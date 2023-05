František Mikloško: Slovenská politika sa rozpadá, musíme to zastaviť

Ako vnímate, že v ostatnom čase si konzervativizmus uzurpovali extrémistické strany?

Z toho mám veľký strach. Často sa v tomto smere obraciam aj na cirkev. Bude sa s tým totiž musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Pre mňa je symbolom katolicizmu pápež František, ktorý je otvorený a hľadá cestu ku všetkým ľuďom. Extrémizmus a nacionalizmus je niečo strašné, vedie nás to do úplnej izolácie. Ja stále tvrdím, že musíme mať dve identity. Samozrejme slovenskú ukotvenosť, ale sme aj súčasťou európskych národov.

Ako vnímate súčasnú politickú scénu? Predsa len sa posunula k horšiemu od čias, kedy ste boli v politike aktívny…

Ja som takúto situáciu ani nezažil, taký úplný rozpad. Ja mám pocit, že Slovensko je v tejto chvíli politicky na dne. Pripomína mi to 89'rok, kedy sme začínali na zelenej lúke, lebo padol komunizmus a vznikli nové strany, o ktorých človek nič nevedel. A dnes sme na tom podobne, lebo sa to celé rozsypalo. Som presvedčený, že ak by sa mal dnes Smer na čele s Robertom Ficom ujať moci, znamenalo by to veľkú depresiu.

Vo videu sa dozviete:

Prečo sa vracia do politiky

Čo si myslí o boj o smerovanie Slovenska

Či chce byť ministrom

Ako by malo podľa neho KDH viesť kampaň

Či uvažuje o štvrtej kandidatúre na prezidenta

S kým si vie predstaviť koalíciu