Šikana, duševné zdravie či začlenenie zahraničných študentov. Mladí aktivisti pomáhajú tam, kde štát zlyháva

Jednou z finalistov bola aj Paula Rybanská, ktorá prostredníctvom článku zdieľala svoj príbeh o šikane zo strany učiteľky a svojej ceste k sebaláske. „Autoritám, ktoré šikanujú je výrazne ťažšie sa postaviť, pretože nikto vám nebude veriť. Ja som to vtedy tiež nezvládla, až po rokoch som sa k tomu vrátila,“ opisuje Paula, o ktorej sa pedagogička na základe jej vzhľadu vyjadrovala vulgárne.

„Vravela, že som prostitútka, teda vulgárnejšie. A že zo mňa nič nebude. Bola som v puberte a vyjadrovala som to svojim vzhľadom, inak som nerobila žiadne problémy. Učila som sa na jednotky. Ale nosila som vyholenú hlavu, neskôr mala tetovanie,“ hovorí Paula.

Po rokoch sa svoje pocity rozhodla opísať, aby pomohla iným školákom, ktorí zažívajú niečo podobné. „Vychovávajú sa deti, ktoré neboli pochopené, v čase keď mali byť pochopené,“ dodáva.

Duševným zdravím školákov a študentov sa zaoberá aj ďalší z finalistov ocenenia Férový čin roka, Matej Adam Bálint, ktorý na stredných školách zrealizoval workshopy o stigme v duševnom zdraví a sebavedomí. Najmä po pandémii je to vysoko aktuálny problém. „Boli aj študenti, ktorí sa potrebovali už priamo spojiť so psychologickou pomocou. Ale môže to byť stres a úzkosť z rôznych častí života. Či už sú to privysoké nároky rodičov ohľadom výsledkov v škole, šikana, diskriminácia menšín,“ hovorí Bálint.

Zakladateľ neziskovej organizácie Metoikos Danyil Tsybulko pomáha zahraničným študentom integrovať sa do našej spoločnosti „Som Ukrajinec a žijem tu šesť rokov. Prešiel som si všetkými etapami života zahraničného študenta na Slovensku a viem ako veľmi sú niektoré z nich problematické. Najhoršia je, keď sa študenti z cudziny uzatvárajú do komunít a zostáva im veľká jazyková bariéra, ktorá im po škole bude brániť v uplatnení na trhu práce. Sú frustrovaní a vznikajú ďalšie problémy,“ opisuje Danyil situáciu mnohých študentov zo zahraničia s tým, že štát zanedbáva systematickú prácu s nimi.

Mladí Ukrajinec pripomína, že štát pritom do zahraničných študentov investuje peniaze, keďže neplatia školné, aj pre to, aby zostali na Slovensku a aby boli pre krajinu ekonomicky prínosný. Trochu by tak vyvážili „únik mozgov“ spomedzi mladých našincov. „Štát tomu však nevenuje potrebnú pozornosť,“ hodnotí Tsybulko.

