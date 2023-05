Harabin a Jureňa: Dvaja exministri sa fotia s otcom mladíka podozrivého z terorizmu

Otec nebohého stredoškoláka poskytol niekoľko dní po útoku rozhovor Marianovi Kotlebovi, šéfovi ĽSNS odsúdenému za podporu neonacizmu. Potvrdil, že odovzdal polícii jeho list na rozlúčku. Napriek tomu je presvedčený, že bol obeťou nejakého sprisahania a že nezomrel vlastnou rukou.

A s ním tejto konšpiračnej teórii veria nielen jeho sledovatelia na facebooku, ale aj Miroslav Jureňa. Ten sa preslávil tým, že na tlačovej konferencii búchal do stola. Urobil tak po tom, čo ho Robert Fico odvolal z funkcie ministra po kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove v Slovenskom pozemkovom fonde. Na post bol nominovaný Mečiarovým HZDS.

Protesty po teroristickom útoku. Video

Keď sme sa Jureňu pýtali, či si myslí, že je v poriadku fotiť sa s otcom podozrivého útočníka, oznámil nám, že vyšetrovanie ešte nie je ukončené. „Pán Krajčík má prístup do spisu,” tvrdí Jureňa a odmieta, že by syn bývalého kandidáta Vlasti bol skutočným páchateľom vrážd. Podľa neho bol „s najväčšou pravdepodobnosťou obeťou a bol sprosto zavraždený.” Jureňovi uverejnil ešte koncom októbra konšpiračný časopis Zem a vek článok, kde písal o tom, ako za tým môžu stáť aj spravodajské služby.

Fáza smútenia

To, že Krajčík starší je hlboko presvedčený, že jeho syn nevraždil a dokonca si ani nevzal život je psychologicky vysvetliteľné. Po rozhovore otca s Kotlebom to pre Nový čas opísal psychológ Marek Madro z IPečka. „V rozhovore som videl otca, ktorý je v procese smútenia a šoku. Videl som popretie reality, pretože je taká ťažká, že sa nedá uniesť, a preto hľadá pre seba rozumné vysvetlenie toho, čo sa stalo. Takéto popieranie je prirodzeným procesom smútenia,” vysvetlil Madro.

„Je škandalózne, ak bývalí vysokí predstavitelia štátu veria dosť pochybným konšpiráciám. Viem si predstaviť, že veľa ľudí verí konšpiračným teóriám, veria, že si dvojičky zbúrali Američania a že Zem je plochá a že nás z lietadiel práškujú. A zrejme na túto skupinu mieria,” myslí si politológ Radoslav Štefančík. Harabin ešte vo februári oznámil, že chce opäť kandidovať na prezidenta.

„Títo ľudia by mali demokraciu zveľaďovať a nie podkopávať. Akákoľvek konšpiračná teória a jej šírenie je podkopávaním demokracie,” hovorí politológ. Podľa neho nie je akceptovateľné, ak sa bývalí ministri fotia s otcom človeka, ktorý je podozrivý zo spáchania teroristického útoku. „Hlavne vo vzťahu k otcovi. Viem si predstaviť, že otec, ktorý prišiel o syna podľahne konšpiráciám a dokáže viniť celý svet, len nie svoje dieťa. Ale ak to robia vedome politici, ktorí nie sú citovo viazaní, je to negatívny signál smerom k verejnosti,” dodáva a pripomína, že je to otvorené zneužívanie situácie, v ktorej sa ten otec nachádza.

Po útoku prišiel domov

Páchateľ krátko po vražde dvoch nevinných mladých ľudí pred kaviarňou Tepláreň živo komunikoval cez viaceré sociálne siete po anglicky aj po slovensky. Na twitteri zverejnil, po vzore iných teroristov, aj manifest, kde vysvetľoval svoju “filozofiu” a dôvody, prečo sa rozhodol útok vykonať. Podpísaný je tam ako J.K.

V komunikácii na fóre 4chan zas po výzvach, aby dokázal, že je to útočník, kto komunikuje cez anonymný profil, posielal svoje selfíčka. Keď ho napríklad diskutujúci vyzvali, aby sa odfotil s topánkou nad hlavou, spravil to.

Foto: 4chan s topankou na hlave S topánkou na hlave: Na jednom z diskusných fór ho vyzvali, aby sa odfotil s topánkou na hlave a dokázal, že je to on.

Okrem toho tiež zverejnil svoje staršie posty na twitteri, ktoré boli do spáchania činu pre verejnosť neviditeľné. Z nich bolo zjavné, že sa nafotil aj pred Teplárňou ešte v lete 2022, ale takisto pred domom vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera či pri židovskom kultúrnom centre.

Pomedzi tým boli zverejnené posty, v ktorých chválil teroristov, ktorí spáchali vraždy na Novom Zélande či v USA. Koniec koncov, vraha z Christchurch, ktorý svoj útok na miestnu mešitu a vyvraždenie 51 ľudí streamoval na internete, označoval v manifeste za svoj vzor.

Hneď po útoku po vrahovi pátrala polícia, nenápadný chlapec však stihol cestovať hromadnou dopravou po celom meste. Identifikovali ho až s pomocou Slovenskej informačnej služby. Tak sa polícii podarilo zistiť, kde má uvedený trvalý pobyt.

Teroristický čin

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pár dní po útoku oznámil, že páchateľ bol po čine doma. Rodine povedal, čo urobil, pohádali si, vymenil si zbrane, ktoré mal rodinný príslušník v legálnej držbe a odišiel. Rodičia políciu nevolali, zdôvodňovali to údajne tým, že ich zamkol v spálni a nemali prístup k telefónom. Doma nechal aj list na rozlúčku. „Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám. Celou svojou silou, vykonám tak s úsmevom na tvári aj s vedomím o tom, čo to pre zvyšok môjho života znamená,“ píše sa v liste. Odovzdanie listu polícii potvrdil Krajčík starší v rozhovore s Kotlebom.

Foto: twitter podozrivý terorizmus krajčík Selfíčka: Po útoku zverejnil na twitteri fotografie spred miest, ktoré boli neskôr označené za plánované miesta útokov. Pred židovským centrom, Teplárňou, ale aj panelákom vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera.

Mladíka našli až ráno, mŕtveho. Oznámila to polícia na svojom facebooku. Príčinou smrti bol priestrel hlavy, s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený ním samotným. O úmysle spáchať samovraždu komunikoval podozrivý s ľuďmi na sociálnych sieťach. Smrť jeho vlastnou rukou však spochybnil Kotleba v rozhovore s otcom. Argumentoval tým, že mladík vraj ležal v čudnej polohe.

Hoci najskôr začala polícia trestné stíhanie za úkladnú vraždu spáchanú s osobitným motívom a to z nenávisti voči skupine osôb a jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu

Zabezpečené dôkazy, ako napríklad aj útočníkov manifest, však viedli k prekvalifikovaniu činu na teroristický útok.

Medzinárodné vyšetrovanie

Polícia prípad ešte neukončila. „Trestné stíhanie prebieha, vo veci sa koná. Orgány činné v trestnom konaní čakajú na doručenie znaleckých posudkov, ktoré budú následne analyzované a orgány činné v trestnom konaní rozhodnú o ďalšom postupe,” vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Podľa našich informácií spolupracujú slovenské orgány činné v trestnom konaní s FBI, keďže útočník bol napojený na radikálne hnutie takzvaných akceleracionistov. Ďalším z podozrivých je v prípade aj nemecký občan, ktorý mal vrahovi zabezpečiť muníciu.