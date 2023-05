Nezvestného podnikateľa zavraždili, podozrivého muža z Maďarska hľadá polícia

Krv na dvadsať eurovej bankovke viedla k odhaleniu podozrivých z vraždy slovenského podnikateľa Tibora Szűca, ktorý zmizol ešte druhého mája. Pátranie po nezvestnom sa rozšírilo až do Maďarska, keď tam našli horiace jeho auto.

„Ráno 3. mája nám občania nahlásili požiar vozidla Audi Q7. Zistili sme, že ide o automobil nezvestného slovenského podnikateľa,” hovorí Áron Jeney z maďarskej polície.

Tlačová konferencia maďarskej a slovenskej polície o nájdení nezvestného podnikateľa a vyšetrovaní jeho vraždy. Video

Spolupráca so slovenskými kolegami priniesla ďalšie informácie aj o červenom Peugeote, ktoré na mieste videli svedkovia. Policajti pátrajúci po stopách zistili, že auto zodpovedajúce popisu sa zastavilo na benzínovej pumpe. „Posádka zaplatila za benzín v hotovosti, 20 eurovou bankovkou, ktorý bola zašpinená od krvi,” opisuje ďalší dôstojník maďarskej polície Gábor Hiripi. Benzín načapovali do bandasky.

Ako Hiripi dodáva, o pár dní nahlásili občania v regióne ďalšie horiace vozidlo, tentokrát červený Peugeot. Videli však pri ňom osobu menom Gergely Sarkőzi, po ktorom je momentálne vyhlásené aj pátranie.

Vylákali ho na stretnutie

Motív vraždy podnikateľa, ktorý bol známy aj tým, že požičiaval peniaze zatiaľ polícia neprezradila. Podľa obvinenia mal však Szűca vylákať na stretnutie slovenský občan Erik K. pod zámienkou, že mu zaplatí nájomné.

Z obvinenia, ktoré cituje server Startitup vyplýva, že Szűc prišiel za Erikom K. do obce Trávniky. V tom čase tam bola aj partnerka Erika K. a jeho dieťa. Onedlho dorazil na Peugeote 307 aj Gergely Sárközi s Ladislavom S. Sárközi potom odviezol partnerku a dieťa Erika K. do nákupného centra vo Veľkom Mederi.

Pomohol dron a pes

Keď si Szűc sadol na drevenú lavicu na terase domu v Trávnikoch mal k nemu pristúpiť Ladislav S. s nelegálne držanou puškou. Szűc však rýchlo zareagoval a medzi trojicou sa strhla bitka. Dvaja útočníci však v boli v prevahe a Szűca doslova ubili. Zatiaľ neznámym predmetom mu rozdrvili lebku.

Telo potom zabalili do potravinárskej fólie, naložili do jeho Audi Q7 a odviezli do Maďarska. Pozostatky nakoniec objavili maďarskí muži zákona pomocou dronu a stopovacieho psa.

Už 12. mája polícia chytila Ladislava S. a o šesť dní neskôr aj Erika K. Obaja sú obvinení z úkladnej vraždy a momentálne sú už vo väzbe. Na úteku je maďarský občan Gergely Sárközi, po ktorom vyhlásili medzinárodné pátranie.