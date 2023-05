Smer sa aj v ďalšom prieskume drží na čele. Progresívci tesne predbehli Hlas

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali počas mája, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 21,3 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko so 14,2 percenta a Hlas so 14 percentami hlasov.

Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research, o ktorom informoval denník Sme.

Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom 8,7 percenta hlasov. Nasledujú OĽANO so 7,3 percenta a SaS s 6,2 percenta hlasov. So ziskom 5,9 percenta by skončila Sme rodina a do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,5 percenta hlasov.

Čítajte viac Prieskum: Tlačenica v prvej trojke: Smer ostáva prvý, Demokrati mimo parlamentu

Pred bránami parlamentu by ostala SNS (3,1 percenta), Demokrati (2,7 percenta) i Aliancia (2,6 percenta). Za nimi nasleduje ĽSNS (1,7 percenta), Národná koalícia (1,5 percenta) a so ziskom jedného percenta strana Za ľudí.

Koho by ste volili vy? Smer Hlas Progresívne Slovensko Sme rodina Saska OĽaNO Republika KDH Demokrati SNS ĽSNS Aliancia Za ľudí iné Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 30,0% Progresívne Slovensko 18,9% Hlas 10,5% Republika 7,1% SNS 6,6% Saska 6,2% KDH 6,2% iné 4,1% Demokrati 3,9% OĽaNO 3,5% Aliancia 1,2% Sme rodina 0,8% Za ľudí 0,6% ĽSNS 0,4%

Zhodne po 0,9 percenta hlasov by dostalo Jablko a Modrí – Európske Slovensko. Za nimi nasledujú Maďarské fórum (0,7 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,5 percenta), Socialisti.sk (0,4 percenta) a Život – Národná strana (0,2 percenta).

Agentúra zbierala dáta kombináciou on-line zberu a telefonického prieskumu na vzorke 1233 respondentov v termíne od 3. do 17. mája.