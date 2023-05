Vláda napráva nedostatky voči LGBTI+ komunite. Fiduciárne vyhlásenie dostalo stopku

Po teroristickom útoku na Zámockej ulici, kde vrah chladnokrvne zavraždil dvoch mladých ľudí sa politici predháňali v zlepšovaní životných podmienok pre LGBTI+ komunitu. Sľuby sa pretavili do tzv. fiduciárneho vyhlásenia. Teda zákonu, ktorý mal riešiť vzťah riešení životných situácií párov rovnakého pohlavia. O stiahnutie tohto návrhu však požiadala ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová.

„Za posledných 30 rokov sme sa nevedeli v tejto otázke posunúť, čiže predpokladám, že získa veľmi širokú podporu v národnej rade," obhajoval v apríli svoj návrh exminister spravodlivosti Viliam Karas. Podľa neho išlo o právnu úpravu, keď môže osoba vyhlásiť, pre ktorú životnú situáciu si praje, aby ju partner zastupoval.

Zákon o fiduciárnom vyhlásení posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania, podľa ktorého by navzájom blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Inštitút mal priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

Význam slova fiduciár Slovo fiduciár sa nachádza v Slovníku cudzích slov s významom „osoba, ktorej bolo postúpené vlastníctvo inej osoby (fiducianta) za predpokladu, že s vlastníctvom bude zaobchádzať predpísaným spôsobom“. Vo Veľkom slovníku cudzích slov sa okrem hesla fiduciár nachádza aj heslo fiducia s významom „dôvera, vernosť“ a fiduciant s významom „osoba, ktorá postúpila vlastníctvo inej osobe (fiduciárovi) za predpokladu, že s vlastníctvom bude zaobchádzať predpísaným spôsobom“. ZDROJ: jazykovaporadna

Čítajte viac Vyzerá to ako registrované partnerstvo ale nie je. Karas predstavil inštitút dôverníctva

Trvalo to skoro mesiac kým ministerstvo tento návrh zákona zastavilo. Dôvodom za stiahnutím je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu. „Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov,“ skonštatovalo ministerstvo spravodlivosti s tým, že to nepovedie k akceptovaniu právnej úpravy.

Podľa materiálu predloženého na vládu je zrejmé, že problematika fiduciárneho vyhlásenia nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu.

Matovičov konflikt s LGBTI+ aktivistami. Video nakrútil poslanec osobne Video Zdroj: TV Pravda

„A to aj s ohľadom na nie úplne vhodnú komunikačnú stratégiu predchádzajúcej vlády a vedenia rezortu spravodlivosti, ktoré fiduciárne vyhlásenie prezentovali práve ako vhodné riešenie pre (aj) páry rovnakého pohlavia. Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov,“ spomína sa v schválenom materiály.

Čítajte viac Obmedzí tranzíciu Heger alebo Záborská? Som transrodová žena a nie len politická téma, vyhlásila Charlotte. Premiér reagoval

Podľa ministerstva spravodlivosti by návrh neviedol k všeobecnej akceptácii predkladanej právnej úpravy. „Preto sa javí ako vhodnejšie nevyhrocovať situáciu a pristúpiť k späťvzatiu vládneho návrhu zákona. Predkladateľ tým nespochybňuje dobrý úmysel a ideové východiská inštitútu fiduciárneho vyhlásenia. Má však za to, že táto téma si zasluhuje komplexnejší prístup, ideálne v rámci rekodifikácie občianskeho práva hmotného,“ uzatvára dokument.