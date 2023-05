Smrť Heribana zasiahla aj politikov. Čaputová: S Danom odišiel talent aj humor, prinášal nám kus človečiny

Heriban mal mať zdravotné komplikácie, kvôli ktorými privolali sanitku. Privolaní záchranári mu už, žiaľ, nedokázali pomôcť. Deň pred smrťou bol s bolesťami v nemocnici.

Zuzana Čaputová, prezidentka SR

„Mnohí si ho zapamätáme z divadla, iní z televízie, ďalší vďaka hudbe, ktorú tvoril. S Danom Heribanom odišiel obrovský všestranný talent a humor, ktorý do našich životov prinášal kus človečiny. Herec, ktorý sa na nič nehral. Odišiel príliš skoro a o to viac to bolí. Česť jeho pamiatke.“

Natália Milanová, exministerka kultúry

„Ďakujem za chvíle, kedy sme sa mohli spoločne smiať. Česť jeho pamiatke.“

Jaroslav Naď, Demokrati

„Dano, nájdi svoj pokoj. Tvoj humor a nadhľad bude Slovensku veľmi chýbať.“

Richard Sulík, líder Sasky

„Takéto smutné rána nemám vôbec rád. Dano Heriban nám bude veľmi chýbať. Odpočívajte v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine, blízkym, priateľom a celej umeleckej rodine.“

Igor Matovič, líder OĽaNO

„Dano Heriban… odpočívaj v pokoji.“

„Zomrel skvelý herec, hudobník a spevák Daniel Heriban. Radosť dokázal robiť dospelým aj deťom. Úprimnú sústrasť pozostalým.“

Veronika Remišová, predsedníčka Za ľudí

„Jeho filmové a divadelné postavy boli nezabudnuteľné. Slovenská umelecká scéna prišla o veľký talent a o vzácneho človeka. R.I.P Dano Heriban.“

Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska

„Je smutné, keď v mladom veku odíde tak talentovaný človek. Daniel Heriban tu bude veľmi chýbať. Všetkým blízkym vyjadrujem úprimnú sústrasť.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová, líderka Jablka

„Nepoznala som ho, ale mala som ho rada. Stretli sme sa raz, na Pumpe. A predsa má dnes pre mňa krehkosť bytia a pominuteľnosť meno Dano Heriban. Plácame sa životom. Stereotypne ho delíme na denné intervaly medzi prvú rannú kávu, nervóznu cestu s deťmi do školy, hádku so šéfom, skrytú nevraživosť voči mladšej kolegyni, závisť voči bohatšiemu susedovi, nenávistné okienko na fejsbúku politického nepriateľa, fotku s novým filtrom na instagrame, taxikárčenie na detské krúžky, poškrabkanie mačky, vyvenčenie psa, večeru na stojaka, nadávanie pri večerných správach, rozprávku, pusu, víno a potom plytký spánok pri modrom svetle z otvoreného počítača. Občas dovolenka. Občas precitneme do rána, v ktorom si uvedomíme, ako vonia jar. A potom nás opäť naštve ten fejsbúk a ďalšie nové auto suseda. A zrazu príde správa ako tá dnešná. Zomrel niekto, kto tu podľa tabuliek mal byť ešte dobrých 40 rokov.“

Pirátska strana – Slovensko

„Hlboko nás zasiahla správa o smrti známeho herca, Dana Heribana. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom a celej hereckej obci. Odpočívaj v pokoji, Dano.“

Romana Tabák, nezaradená poslankyňa

„Obrovský šok! Zomrel známy herec #DanielHeriban (†43). Je mi to strašne ľúto! Boli mi cťou Vás poznať Nikdy neviete koho vidíte posledný raz…“