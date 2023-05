Heger vyzval Ódora, aby dokončil dohodu so samosprávami a rozdelil financie. Raši: Teraz sa tvári ako opozičný politik

Skonštatoval, že zo sľúbeného balíka 200 miliónov eur na kompenzáciu cien energií ostali nevyčerpané financie a bývalá vláda pripravila návrh dohody na ich prerozdelenie obciam a mestám. Apeluje na súčasného premiéra, aby financie samosprávy dostali.

Zemanová: Heger povýšil lojalitu k Matovičovi nad záujmy Slovenska, Saska je pripravená Video Zdroj: TV Pravda

„Dohoda ostala pripravená na stole, odovzdal som ju aj premiérovi Ódorovi,“ uviedol Heger. Poukázal na prijímanie zákonov s veľkým dosahom na štátny rozpočet. Priblížil, že pripravená dohoda so samosprávami by umožnila rozdelenie 54 miliónov eur obciam a mestám na základe počtu obyvateľov, a to ešte do 30. júna. Zvyšných ďalších 54 miliónov eur by sa podľa jeho slov mohlo prerozdeliť podľa rovnakého kľúča do konca roka. Heger apeluje na premiéra, aby s rozdelením peňazí neotáľal a neriskoval, že sa balík minie na „atómovky“ v parlamente.

Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hegerovej strane Demokrati Miroslav Kollár rovnako apeloval na dokončenie schémy pomoci samosprávam. Aj to by podľa jeho slov mohol by prejav vďaky obciam a mestám za ich pomoc pri zvládaní kríz. Poukázal na ich aktuálne problémy, napríklad aj na výpadky financií v dopravných podnikoch veľkých miest.

Raši: Po Remišovej zostane eurofondová kalamita Video Zdroj: TV Pravda

„Heger sa tvári ako opozičný politik, ktorý bez kúska hanby vyzýva predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, aby dal samosprávam 108 miliónov eur, ktoré im Heger sľúbil a aby im odpustil covidové pôžičky. Len zvýšený daňový bonus, ktorým sa Heger s Matovičom chvália, obral samosprávy v tomto roku o vyše 300 miliónov eur. A samosprávy si od ľudí musia tieto peniaze vziať späť, aby mohli zabezpečovať základné služby,“ reagoval nezaradený poslanec pôsobiaci v Hlase Richard Raši. Pripomenul, že Heger z pozície premiéra a ministra financií rozhodoval o štátnej kase. Vyčíta mu, že nedokázal samosprávam vykompenzovať náklady súvisiace s aktuálnymi krízami a podporoval návrhy Igora Matoviča (OĽANO), ktoré mali negatívny vplyv na rozpočty samospráv.