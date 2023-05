Kultúrne centrum kontra konzervatívni občania. Klub prehral - Orlovňa v Skalici končí

Verejnoprávna televízia RTVS chcela poukázať ako sa darí kultúre v regiónoch a rozhodla sa natočiť diel relácie Na šnúre v rámci projektu Hudba do regiónov práve v spomínanej Orlovni. Nakoniec pod tlakom miestnych deň pred natáčaním z projektu zišlo. Vraj nechcú ísť do konfliktu.

Projekt chcel dať priestor aktuálnej mladej Slovenskej hudobnej scéne, chceli zachytiť živú a autentickú atmosféru klubov a fanúšikov naprieč celým Slovenskom. „Končíme s klubom, nechceme tu byť s tými ľuďmi,“ ozrejmil pre denník Pravda Pavol Bolebruch z Orlovne a štatutár OZ Dvere. Podotkol, že sa mu to javí ako hon na čarodejnice.

Podnecujú deti, rušia folklór v Skalici

„Veľmi nás to mrzí, žiaľ oba koncerty, ktoré sa mali konať tento víkend sú zrušené. Platí to o dnešnom koncerte Na šnúre s Dušanom Vlkom a spol. a takisto zajtrajšia techno party stage. Za tieto nepríjemnosti sa všetkým ospravedlňujeme a zároveň ďakujeme za pochopenie,“ napísali do udalosti.

Pred časom požiadali o projekt stáleho kultúrneho centra. Od vedenia mesta im bol odobrený, no následne začali spory o priestory. Centrum Orlovňa pôsobilo v Skalici viac ako 20 rokov. Podľa slov prevádzkovateľov sa snažili priniesť mladým ľuďom kultúru.

Čítajte viac Edúv syn: Doma som rok v kuse zavretý nahrával asi milión skladieb

Vlani, 10. decembra, skupina šiestich mužov zaútočila na kapelu Berlin Manson, ktorá hosťovala na koncerte Slobodnej Európy. Jej spevákovi Adamovi Dragunovi zlomili sánku. Potom ako ich napadol, prišiel do klubu anonymný list. V ňom stálo, že ide o „buzerantský podnik a že patria do plynu“. Orlovňa preto podala trestné oznámenie a vyšetrovanie prebieha.

Bod zlomu nastal kvôli priestorom a kvôli tomu, že Orlovňa požiadala mesto o projekt stáleho kultúrneho centra ORLOVŇA 23+. Klub a Základná umelecká škola Dr. Janka Blahu spoločne zdieľajú priestory v budove Orlovne. Vznikla petícia, ktorá tvrdí, že kultúrne centrum vytláča školu z priestorov.

„Vyuka hudby a kulturnych cinnosti deti MUSI mat prednost pred kdejakými pseudo koncertami psychopatov, ktori aj tak siria nenavist a podnecuju sv8jimi postoj i a chovanim k nasiliu,“ hnevá sa pod petíciou podpísaný Pavol Barbarič. Deti však svoje talenty rozvíjajú cez týždeň a počas víkendu patrí časť tanečnej školy klubu. Klub však nezaberá všetky priestory školy, len tanečný odbor.

Kto z koho

„My sme si to prenajímali na 36 hodín. Celý klub máme v lodnom kontajneri, keď je akcia všetko tam nanosíme, začne koncert, a keď skončí všetko naspäť zbalíme,“ ozrejmil Bolebruch. Ich cieľom bolo posunúť sa ďalej, aby nemuseli aparatúru rozkladať a mali vlastné priestory. Preto mesto požiadali o tanečný odbor, ktorý by sa po dohode presťahoval do inej nevyužívanej budovy.

„Sme vyhoreli totálne a nedá sa to riešiť po dobrom. Hejteri používajú naše mená a hanobia našu prácu, ktorú budujeme dvadsať rokov,“ dodal. Akcie mali podľa Bolebrucha zazmluvnené do jesene. „Rozmýšľame kam a ako to presunúť, ale teraz sa sťahujeme,“ dodal Bolebruch.

„OZ DVERE, ktoré už niekoľko desaťročí využíva budovu Orlovne na organizáciu nepravidelných víkendových koncertov, začalo v spolupráci s niektorými poslancami MsZ v Skalici iniciatívu, ktorá aktuálne tlačí vedenie mesta pred radikálne rozhodnutie, či by budova Orlovne mala aj naďalej slúžiť skalickej ZUŠ alebo by mala byť prenajatá pre súkromné, komerčné účely OZ DVERE,“ píše sa v petícii.

Mesto tvrdí, že všetko rieši. Ako možné riešenie sa v meste spomínala aj opustená budova Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ktorá bola známa tým, že rozdávala pochybné tituly politikom. Mesto však situáciu podľa prednostu Mestského úradu Antona Bobríka rieši, no nie na zastupiteľstvách, pretože sa bod nedostal do programu.

„Na sociálnych sieťach sa rozpútajú vášne a to je najhoršie čo môže byť,“ ozrejmil Bobrík. Priznal, že o priestory sa klub a základná umelecká škola delia už viac ako 20 rokov. Situáciu však upokojuje. V pondelok by sa malo konať stretnutie medzi klubom a školou o tom, ako sa na spoločnom užívaní dohodli. Zatiaľ nebolo podľa Bobríka nič rozhodnuté. Zdôraznil, že je možný plán, že by sa tanečný odbor presunul do inej budovy a priestor v Orlovni by pripadol občianskemu združeniu Dvere. „Veď takto fungovali roky a kvôli vášňam na sociálnych sieťach to takto dopadlo,“ dodal.