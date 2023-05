Matovič chce byť ako Sagan. Prezradil svoju stratégiu do volieb, nové posily tají

Dvojkoalícia strán potrebuje na vstup do parlamentu viac ako sedem percent. V roku 2020 sa nepodarilo pokoriť túto hranicu koalícii Progresívneho Slovenska a Spolu. Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič si na túto métu trúfa, no zatiaľ tají či do volieb pôjde samostatne alebo v koalícii iných strán.