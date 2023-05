Šutaj Eštok: NAKA začala trestné stíhanie v súvislosti s kúpou vrtuľníka rezortom vnútra

V utorok ho NAKA písomne informovala o tom, že 16. mája bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva.

Šutaj Eštok poukazuje na to, že pred časom pritom Úrad pre verejné obstarávanie vyzval rezort vnútra, aby súťaž, v ktorej chcel kúpiť dva takéto vrtuľníky, zrušil. Voči kúpe helikoptéry od firmy Helipool sa ohradila konkurenčná spoločnosť Bell Trexton, ktorá podala podnet na Okresný súd Malacky. Súd vo februári predbežným opatrením rozhodol o uzemnení vrtuľníka. Rezort ho nemôže používať do času, kým nebude preskúmaná zmluva. „Spolu 13,5 milióna eur bolo doslova vyhodených do vzduchu a nevieme, kde je vrtuľník uskladnený a aké sú tam ďalšie náklady,“ doplnil Samuel Migaľ z Hlasu-SD. Opozičná strana pripomína, že rezort vnútra vrtuľník kúpil v posledný deň fungovania vlády Eduarda Hegera.

Ministerstvo vnútra ešte v marci uviedlo, že nákup vrtuľníka uskutočnili v súlade so zákonom a s cieľom zaistiť kontinuálnu pomoc pre občanov zo vzduchu. Pripomenulo tiež, že postup ministerstva schválil aj vládny kabinet. Argumentuje, že záchranné zložky potrebovali nový stroj za účelom ochrany života, zdravia a majetku občanov. Vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine, pretrvávajúci konflikt a sankcie nie je podľa ministerstva možné zaručiť zachovanie letovej spôsobilosti dostupných vrtuľníkov, pretože nie sú dostupné náhradné diely. Rezort vnútra preto považoval za potrebné zabezpečiť ich náhradu. Vrtuľníky okrem spomínanej pomoci tiež zabezpečujú pomoc pri pátraní či záchrane, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice. Nákup vychádzal podľa ministerstva z detailného porovnania prevádzkových parametrov jednotlivých vrtuľníkov, pričom tým najdôležitejším kritériom bolo sa výkonovo čo najviac priblížiť k dosluhujúcim Mil 171.