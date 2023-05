Ambulantná pohotovostná služba v Malackách má do konca leta fungovať do 22.00 h

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v nemocnici v Malackách by mala minimálne do konca leta fungovať do 22.00 h. Dohodlo sa na tom vedenie nemocnice s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Na piatkovej tlačovej besede o tom informovali zástupcovia BSK.

Ambulantná pohotovostná služba, ktorú zabezpečujú všeobecní lekári z regiónu, bude v pracovných dňoch fungovať od 16.00 do 22.00 h, počas víkendov a sviatkov od 7.00 do 22.00 h. Zároveň budú do 22.00 h predĺžené aj ordinačné hodiny chirurgickej ambulancie. Riešiť by sa tak dali niektoré úkony a drobné poradenia bez potreby presunu pacienta do nemocnice v Bratislave.

Čítajte viac Malacky zo zatvorenia urgentného príjmu vinia nemocnicu Bory. Pacienti musia cestovať

„Po 22.00 h nebude fungovať žiadna z ambulancií v nemocnici. Vtedy odporúčam všetkým pacientom, aby sa s dôverou obrátili na pracoviská urgentu v Bratislave,“ povedal lekár BSK Tomáš Szalay.

Počas sviatkov prichádza podľa neho na urgentný príjem do malackej nemocnice okolo 40 pacientov, z toho desať sanitkou. S operačným strediskom sa dohodli, že sanitky budú presmerované. Verí, že o väčšinu zvyšných pacientov sa ambulancie s predĺženými ordinačnými hodinami dokážu postarať.

Čítajte viac Urgent v Bratislave a okolí nemôže mať iba jedna nemocnica. Ten v Malackách končí

Nemocnica v Malackách tento týždeň informovala, že by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to kritickým nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Nemocnica nie je podľa vlastných slov schopná garantovať dostatočnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby a zároveň pre hospitalizovaných pacientov.