V tomto som pokorný. Chcem len prispieť k tomu, aby bola pravica na Slovensku silná. Ak umrie pravica, umrie demokracia. Ja viem, že niektorým ľuďom je to úplne jedno a dokonca im to bude aj vyhovovať. Preložím to pre niektorých. Keď umrie demokracia, tak nebudú môcť ísť zvárať do Nemecka za 21 eur na hodinu,“ hovoril Hlina.

Čítajte viac Neboja sa nálepky rozbíjačov? Matovič krajine neprospieval. Staronová Saska má odvážny cieľ: Veríme vo výhru

„Demokracia je dôležitá,“ pokračoval. „Ak by sa podarilo, že umrie, tak nám tu zostanú karpatskí socialisti, populisti a extrémisti, to je dosť desivé. To je moja motivácia,“ uviedol na margo toho, ako chce on osobne meniť hru.

Keby som odišiel z CDU, bral by som to ako výčitku, ale tu sme na Slovensku

Vníma Hlina sám seba ako politického cestovateľa? „Ide to so mnou, ale treba povedať, že nie som v tom sám. Prečo je to tak, už nikto neanalyzuje,“ povedal v krátkom rozhovore pre Pravdu po predstavení kandidátky Hlina. „Pravdou je, že som bol vo viacerých stranách. Ja som sľuboval vernosť manželke a to dodržiavam,“ vysvetľuje.

Čo si myslia Saskári o Hlinovi? Sú radi, že vyzrel. Je moderný konzervatívec, bude prínosom Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Hüttner

Ak by bola na Slovensku strana ako nemecká CDU, ktorá združuje kresťanskodemo­kratických a liberálno-konzervatívnych politikov, a Hlina by z nej odišiel, to by bral ako výčitku. „Ale tu sme na Slovensku so všetkými svojimi plusmi a mínusmi,“ uviedol.

Hlina pre Pravdu v skratke vysvetlil svoju cestu stranami. „V OĽaNO som nikdy nebol, lebo nebrali členov. Bol som v strane Občania Slovenska, ktorá kandidovala s KDH, taká bola dohoda,“ spomína bývalý poslanec parlament. Keď sa neskôr vo voľbách 2016 KDH prvýkrát nedostalo do parlamentu, chýbal im predseda. „Konzultoval som, či by to šlo, no nemôžete byť predsedom dvoch strán, tak som stranu Občania opustil,“ uviedol.

Menenie strán nie je dobré, no ukrižujte ma, nie som v tom sám

„Dokonca sa začalo konšpirovať, že to mám ako záložný model, že keď nevyjde KDH, tak budeme mať túto stranu,“ pokračoval. Aj preto sa dohodol s ľuďmi zo strany Občania, že sa strana sama nahlási na ministerstve vnútra a zruší sa z registra strán. „Úprimne poviem, že som niekedy aj obanoval, lebo to bola čistá a slušná strana so všetkými povinnosťami splnenými,“ spomína Hlina.

Potom sa teda stal členom a aj predsedom KDH. Po neúspešných voľbách vyvodil zodpovednosť a z postu predsedu odstúpil. „Tam sa so mnou vysporiadali ako sa vysporiadali, po kresťansky, samozrejme,“ uviedol.

Po voľbách 2020 povedal, že nebude zakladať stranu. „To som dodržal. Aj keď ma nahovárali viacerí. Stále si myslím, že výzva je spájanie, nie rozdeľovanie,“ myslí si. Aj preto sa zúčastnil viacerých debát o spájaní a nakoniec sa dohodol s Druckerom. „Dohodli sme sa, že to by mohlo dávať zmysel. My sme si spolu už niečo odrobili,“ povedal.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner sas, saska, sulik, hlina Sulík predstavil na Dunaji svojich top 30 kandidátov.

Dobrá voľba však neskôr dostala ponuku na spájanie od lídra Hlasu Petra Pellegriniho, aby išli do volieb spoločne. „A tu nech sa mi nikto nečuduje. Uznávam ako demokrat, že vôľa v strane bola väčšinová, že to chcú. Nemalo zmysel zápasiť. Sú tam a ja som odišiel. To je celá moja stranícka genéza. Ešte keď si spomeniem niekedy v 90. rokoch sme mali Stranu mladých demokratov, ktorú nám štát zrušil, lebo nesplnenili nejakú povinnosť. No ukrižujte ma,“ dodal na margo svojej cesty.

„Ľudí, ktorí boli vo viacerých stranách je veľa,“ uviedol. „Uznávam, že menenie strán nie je dobré, ale uznajte mne, že ak by Slovensko vytvorilo stranu typu CDU, tak tam by som mal zostať,“ dodal na margo svojej politickej cesty.

Nestal som sa liberálom, mám možnosť zelenej karty

Hlina členom Sasky nie je a či v nej zakotví, zatiaľ nie je jasné. Nie je isté ani to, že sa dostane do parlamentu. „Máme dohodu, ja som umiernený konzervatívec, nestal som sa liberálom,“ uviedol. „Podľa mňa je to od nich svojím spôsobom veľkorysé, že mi dovolili kandidovať ako umiernenému konzervatívcovi. Klobúk dole,“ okomentoval bývalý predseda KDH.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner sas, saska, sulik Sulík predstavil na Dunaji svojich top 30 kandidátov.

V názoroch na niektoré témy sa môže s liberálmi sa vôbec nemusí odlišovať, ale to podľa neho neznamená ani to, že bude absolútne vo všetkom súhlasný. „Riešili sme to. Ak by nastala nejaká situácia, kedy by som mal problém s nejakou hodnotovou alebo morálno-etickou otázkou, v prípade, že sa stanem poslancom, tak som povinný na klube vysvetliť moje dôvody, prečo s tým mám problém. Môže mi byť udelená zelená karta,“ vysvetľuje ďalej Hlina.

„Táto opcia tam je, ale nebudem si ju uplatňovať veľakrát. Nejaké možnosti sú, ale ja nepredstavujem karpatský konzervativizmus, ja predstavujem západoeurópsky konzervativizmu, ktorý je rádovo odlišný od karpatského,“ do­dal.