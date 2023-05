Na svete je strana Modrí Most – Híd. Dzurinda potvrdil dohodu so Sólymosom

Najprv sa Mikuláš Dzurinda dohodol s Miroslavom Kollárom a vznikla Modrá koalícia. Potom z nej kvôli Eduardovi Hegerovi odišiel a založil stranu Modrí – Európske Slovensko. Po rozkole v Aliancii – Szövetség sa rozhodla platforma Most – Híd odísť a ich líder László Sólymos si potichu podal s Dzurindom ruku. Svetlo sveta dnes uzrela strana Modrí, Most – Híd.

Rokovania medzi Sólymosom a Dzurindom prebehli v tichosti a behom týždňa stihli uzavrieť partnerstvo a odmietnuť Lídra Demokratov Hegera. Obaja sa zbavili prílepkov z názvu svojich strán a v registri politických strán sa dnes objavila strana Modrí, Most-Híd.

Heger pohorel a teraz sa bráni. Demokrati o nevydarenom spájaní Video Zdroj: TV Pravda

Zatiaľ sa dohodli len dvaja

Názov sa objavil v registri politických strán dnes. Ako predseda strany je uvedený mikuláš Dzurinda a strana bude mať skratku MM. Premenovať sa rozhodli Dzurindových Modrých a Európske spoločenstvo bude podľa Dzurindu akýmsi „haštagom“ alebo mottom strany. Sólymos, Dzurinda a líder Maďarského fóra Zsolt Simon boli pozvaní na rokovania s Hegerom. Tie sa však skončili skôr, ako sa začali. Trojica lídrov dala totiž Hegerovi košom.

Demokrati sa bránia, že ich ponuka bola férová a štedrá a odrážala sa od podobného systému, podľa ktorého sa Dzurinda riadil pri skladaní SDK. Strany by si kandidátku rozdelili podľa priemeru preferencií strán, podobne aj financie. Podľa Naďa to Dzurinda kedysi považoval za spravodlivé, dnes to označil ako švindeľ. Dzurinda tvrdí, že doba sa zmenila a čo platilo vtedy, neplatí dnes.

O lídrovi vraj reč nebola, tvrdia Dzurindovi Modrí

Na stole mala byť aj ponuka na zmenu lídra strany. Každý by mohol navrhnúť svojho kandidátka, o ktorom by sa debatovalo a následne by sa rozhodlo, kto by bol najlepšou voľbou. Demokrati kritizovali aj to, že „Ako sa máme rozprávať o detailoch, keď nám predložili návrh, ktorý sami nevedeli garantovať,“ povedal Dzurinda.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Modrá koalícia, Modrí, Dzurinda, Kollár, Spojenie s Miroslav Kollárom nakoniec nevyšlo.

Podobne sa vyjadrili aj Sólymos a Simon. O lídrovi vraj na stretnutí nebola ani reč. „Návrh znel, aby štyri strany účastné na rokovaní išli do volieb pod názvom zahŕňajúcim všetky štyri strany. Súbežne s prednesením tohto návrhu však samotní Demokrati opakovane uvádzali, že realizácia takéhoto návrhu je vzhľadom na časovú napätosť otázna, až nereálna. O lídrovi kandidátky nepadlo v nedeľu ani slovo,“ komentoval pre Pravdu hovorca Modrých Ľuboš Schwarzbacher.

„Ideme uzavrieť partnerstvo s Modrými a do volieb pôjdeme spolu. Tieto voľby považujeme za rovnako dôležité, ako voľby v roku 1998,“ uviedla hovorkyňa Mosta Klára Magdeme. Simon, podobne ako ostatní, potvrdil, že Heger vniesol do rokovaní chaos. Napriek tomu, je rokovaniam otvorení a dohodnúť by sa chcel práve s Dzurindom a Sólymosom. Demokrati však nechávajú dvere otvorené a rokovaniam ešte nemusí byť definitívny koniec. Zatiaľ to však vyzerá skôr na formu spolupráce, než na jeden veľký stredopravý subjekt, ako mali lídri v pláne.