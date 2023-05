Anketa o EÚ: Potrebujeme suverénne, sebavedomé a uvedomelé zastúpenie

Nebudem predstierať, že tomu úplne rozumiem, lebo mi je to veľmi cudzie a stále sa tomu čudujem, no predpokladám, že je to kombinácia viacerých faktorov. Začnime tými racionálnymi. Naši politici a političky dlhodobo, ešte pred naším vstupom, používali EÚ ako zaklínadlo. Vždy, keď potrebovali niečo presadiť a nevedeli alebo nechceli vysvetľovať prečo, povedali, že musíme, lebo to prišlo z Bruselu. Koľkokrát to bola pravda si netrúfnem odhadnúť, ale aj keby to bola pravda vždy, tak nás predsa nikto nenútil vstupovať a politici a političky by svoje kroky mali byť vždy schopní verejnosti zdôvodniť, veď sa dostali na svoje miesta z vôle „ľudu“. V posledných rokoch však, žiaľ, myslím si, že je to väčšinou iracionálne a postavené tak na populizme niektorých strán a ich predstaviteľov a predstaviteliek, ako aj v dôsledku rozmachu dezinformácií a rôznych pofidérnych pseudomédií.