ZMOS volá po práve veta pri návrhoch zákonov s priamym dosahom na samosprávy

ZMOS chce ešte pred predčasnými parlamentnými voľbami o svojich prioritách rokovať s politickými stranami, ktoré majú v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo viac ako päť percent.

Uplatnenie práva veta by mali mať podľa Božika organizácie samosprávy a predovšetkým ZMOS pri rokovaní s vládou v prípade, „že sa pripravujú zákony, ktoré znamenajú priamy, či už finančný alebo výkonno-realizačný dosah na fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov“. Ambíciou združenia je tiež pomenovať a presadzovať požiadavky, ktorými sa posilní postavenie miestnej územnej samosprávy.

Na snímke novozvolený predseda Združenia miest a obcí na Slovensku (ZMOS) Jozef Božik počas tlačovej konferencie po skončení 34. snemu ZMOS-uv Bratislave 24. mája 2023.

S politickými stranami chce združenie rokovať aj o potrebe ochrany hodnôt a princípov miestnej územnej samosprávy s prihliadnutím na ekonomickú stabilitu, legislatívnu predvídateľnosť či koordinovaný rozvoj územia prostredníctvom miest a obcí. Tiež o snahe zabezpečovať všestranný rozvoj územia a poskytovať verejné služby. „Cieľom je podpísanie relevantných memoránd o tom, akým spôsobom bude prebiehať spolupráca v prípade účasti strán na vládnej moci tak, aby samosprávy mohli aspoň sčasti predvídať, čo sa bude na Slovensku diať,“ podotkol Božik.

Okrem iného ZMOS hovorí o potrebe kompenzácie výpadku finančných prostriedkov za roky 2022 a 2023, o ktoré boli subjekty miestnej územnej samosprávy ukrátené zavedením vyššieho daňového bonusu. Tiež volá po posunutí účinnosti termínu zavedenia povinnosti mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov pred uložením na skládku a zastavení účinnosti novej stavebnej legislatívy minimálne do roku 2026. Združenie hovorí aj o potrebe zmien v optimalizácii siete nemocníc.

O finančných kompenzáciách pre samosprávy by malo združenie v najbližších dňoch rokovať s premiérom Ľudovítom Ódorom. Oslovilo aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. „Som rád, že sme na ceste, ktorá by mohla na svojom konci zaznamenať úspech v podobe peňazí, ktoré by do konca júna prišli na účty krajov, miest a obcí v objeme 54 miliónov eur,“ priblížil nový šéf združenia.

Bývalý predseda združenia Branislav Tréger upriamil pozornosť aj na problematiku zvyšujúcich sa cien potravín a potrebu konsolidácie verejných financií. Hovoril tiež o legislatívnej smršti v parlamente. V tejto súvislosti poukázal na to, že žiadny zákon týkajúci sa samospráv by nemal byť prijímaný bez doložky vplyvov.

Okrem nového predsedu združenia boli na 34. sneme ZMOS-u zvolení aj piati členovia kontrolnej komisie. Konkrétne primátor Gelnice Dušan Tomaško, primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová a primátor Jelšavy Milan Kolesár. Tiež starostka obce Odorín Mária Goduľová a starosta obce Jablonov nad Turňou Slavomír Zubriczky. Na dvojdňovom sneme bolo prítomných približne 1200 delegátov.