Poslanci, ďakujeme. Ušetrili ste nám miliardy

Festivalu populizmu dali poslanci sami sebe nateraz stopku. „Keby sme spočítali náklady na všetky návrhy v parlamente, potrebovali by sme ešte jedno Slovensko, aby to bolo možné zaplatiť,“ konštatuje komentátor Marián Repa.

Zastavenie schôdze bez posledného hlasovania, kvôli samotným návrhom zákonov, o ktorých mal parlament hlasovať, možno považovať za pozitívnu vec, tvrdí komentátor Repa. „Poslanci si akoby skutočne neuvedomovali, čo všetko si naložili na chrbát, na schôdzi mali totiž vyše 240 návrhov zákonov,“ pripomína. „Ako študent, ktorý si pred skúškou stále hovorí, že ešte má čas a keď príde posledná noc, tak sa ide zblázniť z toho, čo všetko sa má ešte naučiť.“

Najväčší problém bol však s obsahom zákonov. „Pre Slovensko neprinášali nič pozitívne, len väčšiu zadlženosť. Ak by sme to všetko spočítali, potrebovali by sme ešte jedno Slovensko, aby to bolo možné zaplatiť,“ zdôrazňuje Repa.

Z toho, čo skončeniu schôdze predchádzalo, badať podľa komentátora nebezpečnú tendenciu zo strany Borisa Kollára a Sme rodina. „Akoby si hľadal každú zámienku ako si rýpnuť do novej vlády. Povedzme pri zákaze spaľovacích motorov, čo ich spojilo so Saskou. Teraz chcú obmedzovať právomoci úradníckej vlády v Bruseli, aby do budúcnosti s ničím takým nemohla súhlasiť. Deň predtým Milan Krajniak zasa navrhoval, aby úradnícka vláda prijala vyrovnaný rozpočet už v oveľa skoršom termíne, ako jej doteraz umožňuje zákon,“ vymenúva Repa. „Ako keby som mal pred očami hru od Radošincov, kde sa vraví o takom malom zákernom Slováčikovi, ktorý voľačo nájde a šťuchne ťa pod rebrom, len aby zle urobil,“ dodáva.

Ohľadom zachovania doby cashu v ústave alebo zákona o dôverníkoch, ktorí mal prelepiť ústa LBGTI komunite Marián Repa poukazuje na archaické myslenie parlamentu. A ten je obrazom ľudí. „Slovensko je v mnohých aspektoch tak spiatočnícke, tak arcikonzervatívne, že by chcelo všetko zachovať tak, ako bolo. Keby poslanci mali možnosť, tak by sme tu jazdili ešte na konských povozoch a svietili petrolejkou,“ komentuje Repa.

A ako vníma Marián Repa reakciu Smeru na oslobodzujúci rozsudok nad Mariánom Kočnerom v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a vyšetrovanie polície ohľadom podozrivého nákupu vrtuľníka u exministra Romana Mikulca? Vypočujte si v podcaste denníka Pravda:

